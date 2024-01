Mehr als 10.000 Landwirte hatten sich am Montag in Rheinland-Pfalz an Demos und Straßenblockaden beteiligt. Und die Proteste gehen weiter: Am Mittwoch ist in Mainz eine Demo mit 1.000 Bauern geplant.

Nach den kilometerlangen Traktor-Kolonnen auf den Autobahnen und lautstarken Kundgebungen am Montag soll es die nächste größere Protestaktion der Landwirte in Rheinland-Pfalz werden: Ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd kündigte an, dass sich etwa 1.000 Demonstrierende am Mittwoch um 9 Uhr mit ihren Traktoren auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim versammeln. Von dort wollen sie geschlossen ins Regierungsviertel fahren.

100 Traktoren sollen nach Angaben der Polizei vom Messegelände in die Mainzer Innenstadt fahren. Wegen der Anreise könne es auf den Autobahnen und anderen Straßen rund um Mainz schon am Morgen zu Behinderungen kommen.

Landwirte und Politiker sprechen bei Kundgebung in Mainz

Bei der Kundgebung sind Reden von Landwirten und Politikern geplant. So soll beispielsweise Eberhard Hartelt, der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, noch einmal die zentralen Forderungen der Landwirte verkünden. Der Verband erwartet zudem die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt oder ihren Staatssekretär Andy Becht (beide FDP), außerdem die SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Paul Bunjes, den Vorsitzenden der rheinland-pfälzischen Grünen. Auch CDU-Landeschef Christian Baldauf hat sich angekündigt.

Schmitt sagte zuvor, Kürzungen beim Agrardiesel bedeuteten harte Einschnitte für die Bauern. Zudem gebe es weitere Punkte, die geregelt werden müssten, wie etwa der Abbau von Bürokratie. Sie forderte einen Agrargipfel unter Leitung von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), um gemeinsam mit der Branche Lösungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu finden.

Ministerpräsidentin Dreyer: Bauern sollen kompromissbereit sein

Die CDU-Opposition kritisiert die Haltung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei den Bauernprotesten: Sie hatte bei ihrem Neujahrsempfang am Montag die Landwirte zur Kompromissbereitschaft aufgerufen, verteidigte aber das Sparpaket der Bundesregierung. Dreyer sagte, in einer Demokratie sei es wichtig, nicht auf Maximalforderungen zu beharren, sondern konstruktiv an einem Kompromiss mitzuarbeiten. Die Bundesregierung sei den Bauern schon entgegengekommen. So werde die Steuervergünstigung für Agrardiesel langsamer abgeschmolzen.

RLP-CDU: "Agrar-Sparmaßnahmen sofort zurücknehmen"

Nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Christdemokraten muss die Bundesregierung ihre Agrar-Sparmaßnahmen aber zurückzunehmen. Ministerpräsidentin Dreyer falle den "heimischen Bäuerinnen und Bauern in den Rücken", so der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf. Sie stehe auf weiter Flur alleine, weil sie die Subventionskürzungen verteidige. Andere SPD-Ministerpräsidenten, wie Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil und die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig, kritisieren die Kürzungen deutlich.

Verkehrsbehinderungen durch Bauernproteste am Dienstag

Auch am Dienstag hatte es Proteste der Bauern in Rheinland-Pfalz gegeben: So blockieren etwa 25 Traktoren seit dem Morgen die Bundesstraße 272 bei Hochstadt in der Pfalz (Kreis Südliche Weinstraße). Verkehrsteilnehmer wurden über einen Parkplatz an der Blockade vorbei geleitet. Nach eigenen Angaben hofften Landwirte auf dem Parkplatz darauf, dass sie wegen der Proteste mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Im Hunsrück sorgte am Dienstagmorgen ein Traktor-Konvoi für Verkehrsbehinderungen auf der Hunsrück-Höhenstraße. Landwirte waren laut Polizei mit etwa 30 Traktoren von 5:30 Uhr bis 9 Uhr zwischen Bell und Braunshorn (Rhein-Hunsrück-Kreis) unterwegs. Die Protestfahrt endete mit einer Abschlusskundgebung. Wegen der Demo kam es laut Polizei sowohl auf der Bundesstraße 327 als auch der Landessstraße 218 zu Staus.