Landwirte demonstrieren am Koblenzer Schloss

Am Oberlandesgericht und am Rheinufer in Koblenz haben sich am Montagabend Landwirte mit 160 Traktoren und Landmaschinen versammelt, um zu einer Kundgebung am Koblenzer Schloss zu fahren. Die teilnehmenden Landwirte und Gastronomen haben zuvor ihren Unmut über die Pläne der Bundesregierung auf den Straßen kundgetan und viele Autobahnen in der Region blockiert.