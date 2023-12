Hochwasser in RLP - Rhein bei Germersheim für Schifffahrt gesperrt

Regen und Tauwetter lassen die Wasserstände am Rhein steigen. Die Schifffahrt bei Karlsruhe musste eingestellt werden. Erste Hochwasserschutzwände wurden bei Koblenz aufgestellt.

Am gesamten Rhein meldet die Hochwasser-Vorhersagezentrale Rheinland-Pfalz steigende Wasserstände. Am Dienstagvormittag wurde der kritische Pegel von 7,50 Meter der Hochwassermarke II bei Karlsruhe erstmals überschritten. Zwischen Iffezheim und der Eisenbahnbrücke Germersheim ist die Schifffahrt zum Erliegen gekommen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt rechnet damit, dass die Sperrung der Wasserstraße die ganze Woche andauern wird.

Weiter südlich zwischen dem schweizerischen Basel und dem badischen Kehl wurde die Rheinschifffahrt schon zuvor eingestellt. In Kehl war der kritische Pegelstand von 7,50 Meter überschritten worden.

Erste Behinderungen der Schifffahrt schon am Montag

Bereits am Montag gab es Einschränkungen in der Schifffahrt: Am Pegel Maxau war die Hochwassermarke I überschritten worden, bei der Schiffe mit gedrosselter Geschwindigkeit und in der Fahrwassermitte fahren mussten. Jetzt müssen Schiffe auf dem Oberrhein vorerst Liegeplätze ansteuern. Ein Zehn-Jahres-Höchststand von bis zu 8,57 Meter kann für den Wochenverlauf am Oberrhein nicht ausgeschlossen werden.

Schifffahrt auch am Mittelrhein teils eingeschränkt

Im Bereich der Pegel Mainz, Bingen und Koblenz wurde die Schifffahrts-Hochwassermarke I bereits überschritten. Das bedeutet, dass die Schiffe soweit wie möglich in der Mitte des Fahrwassers bleiben sollen und eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreiten dürfen. Am Pegel Kaub ist das im Laufe des Dienstags zu erwarten.

Auch Fährverkehr ist betroffen

Auch die Rheinfähren in Rheinland-Pfalz sind betroffen. Wegen des Rhein-Hochwassers hat die Personenfähre "Nixe" zwischen Linz und Remagen am Dienstagnachmittag ihren Betrieb eingestellt. Das teilte die Energieversorgung Mittelrhein (evm) mit. Die Auto- und Personenfähre zwischen Linz und Remagen-Kripp sie dagegen weiter im Einsatz. Auf dem Mittelrhein dürfen Frachtschiffe nur noch mit geringem Tempo und in der Mitte des Rheins fahren, weil der Rhein die Hochwasssermarke I überschritten hatte.

Was tun bei Hochwasser? Wo informieren? Informationen bei Hochwasser: Der Hochwasservorhersagedienst stellt Messwerte zu aktuellen Wasserständen und Abflüssen bereit. Weitere Informationen zum Hochwasser gibt es auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) oder über die DWD-App sowie die App "Meine Pegel". Was tun bei Hochwasser: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz rät, frühzeitig zahlreiche Notfallmaßnahmen vorzubereiten. Zum Beispiel Hochwasserbarrieren zu errichten, eine Notfallflutung der Kellerräume zu prüfen, Autos und Wertgegenstände rechtzeitig in Sicherheit zu bringen und einen Notfallrucksack zu packen. Steht das Hochwasser kurz bevor, sollten Strom und Heizung abgeschaltet und Fluchtwege offen gehalten werden. Türen können hierfür ausgehängt oder verkeilt werden. Fließt das Wasser bereits ins Haus, sollten Keller und Tiefgaragen gemieden und die oberen Stockwerke aufgesucht werden.

Stadtpark in Ludwigshafen gesperrt

Die Stadt Ludwigshafen hat bereits vorsorglich den Stadtpark und die Rheinpromenade wegen Hochwassergefahr gesperrt. Ebenfalls gesperrt wurde der Rad- und Gehweg entlang des Rehbachs in Rheingönheim. Außerdem wurden nach Angaben der Stadt Ludwigshafen in die Hochwasserschutzwände entlang des Rheins Balken eingesetzt, zum Beispiel unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke. Außerdem warnen die Feuerwehren in der Pfalz davor, sich direkt am Rhein aufzuhalten und die Deiche zu betreten.

Hochwasserschutzwände in Koblenz aufgestellt

Der Hochwassermeldedienst geht davon aus, dass der Wasserstand am Pegel Koblenz am Dienstag über der Meldehöhe von fünf Metern liegen wird. Stellenweise kann das Gewässer dann über die Ufer treten. Die Feuerwehr Koblenz hat deshalb am Sonntag die Hochwasserschutzwand im Stadtteil Neuendorf aufgebaut und die dortigen Durchgänge zum Rhein geschlossen. Die Höchststände für Koblenz werden abhängig von den in den kommenden Tagen fallenden Niederschlägen zum Wochenende hin erwartet. Dann könnte die Marke von sechs Metern erreicht werden.

Wasserstände an der Mosel könnten ab Wochenmitte wieder steigen

An der Mosel stagnierten die Wasserstände derzeit, hieß es. Zur Mitte der Woche könne der Pegelstand in Trier aber wieder 6 Meter überschreiten. An Nahe, Glan und Sieg fielen die Pegelstände am Montag. Dort sei es ebenso wie an der Lahn unwahrscheinlich, dass hochwasserrelevante Wasserstände erreicht werden.

Wettervorhersage für RLP: Es bleibt nass

Es gibt kaum Bewegung, was das Wetter in Rheinland-Pfalz angeht. Es bleibt weiter nass und für diese Jahreszeit relativ mild mit Temperaturen bis zu 10 Grad.