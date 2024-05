So könnte eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in Mainz aussehen

Wenn alle Materialien wiederverwendet werden könnten und kein Müll mehr entstehen würde, wäre das gut für die Umwelt. Wie aber könnte dieser Ansatz konkret in Mainz umgesetzt werden?

Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich bis Samstag die "Cradle to Cradle"-Akademie in der Mainzer Rheingoldhalle. Auf Deutsch bedeutet der Name in etwa: "Von der Wiege zur Wiege". Organisiert wird die Akademie von der gleichnamigen Nichtregierungsorganisation "C2C NGO". Etwa 150 Teilnehmende werden erwartet.

"Das Ziel ist, dass Müll gar nicht entstehen kann", erklärt Tim Janßen den Ansatz. Er ist geschäftsführender Vorstand der "C2C NGO". Es gehe deshalb darum, zum Beispiel bei der Produktion von Gegenständen Materialien zu benutzen, die irgendwann als Rohstoff wiederverwendet werden können.

"Wir wollen einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Das heißt, wir wollen unser Wirtschaften, unser Leben so verändern, dass wir damit keinen Schaden anrichten, sondern sogar richtig nützliche Dinge tun."

Die Verantwortung für dieses Thema sieht er vor allem bei der Industrie und der Politik. Janßen sagt, dass mehr als 300 Unternehmen bereits auf den "Cradle to Cradle"-Ansatz setzen.

"Werner & Mertz" in Mainz verfolgt nachhaltigen Ansatz

Zum Beispiel auch der Mainzer Reinigungsmittelhersteller "Werner & Mertz". Das Unternehmen verwendet nach eigenen Angaben für seine Reinigungsmittel nachhaltige Inhaltsstoffe und für die Verpackung recyceltes Plastik.

Aber auch Kommunen wie die Stadt Mainz könnten ein entscheidender Treiber für das Gelingen einer Kreislaufwirtschaft sein, sagt Lena Germscheid. Sie ist bei der NGO Referentin für Kommunale Entwicklung. Schließlich würden Kommunen viel bauen, aber zum Beispiel auch Konzerte veranstalten. Genau das sind zwei Bereiche, bei denen der "Cradle to Cradle"-Ansatz zum Tragen kommen kann. Das zeigt sich etwa in Mainz.

Etwa 150 Teilnehmende werden bis Samstag bei der "Cradle to Cradle"-Akademie in der Mainzer Rheingoldhalle erwartet. SWR Alexander Dietz

Klimafreundliche Konzerte in Mainz

Die städtische Marketinggesellschaft "mainzplus" hat zum Beispiel im letzten Jahr zum ersten Mal ein klimafreundliches Konzert veranstaltet, bei dem auch der entstandene CO2-Ausstoß gemessen wurde. Das nächste Konzert der Reihe findet an diesem Wochenende im KUZ statt.

Auch der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) und Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) haben am Donnerstagvormittag die Akademie besucht.

"Cradle to Cradle" bei Rathaus-Sanierung

"Ich mag den Ansatz einer Kreislaufwirtschaft", sagte Haase im Gespräch mit dem SWR. Die Stadtverwaltung gehe zum Beispiel bei der Rathaus-Sanierung auch nach dem "Cradle to Cradle"-Ansatz vor. Viele Materialien des alten Rathauses habe die Stadt eingelagert und werde sie im neuen auch wieder einbauen, sagt Haase.

Bei den Materialien, die neu verbaut werden, gehe es aber auch darum, dass man sie in Zukunft wieder neu aufbereiten könne. Zum Beispiel soll laut Haase ein Bodenbelag im Rathaus verlegt werden, der irgendwann wiederverwendet werden kann. "Dieses Prinzip ziehen wir - so gut es geht - durch das ganze Rathaus." Zusätzlich sei an der Fassade auch Keramik verbaut worden, der soviel Stickoxide aus der Luft entferne wie etwa zwei Hektar Wald.

Umweltbildungszentrum aus Weisenau besteht aus recyceltem Beton

Umweltdezernentin Steinkrüger wies außerdem darauf hin, dass das 2018 eröffnete Umweltbildungszentrum im Stadtteil Weisenau mit recyceltem Beton gebaut wurde. "Ich wünsche mir aber auch noch viele Impulse von ihnen", sagte Haase in einer Rede an die Teilnehmenden der "Cradle to Cradle"-Akademie. Die erarbeiten nämlich in einem Ideensprint gemeinsam eine "Cradle to Cradle"-Leitvision für die Stadt Mainz, die dann an Umweltdezernentin Steinkrüger übergeben werden soll.