Auch in Trier, Wittlich, Daun, Bitburg und Birkenfeld demonstrieren heute Bauern auf den Straßen. Staus sind vorprogrammiert. Hier im Newsticker halten wir Euch auf dem Laufenden.

Geschäfte wegen Bauerndemo geschlossen

10:35 Uhr

Die Trierer Innenstadt ist heute Morgen wegen der Bauerndemo wie ausgestorben. Damit haben auch viele Geschäfte, Restaurants und Praxen gerechnet und gar nicht erst geöffnet.

Bauerndemo: So lief der Morgen in Trier

10:20 Uhr

So hat SWR- Reporterin Nicole Mertes den Demoauftakt am Trierer Moselufer erlebt.

Bauerndemo Trier: Webcam in der Kaiserstraße

Einige Landwirte sind nicht dabei

10:05 Uhr

Es gibt auch Landwirte die heute nicht demonstrieren. So wie der Bekonder Landwirt Gerhard Portz. Er sagt der Protest ist nicht falsch, aber nicht die Lösung der Probleme in der Landwirtschaft. Es brauche für kleine Betriebe europaweit vergleichbare Standards.

Auch andere Landwirte bleiben zu Hause. Wenn auch aus anderen Motiven:

Demo in Trier hat begonnen

9:30 Uhr

In Trier sind die Bauern unterwegs. Moselufer, Ostallee, Porta Nigra überall Traktoren.

Zur Demo in Trier wurden 1000 Traktoren erwartet. Der Protestzug fährt auch am Moselufer vorbei. SWR

Auch rund um die Porta Nigra sind die Straßen fest in Bauernhand. Allerdings haben auch viele Menschen ihre Autos stehen lassen. SWR

Bitburger Bauern vor der Demo

9:15 Uhr

Wir waren für euch heute morgen auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm unterwegs. SWR-Reporter Christian Altmayer hat dort nachgefragt wie die Stimmung unter den Landwirten vor der Demo ist.

In Trier setzen sich Bauern in Bewegung

9:05 Uhr

Nach dem die Autobahnblockaden aufgelöst wurden, fahren die Bauern auch in Trier jetzt langsam los. Sie wollen mehrere Runden über die Alleenringe und das Moselufer fahren. 1000 Fahrzeuge sind angemeldet.

Die ersten Traktoren sind in Trier auf dem Weg in die Innenstadt. Einer der Sammlungspunkte war hier der Verteilerkreis am Autobahnende SWR

Autobahnblockaden aufgelöst

8:55 Uhr

Nach Angaben der Polizei in Trier haben die Landwirte die Blockaden von Autobahnauffahrten größtenteils aufgelöst. Die Traktoren Konvois setzen sich demnach jetzt in Bewegung zu den Kundgebungen und Demos in Trier, Bitburg, Daun und Wittlich. In Wittlich sind nach Angaben der Polizei bereits 500 Fahrzeuge unterwegs.

In Trier geht es jetzt auch langsam los. Der Verteilerkreis füllt sich. Vor der Porta herrscht noch Ruhe. Die Landwirte setzen sich jetzt aber in Bewegung Richtung Innenstadt.

Ruhe vor dem Sturm. Die Porta Nigra gegen 8:30 Uhr. Viele Menschen sind heute zu Hause geblieben. Kaum Verkehr in der Innenstadt. Gleich kommen aber die Traktoren. SWR Astrid Schuler

Bauern auch auf dem Weg nach Bitburg

8:45 Uhr

In Badem im Eifelkreis Bitburg-Prüm haben sich am Morgen Landwirte getroffen um zu einer Demo in Bitburg zu fahren. Dort werden auf dem Bedaplatz Landwirte mit mehreren hundert Traktoren erwartet.

Diese Landwirte in Badem wollen zur Kundgebung in Bitburg. Dort geht es um 10 Uhr auf dem Bedaplatz los. SWR Christian Altmayer

Krankenhäuser in Trier vorbereitet

8:25 Uhr

Die Krankenhäuser in der Region Trier haben sich natürlich auch auf die Bauerndemos eingestellt. Die Häuser in Trier und Wittlich haben ihre Dienstpläne nach eigenen Angaben angepasst. Der Frühdienst fange früher an. Zudem würden die Dienste mit Mitarbeitern besetzt, die im näheren Umfeld wohnen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen können.

