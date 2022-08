per Mail teilen

Constantin Pläcking arbeitet als Autor bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über aktuelle Artikel von ihm und erfahren Persönliches.

SWR-Reporter Constantin Pläcking im Live-Reportagewagen. SWR

Constantin Pläcking ist Multimedia-Reporter im SWR Studio Koblenz. Er hat Anglistik/Amerikanistik und Geschichtswissenschaft in Tübingen studiert. Frühere journalistische Stationen waren die Stuttgarter Nachrichten und das SWR Studio Tübingen.

Regionale Geschichten und Bahn-Themen

Constantin Pläcking ist seit 2016 für den Südwestrundfunk tätig, seit 2021 in Koblenz. Für die SWR-Hörfunksender und SWR Aktuell berichtet er vor allem über Themen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Er ist einer der Autoren des SWR/WDR-Podcasts "Die Flut - Warum musste Johanna sterben". Ein besonderes Interesse hat er außerdem an Themen rund um Bus und Bahn.

Neue Heimat: Koblenz

Constantin Pläcking kommt ursprünglich aus Stuttgart, lebt aber inzwischen in Koblenz. Am nördlichen Rheinland-Pfalz liebt er vor allem den guten Wein von Rhein, Mosel und Ahr, die wunderschöne Landschaft und die offenherzigen Menschen. Wermutstropfen ist für ihn die geringere Qualität des Laugengebäcks in Koblenz und Umgebung.

