Bauernproteste: Verkehrschaos am Montag in der Region Trier erwartet

Hunderte Landwirte aus der gesamten Region haben für Montag eine Demonstration in Trier angemeldet. Es ist mit erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr zu rechnen.

Am Montag müssen sich viele Menschen in der Region Trier auf chaotische Zustände im Berufsverkehr einstellen. Der Grund: Landwirte und Winzer haben bundesweit zu Protesten gegen die Einsparpläne der Bundesregierung beim Agrardiesel und der KFZ-Steuer aufgerufen.

Trotz der von der Bundesregierung angekündigten teilweisen Rücknahme der Agrar-Kürzungen wollen die Landwirte in der Region Trier am Montag ihre angekündigten Protestaktionen durchführen. Das teilten die Geschäftsführer von Bauern- und Winzerverbänden aus der Region Trier auf SWR Anfrage mit.

Allein in der Region Trier sind nach Angaben der Bauern- und Winzerverbände vier große Kundgebungen geplant: In Trier, Bitburg, Wittlich und Daun. Dabei werden insgesamt mehrere Tausend Teilnehmende mit hunderten Traktoren und Lkw erwartet.

Verkehr in und um Trier vermutlich zeitweise lahmgelegt

In Trier ist am Montag eine Demonstration mit mehr als 500 Traktoren angekündigt. Demnach würden sich die Landwirte aus Trier und Trier-Saarburg gegen 9:00 Uhr an mehreren Sammelstellen treffen. Treffpunkte sind voraussichtlich der Messepark Trier, in Ehrang, Kenn oder Bekond, ein Parkplatz in Mertesdorf, ein Treffpunkt in Trier-Irsch oder Kernscheid und ein Sammelpunkt in Konz. Anschließend wollen die Landwirte mit den Traktoren sternförmig auf Trier zufahren.

Geplant sei, dass sie mit Schrittgeschwindigkeit um den Trierer Alleenring fahren und sich auf dem Viehmarkplatz zu einer Kundgebung am Mittag versammeln, heißt es weiter. Nach Angaben der Stadt Trier wird mit erheblichen Einschränkungen im Berufsverkehr gerechnet. Es werde nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr komplett zum Erliegen kommt.

Die Einschränkung werden sich bin in den Nachmittag hinziehen. Erst ab 16:00 Uhr sollen die Traktoren wieder aus Trier herausfahren, teilte die Stadtverwaltung mit.

Rat der Verwaltung: Auto stehen lassen und Homeoffice

Wegen des drohenden Verkehrschaos rät die Verwaltung allen, die im Homeoffice arbeiten können, zu Hause zu bleiben. Wer kann, sollte von außerhalb mit der Bahn anreisen. Wer die Möglichkeit habe, solle zu Fuß oder per Rad in Richtung Innenstadt aufbrechen.

Schulen und Kitas in Trier betroffen

Die Stadtwerke Trier (SWT) gehen davon aus, dass auch der Busverkehr stark beeinträchtigt sein wird, weil die Busse in der Innenstadt nur mit großer Verzögerung oder gar nicht mehr durchkommen werden.

Die Stadtverwaltung hat die Schulen angeschrieben und sie gebeten, Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern auf ihren Kanälen über die zu erwartenden Behinderungen zu informieren. Die Behörden gehen davon aus, dass es schon am Montagmorgen zu erheblichen Verspätungen auf den Schulwegen per Pkw und Bus kommen wird. Auch am Mittag können die Schulen im Innenstadtbereich möglicherweise weder von Bussen noch mit dem Auto erreicht werden. Kitas in Außenstadtteilen sind möglicherweise per Auto, zu Fuß oder per Rad zu erreichen.

An die Kitas im Stadtgebiet hat die Verwaltung die Empfehlung gerichtet, zumindest eine Notbetreuung einzurichten. Die Eltern werden gebeten, möglichst andere Betreuungsformen für ihre Kinder an diesem Montag zu suchen.

Voraussichtlich massive Einschränkungen auch in Wittlich

Auch in Wittlich protestieren am Montag Bauern und Winzer gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Der Polizei seien bisher keine genauen Teilnehmerzahlen bekannt. Die Behörden rechnen aber mit mehreren hundert Landwirten.

Die Fahrt der Traktoren, Lkw und Pkw soll 8:00 Uhr starten und sich durch die Wittlicher Innenstadt bewegen. Um 11:00 Uhr wird es nach Angaben der Veranstalter auf dem Ottensteinplatz eine Kundgebung geben.



Die Behörden rechnen am Montag ab 6:00 Uhr mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Kreisverwaltung empfiehlt, von Fahrten nach Wittlich abzusehen. Wer Urlaub nehmen oder Homeoffice machen könne, solle von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so die Verwaltung weiter.

Proteste der Landwirte in Daun

Nach Angaben des Kreisbauernverbands Daun werden Landwirte mit ihren Traktoren aus den Richtungen Gillenfeld, Kelberg, Hillesheim, Gerolstein und Bitburg nach Daun zur Kundgebung fahren.

Die ersten sollen um 6:00 Uhr starten. Es sei mit Behinderungen im Berufsverkehr zu rechnen. Die Kundgebung auf dem Marktplatz in Daun soll nach Angaben des Kreisbauernverbandes um 11:00 Uhr beginnen. Es werde mit bis zu 150 Fahrzeugen gerechnet.