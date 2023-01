per Mail teilen

Die World Professional Darts Championship ist die Weltmeisterschaft der "Pfeilewerfer". Sie steht für verrückte Verkleidungen, jede Menge Bier und ist für viele Fans eine willkommene Abwechslung zum Fußball.

Die Darts-Weltmeisterschaft beginnt immer im Dezember und geht bis Anfang Januar. Das Finale - diesmal ist's das 30ste! - findet am 3. Januar 2023 statt. Die WM hat übrigens jedes Jahr krasse Einschaltquoten: 900.000 Zuschauer sahen allein in Deutschland laut GfK z.B. am 27.12. den "Krimi" um den deutschen Spieler Gabriel "Gaga" Clemens - Rekord! Im Finale sind es dann weltweit immer mehrere Millionen.

»Die Chancen [dass Clemens ins Finale kommt] stehen echt gut. Wenn er den Fokus behält und sein Doppel trifft, dann glaub' ich auch, dass er heute [das Halbfinale] gewinnen kann.«

Es nehmen 96 Sportler aus 28 Ländern an der Darts-WM teil und kämpfen um ein Preisgeld in Höhe von 2,5 Millionen Pfund. Der Sieger bekommt 500 000 Pfund – gut 560.000 Euro.

Dieses Jahr sind drei deutsche Teilnehmer bei der Darts-WM dabei: Florian Hempel, Martin Schindler und - besonders erfolgreich - Gabriel "Gaga" Clemens:

Man spricht das ’s’ bei Darts,

weil es der Plural vom englischen Wort für ’Pfeil’ ist.

Seit Dezember 2007 findet die Darts-WM im "Alexandra Palace" – kurz "Ally Pally" – im Norden von London statt. Der Darts-Palast vereint beeindruckende Architektur und eine lange Tradition. Und ganz wichtig: für die Darts-Fans ist er ein Platz voller Emotionen. Veranstaltet wird die WM von der Professional Darts Corporation (PDC).

Trifft man den roten Kreis in der Mitte ("Bull’s Eye") ergibt das 50 Punkte, ein Treffer im grünen Kreis verschafft dem Spieler 25 Punkte.

Alle anderen Felder bringen die Punktzahl, die daneben steht.

Ein Treffer auf dem äußeren Ring der Dartscheibe verdoppelt diesen Wert (Double), der innere Ring verdreifacht die Punktzahl (Triple).

Noch mehr Punkte als das "Bull’s Eye" gibt also die "Dreifache 20" (Triple 20) mit 60 Punkten. Bei drei Würfen kann also die Höchstpunktzahl von 180 erreicht werden.

Es werfen immer zwei Spieler gegeneinander, abwechselnd mit drei Pfeilen. Jeder Spieler beginnt mit 501 Punkten, die geworfenen Punkte werden von 501 abgezogen. Der Spieler, der als erster Null erreicht, gewinnt das "Leg". Wer drei "Legs" für sich entscheidet, gewinnt einen "Satz". Jeder Wurf wird gezählt. Für die Teilnehmer wird es von Runde zu Runde schwieriger weiter zukommen. Weltmeister wird, wer im Finale sieben Sätze gewinnt.

Mehr als die Hälfte der Zuschauer trägt ein Kostüm, obwohl weder Veranstalter noch Spieler dazu aufrufen. Angefangen hat es mit ein paar Sonnenbrillen und Hüten. Das beste Kostüm erhält sogar einen Preis – und reichlich Bier fließt auch immer.

