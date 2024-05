Rassistische Hetze gegen Koblenzer Stadtratskandidaten

In Koblenz haben Unbekannte das Plakat eines Koblenzer Stadtratskandidaten mit rassistischen Sprüchen beschmiert. Die Polizei ermittelt. Es geht um den Verdacht der Volksverhetzung.

Es geht um ein Wahlplakat von Marlon Reinhardt (Freie Wähler), der für den Koblenzer Stadtrat kandidiert. Er stammt aus einer Sinti-Familie, sein Vater ist der bekannte Musiker Django Reinhardt. Das Wahlplakat von Marlon Reinhardt wurde mit Sprüchen beschmiert, die ihm und seiner Familie den Tod wünschen. Außerdem wurden ihm auf dem Foto des Wahlplakats die Augen ausgestochen.

Rassistische Sprüche auf Wahlplakat im Stadtteil Goldgrube

Die Polizei hat nach eigenen Angaben das Plakat sichergestellt und ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Marlon Reinhardt hat nach eigenen Angaben den antiziganistischen - also gegen Sinti und Roma gerichteten - Spruch auf dem Plakat im Koblenzer Stadtteil Goldgrube entdeckt.

Er sei mit seinem Sohn unterwegs gewesen, habe ihm eigentlich die Plakate zeigen wollen, so Reinhardt gegenüber dem SWR. Dieser habe die ausgestochenen Augen bemerkt und ihn danach gefragt. Das habe ihn in Erklärungsnot gebracht. Reinhard ist erstaunt, dass die Tat ausgerechnet im Stadtteil Goldgrube passiert ist. Er lebe dort, sei dort zu Schule gegangen. Eigentlich sei der Stadtteil multikulturell, sagt Reinhardt.

Freie Wähler verurteilen die Tat scharf

Die Freien Wähler Koblenz verurteilen die Tat. In einer Mitteilung sprechen sie von "offenkundig nationalsozialistischem Gedankengut". Es sei ein feiger und zutiefst verachtenswerter Akt. Das zeige, dass es wichtig sei, gerade jetzt für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte einzutreten. Die Partei bittet um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.

Solidaritätsbekundungen in Sozialen Medien

Unterdessen gab es gegenüber Reinhardt viele Solidaritätsbekundungen. Das Telefon habe am Mittwoch nicht mehr still gestanden, nachdem ein Foto des beschmierten Plakats in den Sozialen Medien aufgetaucht war. Viel Solidarität habe er auch von Stadtratskandidaten anderer Parteien in Koblenz erfahren.