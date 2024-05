Rassistische Schmierereien auf Plakaten im Kommunalwahlkampf in RLP

Wahlplakate mit rassistischen Schmierereien und persönlichen Anfeindungen gegen Kandidierende sind im Kommunalwahlkampf in Rheinland-Pfalz derzeit keine Seltenheit. Beispiele gibt es genug, wie in Rheinhessen, an der Nahe oder in Koblenz.

Die dortige Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag mit, dass aktuell etwa 70 Vorgänge zu beschädigten, beschmierten, zerstörten oder gestohlenen Wahlplakaten aller Parteien bearbeitet würden.

Politikwissenschaflter: "Extreme, polarisierende Zeiten"

Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin spricht im SWR-Interview von extremen, polarisierenden Zeiten. "Die Zerstörung von Wahlplakaten gehört zu einer demokratischen Auseinandersetzung wirklich nicht dazu", so Faas weiter.