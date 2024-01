Bauernprotest in Mainz beendet

Rund 1.000 Traktoren hatten am Morgen die Autobahnausfahrten rund um Mainz blockiert. Am Nachmittag hat sich der Protest der Landwirte aufgelöst.

Nach Angaben der Polizei hatten sich die Landwirte gegen 14 Uhr auf dem Messegelände in Mainz zu einer Kundgebung getroffen. Dazu waren zahlreiche Landwirte aus der ganzen Region angereist - größtenteils mit Traktoren.

Knapp 1.000 Landwirte protestierten auf dem Mainzer Messegelände. SWR

Nach der Kundgebung fuhren die Landwirte wieder in ihre Wohnorte zurück. Und auch von anderen Versammlungen in Rheinland-Pfalz machten sich am Nachmittag Traktoren auf den Rückweg. Laut Polizei gab es deswegen noch an mehreren Stellen Verkehrsbehinderungen. Unter anderem kam es auf der A61 durch eine Traktor-Kolonne rund um das Nahedreieck zu kilometerlangen Staus.

Fast tausend Traktoren auf A63 unterwegs

Am Vormittag waren knapp 1.000 Traktoren und Lkw auf der A63 in Richtung Mainz unterwegs. Die Polizei schätzt, dass die Kolonne rund 20 Kilometer lang war. Aus diesem Grund war die Autobahn von Göllheim in Richtung Mainz für einige Stunden voll gesperrt.

Geduld war auch auf der B41 bei Bad Kreuznach gefragt. Und auch in Wiesbaden rollten etwa 2.000 Traktoren durch die Innenstadt.

Der Bauernprotest führt auch in Mainz und Rheinhessen zu Verkehrsbehinderungen. SWR

Bauernprotest verläuft friedlich

Der Protest der Bauern verlief friedlich, so die Polizei. Viele der Bürgerinnen und Bürger hatten sich außerdem auf den Protest vorbereitet und waren entweder im Homeoffice geblieben oder schon sehr früh zur Arbeit gefahren.

Proteste der Landwirte trotz Entgegenkommen der Ampel

Aufgerufen hatten zu dem Protest die Bauern- und Winzerverbände Rheinland-Pfalz Süd und Rheinland-Nassau sowie der Verein "Landwirtschaft verbindet". Unterstützt wurden die Landwirte vielerorts von Spediteuren und Lkw-Fahrern, die gegen die Erhöhung der Maut protestieren. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft hatte im Vorfeld zu einem gewaltfreien und respektvollen Umgang miteinander aufgerufen.

Schon am Mittwoch nächster Bauernprotest in Mainz

Für Mittwoch haben die Landwirte die nächsten Proteste angekündigt: Dann sollen im Mainzer Regierungsviertel ab dem Morgen 500 Traktoren stehen und etwa 1.000 Landwirte wollen protestieren. Straßen müssen laut Polizei voraussichtlich nicht gesperrt werden.

Bereits im Dezember hatten Landwirte vielerorts gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen durch die Ampel-Koalition protestiert. Die Ampel-Koalition kündigte danach an, die geplanten Kürzungen für Landwirte teilweise zurückzunehmen.