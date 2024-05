Zerstörung von Wahlplakaten in RLP

per Mail teilen

Rund zwei Wochen vor den Kommunal- und Europawahlen beschäftigen beschädigte und beschmierte Wahlplakate die Ermittlungsbehörden in Rheinland-Pfalz. Zwei Fälle in Koblenz hatten in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt.

Es sind sehr extreme, polarisierende Zeiten, die wir gerade erleben, sagt Prof. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler der FU Berlin, zur Stimmung im Wahlkampf: "Die Zerstörung von Wahlplakaten gehört zu einer demokratischen Auseinandersetzung wirklich nicht dazu."