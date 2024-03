Bauernproteste in Europa: Woher kommt die Wut?

In ganz Europa gehen Bäuerinnen und Bauern gerade auf die Straßen: Sie blockieren mit ihren Traktoren Autobahnauffahrten, zünden Autoreifen an, schütten Gülle auf die Straße. Besonders in Polen und Frankreich gibt es heftige Proteste. Dabei haben viele der Landwirte und Landwirtinnen Angst vor der billigeren Konkurrenz aus dem Ausland, zum Beispiel aus der Ukraine. Doch wie begründet ist die Sorge und woher kommt die Stimmung gegen die EU? Die ARD-Korrespondentin Sabina Matthay aus dem Studio Warschau hat die Proteste in Polen beobachtet und mit vielen Landwirtschaftbetreibenden gesprochen. Die ARD-Korrespondentin Julia Borutta aus dem Studio Paris analysiert, inwieweit der Protest rechtsextremen Parteien in die Karten spielt und welche Konsequenzen das für die EU-Wahl im Juni haben könnte. Und Agrarexperte Professor Thomas Herzfeld vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung erklärt, woher dabei die Wut auf die EU kommt.

Moderation: Natalie Amiri

Redaktion: Nils Kopp, Julia Schuster

***********

