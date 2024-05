per Mail teilen

Lachen macht frei, Lachen hält gesund, Lachen macht Mut. Kurzum, Lachen tut gut und Lachen kann man üben - mit Lachyogalehrern in Bad Kreuznach.

Lachyogalehrer André Wiegel und Axel Becker stehen im Bad Kreuznacher Salinental, strecken die Hände in die Höhe und lachen in den Himmel. Die beiden brauchen keinen Witz, keine lustige Situation, keine Worte. Sie lachen einfach los und stecken sich schnell gegenseitig an.

Axel Becker lacht ein tiefes "Hahaha". Ein eher giggelndes "Hihihi" kommt von André Wiegel. "Das ist doch das Schöne, dass jeder anders lacht", sagt er. Und es gehe nicht darum, wer am schönsten, lautesten oder längsten lacht, ergänzt Becker: "Man überlegt irgendwann nicht mehr. Der Kopf ist ausgeschaltet und dann lässt man sich einfach gehen."

Lachen ist gesund

Lachen soll Stresshormone abbauen, sich positiv aufs Herz-Kreislauf-System auswirken und das Immunsystem aktivieren. Laut wissenschaftlichen Studien lachen Erwachsene aber nur noch wenig. Kinder lachen demnach 400 Mal am Tag, Erwachsene nur noch 15 Mal täglich.

Man könne gar nicht genug lachen, sagen die Lachprofis. Es habe sich eben doch noch niemand totgelacht. Im Gegenteil, sagt Axel Becker: "Ich glaube sogar, dass man viel lebendiger wird, wenn man lacht."

Menschen da draußen: lacht, lacht, lacht!

Montags wird im Salinental gelacht

Der Lachclub ist ein offenes Treffen. Wer Lust hat, kann einfach montagsabends um 19 Uhr ins Salinental nach Bad Kreuznach kommen. Die ausgebildeten Lachyogalehrerinnen und -Lehrer im Club leiten dort zum gemeinsamen Lachen an.

Natürlich kann auch jeder zuhause lachen, sagen die Lachprofis. Axel Becker empfiehlt, es erstmal vor dem Spiegel auszuprobieren: "Dann haben Sie schon mal jemanden, der mitlacht und der genauso lacht. Und das ist ein Riesenvorteil."

Lachen ist ansteckend

Axel Becker arbeitet auch ehrenamtlich am Lachtelefon. Bundesweit haben sich dafür Lachyogalehrerinnen und -Lehrer zusammengeschlossen. Wer also Lust hat, drei Minuten lang mit einem Lachprofi zu lachen, kann einfach dort anrufen.

Am Weltlachtag, dem ersten Maisonntag, sind alle Menschen jeweils um 14 Uhr Ortszeit zum Lachen für den Weltfrieden aufgerufen. So soll das Lachen mit der Friedensbotschaft einmal rund um den Globus ziehen.