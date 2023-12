So wird Weihnachten in RLP auch mit weniger Geld schön

Die hohen Lebenshaltungskosten machen in Deutschland auch vor dem Fest nicht halt. Viele wollen oder müssen sparen. Wie es trotzdem ein schönes Weihnachtsfest werden kann, zeigen wir Ihnen hier.

Zeit mit den Liebsten verbringen. Etwas basteln. Ein Lied singen. Gemeinsam spielen. Die Liste der Möglichkeiten, anderen und sich selbst ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren - und dabei keine allzu großen finanziellen Investitionen zu tätigen -, ließe sich beliebig verlängern.

Gerade in Zeiten einer Inflationsrate auf weiterhin hohem Niveau wird bei vielen von uns in Rheinland-Pfalz oder anderswo in Deutschland Kreativität gefragt sein zum Fest. Und das in vielen Bereichen:

Weihnachtsgeschenke

Okay, bei Sachgeschenken für die Kinder wird es vermutlich nicht ganz ohne finanzielle Investition gehen. Aber, so zeigt eine Befragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, die Menschen in Deutschland wollen in diesem Jahr so wenig Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben, wie zuletzt vor 14 Jahren. 250 Euro plant jeder Einzelne demnach durchschnittlich für Geschenke ein (2014: 219 Euro). Und die Begründung für das geringere Weihnachtsbudget ist meist die gleiche: Die hohe Inflation samt steigender Energiekosten.

Da wundert es nicht, dass das Weihnachtsgeschäft im Land nach den ersten beiden Adventswochenenden laut Handelsverband Rheinland-Pfalz noch ausbaufähig ist. Eine gewisse Kaufzurückhaltung sei immer noch da, heißt es von den Einzelhändlern. Zwar seien viele Menschen etwa in der Mainzer Innenstadt unterwegs, bei der Geschenkeauswahl werde aber genau geschaut.

Die Menschen in Deutschland planen im Jahr 2023 durchschnittlich 250 Euro für Weihnachtsgeschenke ein – zwei Euro weniger als im Vorjahr und so wenig wie zuletzt 2014. Das ist das Ergebnis einer Befragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Quelle: Ernst & Young | Grafik: SWR

Eine Möglichkeit, bei Weihnachtsgeschenken Geld zu sparen, ist, das Präsent und die Verpackung selbst zu basteln. Ob Scherenschnitt, etwas Gestricktes oder der gehäkelte Topflappen. Möglichkeiten gibt es viele. Auch Gebrauchtes kann begeistern. Wer online sucht, findet eine große Auswahl an Kleidung, Elektroartikeln und Möbeln. Viele freuen sich sogar mehr über Second Hand als über Neuware, da laut Handelsverband Deutschland in der Bevölkerung das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und damit für gebrauchte Geschenke gestiegen ist.

Wichteln: Ein Weg, um bei den Weihnachtsgeschenken zu sparen Wer nicht so viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben möchte, kann sich in der Familie, im Freundeskreis oder unter den Kollegen zum Wichteln verabreden. So bekommt jeder zwar nur ein Geschenk zu Weihnachten, muss aber auch nur eines besorgen.

Und um die hohen Energiekosten im eigenen Haushalt langfristig zu drücken, rät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz dazu, energiesparende Geschenke unter den Weihnachtsbaum zu legen, wie beispielsweise smarte Heizungsthermostate.

Weihnachtsbaum

Die Preise für Weihnachtsbäume aus Rheinland-Pfalz steigen in diesem Jahr leicht. "Das liegt im Wesentlichen an den insgesamt höheren Kosten, etwa für Energie und Diesel“, sagt Wolfgang Schuh vom Waldbesitzerverband für Rheinland-Pfalz. Die Teuerung sei "gerade einmal der Inflationsausgleich".

Eine Nordmanntanne koste in diesem Jahr pro Laufmeter zwischen 21 und 29 Euro, so Schuh. Das seien in der Spitze zwei Euro mehr als 2022. Für die Blaufichte würden in diesem Jahr pro Laufmeter zwischen 13 und 18 Euro fällig, ein Euro mehr als 2022. Rotfichten kosten laut Schuh 10 bis 15 Euro pro Laufmeter.

