Mit sogenannten Mahnfeuern in mehr als 20 Orten in Rheinhessen geht die Protestwoche der Bauern zu Ende. Für Montag ist schon die nächste Aktion geplant.

Sobald es heute Abend dunkel wird, sollen an rund 20 Orten in Rheinhessen große Feuer entzündet werden. Laut einem Sprecher der Bauern-Vereinigung „Landwirtschaft verbindet“ werden die Mahnfeuer auf Feldern der Landwirte unter anderem in Siefersheim, Köngernheim, Nieder-Olm oder auch in Klein-Winternheim brennen.

Bauern suchen bei Mahnfeuern das Gespräch

Vor Ort wollen die Bauern und Winzerinnen bei Bratwurst und Glühwein mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Carsten Dietz, Winzer aus Köngernheim, erklärt: „Bei den Mahnfeuern wollen wir nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen und vor allem vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern um Verständnis für unsere Proteste werben.“

Seit Montag Protestaktionen der Bauern in Rheinhessen

Die rheinhessischen Landwirte hatten sich die ganze Woche an den bundesweiten Bauernprotesten beteiligt. Nach Angaben der Polizei und der Sprecher der Bauernverbände verliefen alle Aktionen in Rheinhessen friedlich und ohne Ausschreitungen. Bürger und Bürgerinnen hätten sich auf mögliche Behinderungen im Straßenverkehr gut einstellen können.

Weitere Aktionen in der kommenden Woche geplant

Am kommenden Montag geht's weiter: In Berlin ist eine Großkundgebung geplant, zu der auch Landwirte aus Rheinhessen anreisen wollen. Zum Beispiel Alicja Acker, eine junge Winzerin aus Bodenheim. Sie findet, weitere Proteste seien dringend notwendig.

Da ist noch Luft nach oben. Wir hoffen, dass sich was ändert, weil es so nicht weiterlaufen kann!

Der Präsident des Bauernverbandes Rheinland-Pfalz-Süd, Eberhard Hartelt, sagte, es werde gerade geplant, wie die Landwirte aus Rheinhessen am besten nach Berlin kommen. Fest stehe: der Weg mit dem eigenen Traktor sei für Viele zu lang, die meisten würden mit der Bahn anreisen.

Autobahnsperrungen, Traktor-Konvois und Kundgebungen

Losgegangen waren die Proteste in der Region Rheinhessen am Montagmorgen mit Autobahnsperrungen. Mit ihren Traktoren hatten die Landwirte rund 30 Auffahrten der A60, der A61 und A63 blockiert. Danach waren knapp 1.000 Traktoren und LKW auf der A63 in Richtung Mainz unterwegs. Am Montagmittag dann gab es eine Kundgebung auf dem Mainzer Messegelände.

Auf dem Mainzer Messegelände in Hechtsheim hatten sich protestierende Landwirte versammelt. SWR V.Siemers

Am Mittwoch dieser Woche ging es weiter: Etwa 1.000 Landwirte waren zu einer Kundgebung ins Mainzer Regierungsviertel gekommen.