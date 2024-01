Am Montag machen die Landwirte auch aus der Region wieder gegen die Sparpläne der Bundesregierung mobil - mit Protestfahrten mit Traktoren und einer Demo in Koblenz.

Es wird voraussichtlich eine Riesensache und vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz heißt es, es werde eine "heiße Woche". Am Montag soll es im Norden von Rheinland-Pfalz in allen Landkreisen Protestfahrten mit Traktoren geben. Der Präsident des Bauernverbandes sagte am Donnerstagmittag in Koblenz, er rechne damit, dass dann mehrere Tausend Traktoren in der Region unterwegs sein dürften.

Am Montag Protestaktionen - etwa in Bad Ems, Neuwied und Koblenz

Am Montagmittag soll es in allen Landkreisen im nördlichen Rheinland-Pfalz Kundgebungen geben, zum Beispiel im Montabaur, Plaidt, Cochem und Bad Ems. Viele Teilnehmer werden von dort aus weiter nach Koblenz fahren, wo es am Montagabend eine große Kundgebung geben soll. Dort rechnet der Verband am Abend mit mehreren Hundert Traktoren.

In Neuwied wollen sich Landwirte um 14 Uhr vor der Kreisverwaltung treffen. Nach Angaben der Stadt haben die Veranstalter rund 150 Traktoren angemeldet. Es könnten aber auch mehr werden, zumal sich möglicherweise auch Spediteure mit ihren Lkw beteiligen werden. Die Stadtverwaltung geht deshalb davon aus, dass es am Montagvormittag ab elf Uhr bis zum späten Nachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Neuwied kommen kann.

Die Kundgebungen sollen aber nur ein Teil der geplanten Aktionswoche sein. Die ganze Woche lang soll es Gespräche mit Politikern geben, etwa bei den Neujahrsempfängen von Parteien. Und es soll Mahnfeuer an verschiedenen Orten geben.

Wer ist der Verein "Land schafft Verbindung"? Bei Land schafft Verbindung (LSV) handelt es sich um eine im Jahr 2019 gegründete Gruppierung. In ihr haben sich Landwirte aus ganz Deutschland zusammengeschlossen, um unter anderem "gegen eine undurchdachte Verbotspolitik, für eine faktenbasierte Diskussion unserer Zukunft, bessere Lebensbedingungen und für ein faireres Miteinander, ohne Bauernbashing und vieles mehr zu demonstrieren!", so heißt es auf der Internetseite der Gruppe. Die Gruppierung setzt sich unter anderem dafür ein, dass die regionale Lebensmittelversorgung erhalten bleibt, dass regionale und importierte Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen und dass die Lebensmitteleinzelhändler weniger international und mehr Produkte deutscher Landwirte einkaufen. Angefangen hat alles mit einer Facebook-Gruppe. Inzwischen gibt es Landesgruppen in fast allen Bundesländern. Die Gruppe hat in der Vergangenheit verschiedene Traktordemonstrationen, sowohl regional als auch überregional nach Berlin organisiert.

Verein "Land schafft Verbindung" und Westerwälder Landwirte nehmen an Protesten teil

Auch der Verein "Land schafft Verbindung" plant am Montag große Proteste. Er will nach eigenen Angaben im Internet ab Montagmorgen Autobahnauffahrten auf der A3, der A48 und der A61 blockieren - von Montabaur aus erst in Richtung Köln bis zur Anschlussstelle Neustadt/Wied. In einem Konvoi wollen die Landwirte mit ihren Traktoren dann in der Gegenrichtung über Bendorf bis nach Koblenz zurück und weiter nach Mainz fahren.

Die Westerwälder Landwirte wollen nach eigener Auskunft ebenfalls am Montag viel von sich hören lassen. Wie der Bauernverband mitteilt, sind einige Aktionen geplant. Die Landwirte wollen zunächst mit ihren Traktoren nach Neuwied, Altenkirchen und Montabaur fahren. Dort soll es Kundgebungen geben, anschließend wollen sie gemeinsam nach Koblenz fahren.

Am nächsten Freitag wollen die Landwirte beim Neujahrsempfang der FDP im Stöffelpark in Enspel Präsenz zeigen. Am Samstag soll es dann in den drei Westerwälder Landkreisen Mahnfeuer geben. Außerdem wollen sie Gespräche mit einigen Politikern in der Region führen, teilten sie mit.

Die Protestwoche endet am 15. Januar. Dann werden die Landwirte aus dem Westerwald den Angaben zufolge gemeinsam nach Berlin fahren, um dort mit Landwirten aus ganz Deutschland zu protestieren.

Landwirte im Westerwald wollen an der Protestwoche teilnehmen. SWR

Bauernverband in Koblenz sieht Blockade von Autobahnen kritisch

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau unterstützt die geplanten Proteste des Vereins "Land schafft Verbindung" nach eigenen Angaben offiziell nicht. Bauernpräsident Horper sagte am Donnerstag in Koblenz, es sei eine Zumutung für die Verkehrsteilnehmer, wenn hunderte Kilometer Autobahn zeitweise blockiert würden.

Dennoch duldet der Verband den Angaben zufolge die Proteste. Horper fordert von der Bundesregierung, dass sie die geplanten Kürzungen von Finanzhilfen in der Landwirtschaft komplett zurücknimmt. Ein Regierungssprecher hatte heute mitgeteilt, dass Landwirtschaftliche Fahrzeuge weiter steuerbefreit bleiben sollen - und damit eine Forderung der Landwirte erfüllt. Das reiche aber nicht aus, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Auch die Subventionierung des Agrardiesels müsse beibehalten werden. Man wolle deshalb an der geplanten Protestwoche kommende Woche festhalten.

Allerdings ist noch nicht bekannt, ob diese Pläne von den zuständigen Behörden wie beispielsweise Feuerwehr und Polizei genehmigt werden.