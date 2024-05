per Mail teilen

Rheinland-Pfalz muss erneut mit starken Niederschlägen rechnen. Die Menge ist aber noch unklar. SWR-Wetterexperte Sven Plöger spricht in seiner Vorhersage am Dienstagabend von mehreren Wettermodellen. Eines der Modelle sagt demnach bis Sonntag für Teile von RLP 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter voraus. Ein anderes sieht Rheinland-Pfalz am Rande eines extremen Regenbandes mit bis zu 150 Liter Niederschlag pro Qudratmeter: