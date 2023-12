Der Einzelhandel sieht beim Weihnachtsgeschäft noch Luft nach oben und am Rhein steigt das Hochwasser. Die Stadt Ludwigshafen denkt über eine Klage wegen chronischer Unterfinanzierung nach. Das und mehr in unserem Newsticker!

9:55 Uhr Mutmaßlicher Brandstifter in Trier vor Gericht Vor dem Landgericht Trier muss sich heute ein Mann unter anderem wegen schwerer Brandstiftung verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, im Juli seine Wohnung in Bitburg angezündet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft legte er an drei Stellen Feuer. Der Brand verursachte einen Gebäudeschaden von bis zu 310.000 Euro. Der angeklagte 27-Jährige soll wegen psychischer Probleme schuldunfähig sein. Er ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Über dieses Thema berichtete SWR 4 RLP am 12. Dezember 2023 um 8:30 Uhr.

9:25 Uhr ⛴️ Das Hochwasser steigt Neues von den Wasserständen am Rhein: Am Pegel Mainz wurde heute Morgen die Hochwassermarke I von 4,75 Metern erreicht. Das hat die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Schiffe dürfen deswegen nur noch mit geringerem Tempo und in der Mitte des Rheins fahren. Laut Prognosen wird der Pegelstand im Lauf des Tages weiter ansteigen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 12. Dezember 2023 um 7:30 Uhr.

9:15 Uhr 📷 Euer Foto: Rentier gefunden! Auf Andrea Brand aus Schweinschied ist Verlass: Das angeforderte Rentier hat sie hiermit hinterher gesendet. Ich befürchte allerdings, der Puppen-Nikolaus ist etwas zu schwer für das kleine Tierchen. Da möge es lieber bei seinem Engelchen und seiner Bier-Karre bleiben! SWR

9:00 Uhr Kreistag Vulkaneifel verabschiedet Resolution für ärztlichen Bereitschaftsdienst Es ist ein Streit, der auf dem Rücken der Kranken ausgetragen wird: Der Streit um die Sozialversicherungspflicht sogenannter Poolärzte im ärztlichen Bereitschaftsdienst. In diesem Zuge plant die Kassenärztliche Vereinigung, mehrere ärztliche Bereitschaftspraxen im Land zu schließen - unter anderem die in Gerolstein. Der Kreistag des Landkreises Vulkaneifel hat gestern nun eine Resolution verabschiedet, um den ärztlichen Bereitschaftsdienst in der Region zu sichern. Er fordert die kassenärztliche Vereinigung auf, dafür zu sorgen, dass flächendeckend auch dann Ärzte verfügbar sind, wenn normale Arztpraxen geschlossen haben. Ich finde, das sollte eigentlich normal sein! Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 12. Dezember 2023 um 8:00 Uhr.

8:45 Uhr Das passierte sonst noch am 12. Dezember 1877: Das erste deutsche Telegrafenamt nimmt mit dem Fernsprechbetrieb in Friedrichsberg bei Berlin seinen Betrieb auf. Dadurch ist es möglich, international schnell zu kommunizieren - erst über optische, dann über elektrische Signale. 1900: Die Weltausstellung in Paris endet mit knapp 50 Millionen Besuchern. Frankreich selbst hatte seinerzeit eine Gesamtbevölkerung von 39 Millionen. 1985: In Hessen konstituiert sich eine rot-grüne Koalition. Mit der Vereidigung Joschka Fischers als Staatsminister für Umwelt und Energie übernimmt erstmals in der Geschichte ein Grüner ein Ministeramt. Aufsehen bei der Zeremonie erregt der spätere Bundesaußenminister und Vizekanzler durch seine weißen Turnschuhe. 1996: Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Urteile gegen DDR-Politiker und Mauerschützen wegen der Todesschüsse auf Flüchtlinge an der früheren innerdeutschen Grenze für verfassungsgemäß.

8:30 Uhr Ludwigshafen verabschiedet Haushalt Eben hatten wir's vom Haushalt in Pirmasens, jetzt kommt Ludwigshafen dran, und auch hier werden Schulden gemacht. Der Stadtrat hat den Haushaltsplan für das kommende Jahr verabschiedet; er rechnet mit 25 Millionen Euro neuen Schulden. Größter Ausgabenposten ist der Bereich Soziales und Jugend. Hohe Kosten verursachen auch der Wiederaufbau der Hochstraße Süd und das Personal der Stadtverwaltung - obwohl 400 Stellen zurzeit unbesetzt sind. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) will jetzt prüfen lassen, ob eine Klage gegen Bund und Land juristisch möglich ist. Sie ist sauer, weil nach ihren Angaben die Städte immer mehr Pflichtaufgaben erfüllen müssen, ohne dass es von Bund oder Land mehr Geld gebe. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 12. Dezember 2023 um 7:30 Uhr.

