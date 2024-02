320.000 Einwegbecher werden deutschlandweit verbraucht - in der Stunde! Mainz und Wiesbaden wollen jetzt zusammen neue Wege gehen und den Müll reduzieren.

Unterwegs in Mainz oder Wiesbaden und Lust auf einen Kaffee - das kennt so ziemlich jeder. Und weil man nicht immer einen Mehrweg-Kaffeebecher dabei hat, lässt man sich seinen Kaffee zum Mitnehmen gerne schnell in einen Wegwerf-Kaffeebecher füllen.

Im Jahr macht das drei Milliarden Einwegbecher, die über die Theken von Cafés, Bäckereien und Supermärkten in Deutschland gehen. Die Zahlen hat das Bundesumweltamt ermittelt.

Becher landen auf der Straße, statt im Müll

Die vielen Einwegbecher erzeugen Müllberge. "Dazu kommt, dass viele Menschen ihren To-Go-Kaffeebecher gar nicht immer in einen Mülleimer werfen, sondern gerne auch mal einfach auf die Straße", sagt Carina Beck, Werkleiterin der Mainzer Stadtreinigung. Das sei extrem ärgerlich und bedeute für die Stadtreinigung zusätzliche Arbeit.

Wir freuen uns über alles, was den Müll in Mainz reduziert!

Einfachere Rückgabe von Kaffeebechern

Genau das soll nun das "Projekt Mehrweg Modell Stadt" der Initiative Reusable To-Go ändern. Bundesweit wird in einigen Städten, unter anderem in Mainz und Wiesbaden, ausprobiert, ob mehr Menschen zur Nutzung von Mehrwegbechern animiert werden können. Und zwar dann, wenn die Rückgabe einfacher wird.

Konkret geht das in Mainz in den kommenden vier Wochen zum Beispiel so: Ich kaufe mir einen Kaffee in einer Bäckerei an der Mainzer Ludwigsstraße und gebe den Becher in einem Supermarkt in der Mainzer Neustadt zurück.

125 Rückgabestellen für Mehrwegbecher in Mainz und Wiesbaden

Ab sofort gibt es 125 solcher Rückgabestellen in Mainz und Wiesbaden. Darunter auch 40 "Rückgabesäulen". Das sind recht kleine Automaten, in die man die Kaffeebecher einwerfen kann. Scannt man vorher den QR-Code auf dem Becher, bekommt man 1 Euro Pfand zurück.

Solche Rückgabe-Säulen stehen an vielen Stellen in der Innenstadt von Mainz und Wiesbaden. SWR L.Gather

Die Mainzer Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Bündnis90/Die Grünen) sieht in dem Projekt eine Chance für die Stadt Mainz. Mit dem Aktionsmonat könne das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher getestet werden. Und vor allem für Mehrwegangebote geworben werden. "In den beiden Landeshauptstädten können wir damit einen weiteren wichtigen Baustein zum Umwelt- und Klimaschutz voranbringen“, findet die Dezernentin.

Projekt wird wissenschaftlich begleitet

Auch die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Bündnis90/Die Grünen) findet den Testmonat gut. Ihrer Ansicht nach müssen "Wegwerfprodukte, die klimaschädlich sind" und eine große Ressourcenverschwendung bedeuten, deutlich reduziert werden.

Die Halbwertzeit eines Wegwerf-Kaffeebechers ist nicht länger als eine Viertelstunde - bis der Kaffee eben leer getrunken ist. "

Das stehe in keinem Verhältnis zu dem Müll, der damit produziert werde und auch nicht zum Herstellungsaufwand, meint die Umweltministerin.

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt durch die Technische Hochschule Mittelhessen und den Umwelt-Campus-Birkenfeld. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können am Ende des Testmonats bewerten, wie gut das System bei den Menschen in Mainz und Wiesbaden ankam.

Ob es nach der Pilotphase dann tatsächlich übernommen wird, hängt laut Umweltministerin Eder vor allem davon ab, ob sich die teilnehmenden Unternehmen dafür entscheiden.