So schützen Sie sich und Ihr Haus vor Hochwasser

per Mail teilen

Zurzeit kommt es vielerorts zu Überschwemmungen. Deshalb hier ein paar Tipps, wie Sie sich am besten vor Hochwasser schützen können.

Das Wichtigste vorab: Ein Aufenthalt in einem überfluteten Keller sollte auf jeden Fall vermieden werden. Denn wenn der Wasserpegel zu hoch ist, lassen sich manche Türen nicht mehr öffnen. Bei einem überschwemmten Keller ist es auch besonders wichtig, den Strom in allen überschwemmten Räumen auszuschalten - sonst herrscht Stromschlaggefahr.

Wie verhindere ich, dass Wasser in mein Haus fließt?

Schwachpunkte an Häusern sind vor allem Fenster und Türen. Deshalb müssen diese, wenn sie sich in Bodennähe befinden, abgedichtet werden. Dafür gibt es spezielle wasserdichte Platten. Eine günstigere Alternative hierzu sind Sandsäcke, die mit einer Plastikplane vor Haustüren aufgebaut werden können. Kellerschächte können mit Platten abgedeckt und zusätzlich mit Planen und Sandsäcken verstärkt werden. In Risikogebieten empfehlen sich druckwassersichere Kellerfenster.

So kann ein Hochwasserschutz an einer Haustür aussehen. Ähnliche Systeme werden auch für Fenster genutzt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Bei Starkregen oder Überschwemmungen kann es sein, dass das Wasser aus der Kanalisation nicht schnell genug abfließen kann. Das führt zu überlaufenden Leitungen und vollgelaufenen Kellern.

Dagegen kann man sich am besten durch Rückstausperren an den Wasserleitungen schützen. Das sind Verschlüsse, die verhindern, dass Abwasser aus der Kanalisation durch die Leitung in das Haus fließt. Hausbesitzer sollten regelmäßig die Funktion der Sperren kontrollieren. Wenn keine vorhanden sind, können sie nachträglich installiert werden.

Wie kann ich Schäden durch Wasser im Keller verhindern?

So wenige Gegenstände wie möglich sollten direkt auf dem Boden gelagert werden. Vor allem Chemikalien, Öl oder Farbe sollten so stehen, dass sie nicht in Kontakt mit dem Wasser kommen. Wenn das doch passiert, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) dazu, die Feuerwehr zu alarmieren.

Wie schütze ich meine Hauswand?

Regenrinnen sollten regelmäßig gereinigt werden. Wenn diese verstopfen, können sie überlaufen und Wasserschäden an der Fassade verursachen.