8:10 Uhr Susanne hängt ab Die Mainzerin Susanne Gahr hat ein ungewöhnliches Hobby: Sie hat den Pole Dance für sich entdeckt. Mit 50 Jahren nimmt sie erfolgreich an deutschen und sogar an Weltmeisterschaften teil. Da sage ich nur: Respekt! Ich stelle mir gerade vor, wie ich wie ein nasser Sack an dieser Stange hänge und verzweifelt versuche, nicht abzustürzen. Ha ha, sexy ginge anders! Bei Susanne sieht das jedenfalls deutlich eleganter aus. Seht selbst auf Instagram:

7:55 Uhr Pirmasens fehlen 14 Millionen Euro Der Pleitegeier kreist über Pirmasens: Die Stadt wird es voraussichtlich nicht schaffen, im kommenden Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die aktuellen Pläne sehen ein Minus von fast 14 Millionen Euro vor. Für Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) ist der Schuldige klar: Die Kommunen bekämen immer noch viel zu wenig Geld vom Land, um ihre Pflichtaufgaben zu finanzieren. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 12. Dezember um 6:30 Uhr.

7:45 Uhr Das Wichtigste aus Deutschland und der Welt Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gast in den USA. Dort will er heute unter anderem mit US-Präsident Joe Biden und weiteren Politikern in Washington über die Fortführung von Militärhilfen sprechen. Gestern Abend hielt Selenskyj eine Rede an einer Militärhochschule und rief die USA zur weiteren Unterstützung für sein Land im Krieg gegen Russland auf. Nach Auflösung der Linksfraktion im Bundestag wollen sich zehn Abgeordnete um die Politikerin Sahra Wagenknecht als neue Gruppe im Parlament formieren. Wagenknecht will sich dazu heute Mittag äußern. Wenn das Plenum zustimmt, bekommen die Parlamentarier als Einheit bestimmte Rechte und finanzielle Unterstützung. In Polen kommt es heute voraussichtlich zum erwarteten Regierungswechsel. Knapp zwei Monate nach der Wahl will sich der bisherige Oppositionsführer Donald Tusk zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen. Der bisherige Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte gestern im Parlament eine Vertrauensabstimmung verloren. Die PiS-Partei, der er angehört, war bei den Wahlen zwar stärkste Kraft geworden, hat im Parlament aber keine Mehrheit.

7:35 Uhr 📷 Euer Foto: die Weihnachts-Puppe Andrea Brand aus Schweinschied hat eine Schaufensterpuppe. Ich weiß nicht, was sie sonst trägt, jetzt in der Adventszeit ist sie jedenfalls weihnachtlich gewandet. SWR Andrea Brand Da fehlt nur noch das passende Rentier im Garten! Wer das zu bieten hat - immer her damit! Schickt uns eure Fotos

7:20 Uhr 🛍️ Durchwachsenes Weihnachtsgeschäft So richtig zufrieden ist der Einzelhandel bisher nicht mit dem Weihnachtsgeschäft. Der Präsident des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, Jan Sebastian, sagte, man beobachte doch eine gewisse Kaufzurückhaltung. Kein Wunder, denn den Leuten sitzt das Geld in diesem Jahr nicht mehr so locker in der Tasche. Auf der anderen Seite ist noch nicht aller Tage Abend, denn die Last-Minute-Shopper (so wie ich) sind ja noch gar nicht angerückt. Und so gilt auch für den Einzelhandel: Abgerechnet wird zum Schluss! Rheinland-Pfalz Zwischenbilanz des Einzelhandels Weihnachtsgeschäft in RLP verhalten angelaufen Nach den ersten beiden Adventswochenende ist das Weihnachtsgeschäft laut Handelsverband RLP noch ausbaufähig. Die Hoffnung der Händler liegt auf den verbleibenden Tagen. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 12. Dezember 2023 um 6:00 Uhr.

7:10 Uhr ❓ Quiz: Wie lauten die beliebtesten Vornamen? dpa Bildfunk picture alliance / Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa | Waltraud Grubitzsch "Emilia, Noah, bitte mal herkommen!" - Mit diesem Ruf dürften Erzieherinnen und Erzieher in den nächsten Jahren große Erfolge haben, denn diese beiden Namen standen auch 2023 auf der Hitliste der der beliebtesten Mädchen- bzw. Jungennamen ganz oben. Das hat gestern das Schwangerschaftsportal babelli.de mitgeteilt. Frage an euch: Welche Vornamen waren die zweitbeliebtesten in Deutschland im Jahr 2023? Hannah/Hanna und Paul Emma und Leon Sofia/Sophia und Luca/Luka irrelevant: Hannah/Hanna und Paul

richtige Antwort: Emma und Leon

irrelevant: Sofia/Sophia und Luca/Luka Die gegebene Antwort ist Emma und Leon waren die zweitbeliebtesten Namen, Sofia/Sophia und Luca/Luka kamen auf Platz drei, Hannah/Hanna und Paul auf Platz vier.

