9:40 Uhr So kommt das Weihnachtsgeschenk noch rechtzeitig an Ihr habt noch Weihnachtspakete für Freunde und Familie bei euch liegen? Damit die Geschenke und Weihnachtsgrüße rechtzeitig bei euren Liebsten ankommen, solltet ihr die Einlieferfristen der Paketzustelldienste beachten. Wir haben für Euch herausgefunden, was ihr bei DHL, Hermes oder DPD beachten müsst.

9:20 Uhr Kaiserslautern trifft im DFB-Pokal-Viertelfinale auf die Hertha Ein Gegner auf Augenhöhe im DFB-Pokal-Viertelfinale: Da darf beim 1. FC Kaiserslautern durchaus geträumt werden. Gegner wird Liga-Rivale Hertha BSC sein. Die Pfälzer hatten sich im Achtelfinale gegen den 1. FC Nürnberg durchgesetzt. Spieltermine sind der 30. und 31. Januar sowie der 6. und 7. Februar. Das Endspiel steigt am 25. Mai in Berlin.

8:40 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Fußgängerin in Trier Nach einem Unfall, bei dem gestern in der Trierer Innenstadt eine Fußgängerin schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Demnach hatte ein 76-jähriger Autofahrer mit seinem Auto eine Frau erfasst, die gerade einen Fußgängerüberweg überquerte. Der Wagen sei danach einige Meter weiter gegen einen Baum geprallt. Das 30-jährige Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der Autofahrer erlitt einen Schock. Sendung am Mo. , 11.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:20 Uhr Autofahrer fährt in Ingelheim auf Bahnsteig Ein weiterer Blick in die Polizeimeldungen vom Wochenende: Dort wird von einem betrunkenem Autofahrer berichtet, der am Ingelheimer Bahnhof auf den Bahnsteig gefahren ist. Der 61-Jährige war am benachbarten Busbahnhof in Ingelheim von der Fahrbahn abgekommen und über einen hohen Bordstein auf den Bahnsteig gefahren. Mehrere Menschen mussten dem Fahrzeug ausweichen. Auf dem Bahnsteig kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer stieg aus, lief um sein Auto herum und fuhr anschließend weiter in Richtung Innenstadt. Die Polizei konnte ihn nach kurzer Fahndung stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Das Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Sendung am Mo. , 11.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:30 Uhr Das passierte sonst noch am 11. Dezember 1948 - Die Freie Demokratische Partei (FDP) wird in Heppenheim an der Bergstraße gegründet. Erster Parteivorsitzender wird Theodor Heuss. 1963 - Der Spielfilm "Winnetou I" mit Pierre Brice und Lex Barker in den Hauptrollen startet in den Kinos der Bundesrepublik. 1983 - Erstmals predigt ein katholisches Kirchenoberhaupt in einem evangelischen Gotteshaus. Papst Johannes Paul II. nimmt in der Luther-Kirche in Rom an einer Kirchenfeier teil.

7:22 Uhr Das Wichtigste aus Deutschland und der Welt Die Spitzen der Ampelkoalition ringen weiter um eine Lösung über den Bundeshaushalt 2024. Nach einem Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Sonntagabend wollen sich die Parteien nach Angaben aus Koalitionskreisen heute erneut zusammensetzen. Geklärt werden soll die Frage, wie ein 17 Milliarden Euro großes Loch im Etat für 2024 gestopft werden kann. Die Weltklimakonferenz in Dubai tritt heute in ihre Schlussphase ein. Eine Lösung im Streit um die Frage, welche Rolle fossile Brennstoffe künftig spielen sollen, zeichnete sich bislang nicht ab. Offiziell geht der Gipfel noch bis Dienstag. Hoffnung für alle Menschen kurz vor Weihnachten will auch in diesem Jahr wieder das Friedenslicht verbreiten. Mitte November wurde es trotz des Nahost-Krieges von einem Mädchen in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet. Danach trat das Licht seine Friedensbotschaft um die Welt an. Heute überreichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Licht in Berlin Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas.

7:10 Uhr Deutsche Bahn weitet Angebot aus Achja, die Bahn. In den letzten Wochen hat das Unternehmen nicht unbedingt mit Positivschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Doch das hier könnte anders werden: Die Bahn hat nämlich seit Sonntag ihr Angebot ausgeweitet. Aus Rheinland-Pfalz existieren ab sofort Direktverbindungen ans Meer oder in die Berge. Ihr wollt wissen, wohin genau? Schaut euch gerne unseren Instagram-Post dazu an!

7:10 Uhr Mann liefert sich in Neuwied Verfolgungsjagd mit Polizei Ein Mann hat sich am Wochenende in Neuwied eine Verfolgunsjagd mit der Polizei geliefert. Zuvor wollte ihn die Polizei kontrollieren, er fuhr aber weiter und wurde von der Polizei verfolgt. Dabei soll es zu mehreren gefährlichen Situationen mit Fußgängern gekommen sein. Schließlich gelang es der Polizei den Fahrer zu stoppen. Er hatte keinen Führerschein, stand unter Drogen und war unerlaubt mit dem Auto eines Verwandten unterwegs. Jetzt erwarten ihn Anzeigen. Sendung am Mo. , 11.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:40 Uhr Kabelbrand wohl Ursache für Stromausfall in Mainz Für diejenigen, die sich immernoch fragen, warum sie Samstag in Mainz bei einem Stromausfall im Dunkeln saßen. Ein örtlicher Energieversorger hat nun die mögliche Quelle dafür gefunden: einen Kabelbrand. Wie es zu diesem Kabelbrand kommen konnte und wie das wiederum zu solch einem großflächigem Ausfall führen konnte, ist nach Angaben eines Sprechers der Mainzer Netze GmbH noch immer unklar.

6:16 Uhr Das wird heute wichtig im Land Vor dem Amtsgericht Wittlich muss sich ein 79-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll laut Staatsanwaltschaft einen 91-Jährigen angefahren haben. Der 91-Jährige habe sich dabei das Becken gebrochen und so viel Blut verloren, dass er starb. Ehemalige afghanische Ortskräfte warten in Rheinland-Pfalz auf ihren Weiterflug in die USA. Nach SWR-Informationen sollen sie von den Amerikanern nach Ramstein geflogen und dann in eine US-Kaserne nach Kaiserslautern gebracht werden. Eine erste Gruppe bereitet sich diese Woche offenbar schon auf ihren Weiterflug in die USA vor. Im Mercedes-Benz-Werk in Wörth wird heute gefeiert - und zwar das 60-jährige Bestehen. Am 1. Oktober 1963 lief in Wörth in der Südpfalz der erste Fahrerhaus-Rohbau vom Band. Ab 1965 fertigte die Belegschaft dann komplette Lastwagen. Mit rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Werk der zweitgrößte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.

Wer Schnee und Eiszapfen sucht, ist dieser Tage in Rheinland-Pfalz definitiv falsch. Denn heute steigen die Temperaturen auf bis zu 14 Grad. Im Norden des Landes wird es zwar auch insbesondere am Vormittag recht nass, dafür zeigt sich im Rest von Rheinland-Pfalz aber auch mal die Sonne.