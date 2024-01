Demo in Trier: Bauern kommen mit 30 Traktoren in die Innenstadt

per Mail teilen

Landwirte aus der Region haben weitere Demos in Trier angemeldet. Die sind zwar kleiner als zuletzt - trotzdem sind heute und morgen Staus im Feierabendverkehr möglich.

Nach Angaben der Stadt Trier wollen die Landwirte mit 30 Traktoren heute ab dem frühen Abend durch Trier fahren. Die Gruppe trifft sich an einem Mitfahrerparkplatz bei Trierweiler an der B51. Von dort wollen die Landwirte dann über die B51 ("Bitburger") ab 17 Uhr in die Stadt einfahren.

Luxemburg-Pendler von Demo betroffen

Um diese Uhrzeit ist auf der sogenannten "Bitburger" in der Regel viel Verkehr. Dort sind Luxemburg-Pendler unterwegs, die über diese Route wieder nach Trier zurückfahren.

Von Trierweiler vorbei an der Autobahnausfahrt der A 64 werden die Bauern mit den Traktoren mitten im Feierabendverkehr über die "Bitburger" nach Trier fahren. Die Demo wird auch zu Staus in der Innenstadt führen. Steil-TV

Da wegen des GDL-Streiks heute und morgen keine Züge von und nach Luxemburg fahren kann das zusätzlich zu mehr Verkehr auf den Straßen führen.

Staus auch in Trierer Innenstadt

Nach Angaben der Stadt Trier dürfen die Bauern mit den 30 Traktoren als Konvoi in der Trierer Innenstadt auch rote Ampeln überfahren. Die Polizei Trier rät Autofahrern daher für heute Abend wegen der Verkehrsbeeinträchtigungen mehr Zeit einzuplanen.

Die Aktionswoche der Landwirte und Transportunternehmen dauert weiter an!Heute und Morgen fahren Großfahrzeuge wieder durch die Stadt #Trier 🚜🚚Plant bitte genügend Zeit für eure Wegstrecken ein und rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen!➡️Mehr Infos: https://t.co/eCAH31Mdh3 https://t.co/fqyVJrSNcO

Auch bei den Trierer Stadtbussen wird es nach Angaben der Stadt am Abend zu Verspätungen wegen der Bauerndemo kommen.

Route der Bauerndemo in Trier

Die 30 Traktoren werden heute Abend auf der linken Moselseite durch Pallien und Trier-West bis zur Konrad Adenauer Brücke fahren. Auf der anderen Moselseite gehts dann am Ufer bis zum Abzweig Südallee weiter. Wie schon bei der Demo am Montag fahren die Bauern mit den Traktoren über den Alleenring einmal um die Stadt zurück ans Ufer.

Der Konvoi wird von Polizeifahrzeugen begleitet.