Bauernproteste: diese Aktionen gibt es in der Region Koblenz

Nach den großen Bauernprotesten am Montag sind diese Woche weitere Aktionen geplant - auch im nördlichen Rheinland-Pfalz. Am Dienstagmorgen gab es eine Protestfahrt.

Im Hunsrück hat es am Dienstagmorgen erneut Proteste von Landwirten gegeben. Laut Polizei fuhren Bauern mit etwa 30 Traktoren über die Hunsrück-Höhenstraße B327. Der Protestfahrt begann den Angaben zufolge um 5:30 Uhr in Bell und führte bis nach Braunshorn. Dort wendete der Konvoi und fuhr zurück.

Um kurz nach 9 Uhr gab es eine Abschlusskundgebung vor dem Bahnhof in Bell. Durch die Demonstration kam es laut Polizei auf der B327 und L218 zu Verkehrsbehinderungen und Staus.

Protestwoche: Gespräche, Sternenfahrten und Mahnfeuer

Laut Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. waren die Kundgebungen am Montag nur ein Teil der Aktionswoche. Die ganze Woche lang soll es Gespräche mit Politikern geben, etwa bei den Neujahrsempfängen von Parteien.

Landwirte aus dem Westerwald haben beispielsweise angekündigt, am Freitag beim Neujahrsempfang der FDP im Stöffelpark in Enspel Präsenz zu zeigen. Der Kreisverband Rhein-Lahn des Bauern- und Winzerverbands will nach eigener Auskunft am Mittwochabend eine Sternenfahrt mit bis zu 100 Traktoren machen. Startpunkt soll Dachsenhausen sein. Dann soll es über Nastätten, Holzhausen, Nassau und Bad Ems wieder zurück nach Dachsenhausen gehen.

Am Samstagabend sind nach Verbandsangaben etwa 100 Mahnfeuer im Norden von Rheinland-Pfalz geplant, eins ist beispielsweise im Rhein-Lahn-Kreis zwischen Holzhausen und Pohl geplant.

Die Protestwoche endet am 15. Januar. Dann wollen auch viele Landwirte aus der Region den Angaben zufolge gemeinsam nach Berlin fahren, um dort mit Landwirten aus ganz Deutschland zu protestieren.