7:06 Uhr 🚗 So sieht es auf den Straßen im Land aus Nach den tödlichen Verkehrsunfällen gestern an euch Autofahrer noch mal der besondere Appell: Fahrt bloß vorsichtig! Ob ihr gut durchkommt, erfahrt ihr hier: SWR Verkehrsmeldungen

6:30 Uhr Kellerbrand in Bobenheim-Roxheim Großer Schreck für die beiden Bewohner eines Einfamilienhauses in Bobenheim-Roxheim im Rhein-Pfalz-Kreis: Bei einem Brand in ihrem Keller ist laut Polizei ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar schnell unter Kontrolle bringen, das Haus ist aber trotzdem nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner blieben zum Glück unverletzt. Warum es gebrannt hat, weiß die Polizei noch nicht. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 12. Dezember 2023 um 6:00 Uhr.

6:20 Uhr Tödliche Verkehrsunfälle im Land Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Hachenburg und Kirburg im Westerwald ist gestern eine 22-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie war nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit drei Autos zusammengestoßen. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Auch in der Vulkaneifel gab es einen tödlichen Unfall. Auf der B51 in Höhe der Anschlussstelle Reuth geriet ebenfalls ein Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lkw zusammen, der dann wiederum mit einem anderen Lastwagen kollidierte. Der 25-jährige Autofahrer starb, seine Beifahrerin und die beiden Lkw-Fahrer wurden schwer verletzt. RLP Stundenlange Sperrungen Zwei junge Menschen sterben bei Unfällen in Vulkaneifel und Westerwald In der Vulkaneifel und im Westerwald ist es am Montag zu schweren Unfällen mit Toten und Verletzten gekommen. Zwei Bundesstraßen wurden gesperrt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 12. Dezember 2023 um 6:30 Uhr.

6:05 Uhr Steigende Wasserstände am Rhein Bekommen wir am Oberrhein ein Hochwasser, wie es statistisch gesehen nur alle zwei bis fünf Jahre auftritt? Experten halten das für möglich. Am Pegel Maxau könnte heute die Marke II überschritten werden. Dann müsste die Schifffahrt eingestellt werden. Auch am Mittelrhein rechnen die Experten bis zum kommenden Wochenende mit einem starken Anstieg der Wasserstände. Der Hochwassermeldedienst geht davon aus, dass der Wasserstand am Pegel Koblenz heute über fünf Meter liegen wird. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 11. Dezember 2023 um 17:30 Uhr.

6:03 Uhr 📷 Schickt uns eure Weihnachtsfotos! IMAGO IMAGO / Marcus Beckert Wie habt ihr weihnachtlich dekoriert? Blinkt und leuchtet es bei euch überall? Habt ihr eure Kränze und euren Weihnachtsschmuck selbst gebastelt? Oder habt ihr Bilder von einem weihnachtlichen Straßenzug, einem schönen Weihnachtsmarkt oder Christbaum? Nutzt gerne die Chance und verbreitet mit euren Bildern hier im Ticker etwas weihnachtliche Stimmung! Schickt uns eure Fotos Weihnachtsbotschaften oder andere Nachrichten könnt ihr mir auch gerne per Mail zukommen lassen unter rlp-newsticker@swr.de.

6:02 Uhr 🌧️ Das Wetter: mild und verregnet Nach dem schon sehr milden Montag geht es in Rheinland-Pfalz mit Temperaturen von bis zu elf Grad weiter. Falls es bei euch noch trocken ist, lasst euch davon nicht täuschen: Im Lauf des Tages fängt es so ziemlich überall an zu regnen. Der Regenschirm sollte also in greifbarer Nähe bleiben!

Video herunterladen (23,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Innenminister Michael Ebling (SPD) verleiht heute den Preis für Zivilcourage 2023. Ausgezeichnet werden Preisträgerinnen und Preisträger aus Alzey, Koblenz und Mainz. Der Preis für Zivilcourage wird an Menschen verliehen, die durch ihr außergewöhnliches und couragiertes Eingreifen in Gefahrensituationen eine Straftat verhindert haben oder Opfern von Straftaten zur Seite standen. Der rheinland-pfälzische Landesverband Deutscher Sinti und Roma feiert sein 40-jähriges Jubiläum. An der Jubiläumsfeier in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz wird auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilnehmen. Vor dem Landgericht Landau muss sich ab heute ein Autofahrer wegen gefährlicher Raserei verantworten. Dadurch war es im Juli 2019 zwischen Lampertheim und Mannheim zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem zwei Menschen starben.