Wer einen günstigeren Weihnachtsbaum wolle, könne diesen selbst schlagen gehen. Hinzu kämen dann aber Kosten für die Anfahrt und gegebenenfalls für einen Glühwein vor Ort. "Mit dem Ergebnis: Der Baum ist billiger, sparen tun Sie aber nichts", sagt Schuh. Er rechnet für 2023 "womöglich" mit etwas niedrigeren Absatzzahlen für Weihnachtsbäume als sonst. Grund dafür sei die Zahl von nur drei Einkaufswochenenden in der Adventszeit vor Heiligabend - denn der 24. Dezember fällt in diesem Jahr ja auf den vierten Adventssonntag.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, auf Fichte oder Nordmanntanne zu verzichten und stattdessen auf alternative Weihnachtsbäume zu setzen.

Weihnachtsbeleuchtung

Der großflächige Stromausfall in Mainz am Samstag (9. Dezember) hatte nicht den Hintergrund, dass die Stadt angesichts hoher Strompreise Geld sparen wollte. Doch unter anderem die ausgefallenen Lichterketten auf dem Weihnachtsmarkt waren sinnbildlich dafür, dass es in vielen Gärten und Häusern in Rheinland-Pfalz in diesem Winter keine oder nur wenig Weihnachtsbeleuchtung geben wird. Die Kosten für Strom bewegen sich immer noch auf einem hohen Niveau. Die Verbraucherzentrale rät daher zu LED-Lichterketten.

So können Sie bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen Um Strom zu sparen, rät die Verbraucherzentrale zu LED-Lichterketten statt Glüh- oder Halogenlämpchen. LED-Lichterketten verursachen laut der Verbraucherzentrale nur ein Zehntel der Stromkosten. In einem Monat fallen bei einer LED-Lichterkette (mit 24 Lämpchen), die an 28 Tagen je acht Stunden leuchtet, nur etwa 40 Cent Stromkosten an (bei 35 Cent/kWh). Ein weiterer Tipp der Experten: "Schalten Sie die Lichterkette nur an, wenn Sie zuhause sind. Nutzen Sie integrierte Timer oder installieren Sie eine Zeitschaltuhr. Verzichten Sie auf batteriebetriebenen Lichterschmuck. Batteriestrom ist wesentlich teurer als alle anderen Stromsorten. Außerdem verursachen die Batterien unnötig Müll."

Weihnachtsessen

Ob Braten oder Fisch, zu Weihnachten wird gerne geschlemmt - ohne Rücksicht auf zusätzliche Kilos und auf den Energieverbrauch. Dann sind schnell mal alle Herdplatten und der Backofen in Betrieb. Eine Möglichkeit, hier Geld zu sparen, ist die Nutzung von Schnellkochtöpfen mit Temperaturanzeige. So kann der Herd frühzeitig abgeschaltet und das Essen mithilfe der Restwärme zubereitet werden. Auch beim Essen selbst gibt es Sparpotential. Die Frage, wie viel brauche ich wovon pro Person, kann mithilfe von Online-Rechnern ermittelt werden.

Und bei der Wahl der Hauptspeise kann ein Preisvergleich nicht schaden: So ist Ente meist günstiger als Gans, Schwein günstiger als Geflügel und eine Forelle kostet in der Regel weniger als ein Karpfen. Wer das Essen richtig plant, die Reste gut verwertet und sich Gedanken über die Zutaten macht, kann also zweierlei auf einmal haben: Ein leckeres sowie ein sparsames Weihnachtsessen.

Weihnachtsreise

Eine Reise zur Verwandtschaft an den Feiertagen: Nicht bei jedem dürfte diese Vorstellung Jubelstürme auslösen. Das liegt zum einen vielleicht an der Verwandtschaft, zum anderen aber auch daran, dass damit quälende Stunden auf den Straßen und hohe Benzinkosten verbunden sein könnten.

Eine mögliche Alternative: Das Handy oder Tablet der Kinder sinnvoll nutzen und mit Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Schwester oder Bruder per Videotelefonie "Frohe Weihnachten" wünschen. Spart Kosten und Nerven - und schont die Umwelt.

Und wer doch die persönliche Umarmung bevorzugt, sucht sich beispielsweise bei der Bahn eine passende Verbindung raus. Immerhin soll in diesem Jahr nicht mehr gestreikt werden.

Weitere Tipps für ein schönes (und auch nachhaltiges) Weihnachtsfest hat die Verbraucherzentrale Bundesverband zusammengefasst.