Es müssen auch Behandlungen verschoben werden, heißt es vom Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier. Im Brüderkrankenhaus Trier laufen die Notaufnahme und die Normal- und Intensivstationen laut eines Sprechers normal. Patienten, die heute aufgenommen werden sollten, sind entweder schon seit gestern im Krankenhaus oder werden morgen erst aufgenommen. Besucher sollten die Krankenhäuser besser meiden.

Wenig Verkehr in Trier

8:00 Uhr

Unsere SWR-Reporterinnen berichten: wenig Verkehr in Trier. Offenbar haben heute viele Menschen auf das Auto verzichtet. Wegen der Blockaden an Autobahnauffahrten in der Region werden viele Menschen auch erst gar nicht nach Trier reinkommen.

Update Polizei zu Blockaden Region Trier

7:45

Hier für Euch nochmal ein Blick auf die Autobahnauffahrten in der Region. Diese hier sind bereits blockiert. AS Baden, AS Longuich, AS Prüm B51 in Fahrtrichtung Prüm, A64 Höhe Biewerbachtalbrücke, A 602, AS Kenn A1, AS Mehring A1, AS Salmtal. Jetzt sind laut Polizei weitere dazu gekommen.

#TR0801Weitere Blockaden:AS SpangdahlemA60, AS BitburgAS StaffelsteinAS SirzenichKreisverkehr WincheringenBedenkt bitte, dass der Berufsverkehr langsam ebenfalls zunimmt 🚗🚙

Longuich: Autobahnauffahrt zur A1 blockiert

7:30 Uhr

Hier geht nichts mehr. Landwirte haben in Longuich (Kreis Trier-Saarburg) die Zufahrt auf die A1 dicht gemacht.

Probleme im Trierer Busverkehr

7:18 Uhr

Die Stadtwerke Trier rechnen für heute mit großen Störungen im Busverkehr. Mehrere Linien (unter anderem Linie 76 und Linie 86) sind bereits betroffen. Nach Angaben der SWT gibt es bereits gravierende Störungen in der Trierer Innenstadt. Die Linie 14 musste bereits eingestellt werden. Andere Linien fahren nicht die gesamte Strecke.

Wittlicher Landwirtin: "Nicht mit uns"

7:15 Uhr

Wir haben für Euch mit einer Landwirtin aus Wittlich gesprochen. Sie hat uns erzählt warum sie heute bei den Demos dabei ist.

Polizei: Autobahnauffahrten dicht

6:50 Uhr

Laut Polizei viele Autobahnauffahrten in der Region blockiert. Auf der A 64 in Richtung Luxemburg fahren nach Angaben der Polizei Laster in Schrittgeschwindigkeit.

#TR0801 Mittlerweile sind sämtliche Autobahnzufahrten blockiert:AS BadenAS LonguichAS PrümB51 in FR PrümA64 Höhe BiewerbachtalbrückeA 602, AS KennA1, AS MehringA1, AS SalmtalRechnet damit, dass zeitnah alle Autobahnauffahrten blockiert werden!

Erste Demoteilnehmer in Trier

6:45 Uhr

Auch in Trier geht es jetzt langsam los. Lkw fahren unter lautem Hupen am Morgen durch die Stadt.

Wer in der Trierer Paulinstraße heute morgen um kurz nach 6:00 noch nicht wach war wurde durch das Hupen der ersten Teilnehmer der Bauerndemo geweckt. SWR Solveig Naber

Erste Autobahnauffahrten in Region Trier blockiert

6:30 Uhr

In der Region Trier sind bereits zahlreiche Autobahnauffahrten von den Demoteilnehmern blockiert worden.

So wie hier an der A 1 an der Mehringer Höhe sind am Morgen bereits mehrere Autobahnauffahrten besetzt worden. SWR

Bauern in der Region Trier auf der Straße

5:45 Uhr

Schon am frühen Morgen sollen die Proteste in allen Teilen der Region losgehen. Polizei und Kommunen gehen davon aus, dass auch die Auffahrten zur A1, A64 und A602 von Blockaden betroffen sein werden. In Trier werden rund 1000 Traktoren zu einer Demo am Morgen erwartet. Die Stadt appelliert an alle Autofahrer, die Stadt zu meiden.

Hier der Überblick: