Paketzentrum in Saulheim arbeitet vor Weihnachten in drei Schichten

Die Vorweihnachtszeit sorgt wieder für Berge von Paketen und Päckchen. Damit die rechtzeitig zu Weihnachten ankommen, hat die Deutsche Post reagiert und unter anderem mehr Personal eingestellt.

Die Pakete und Päckchen, die in Saulheim (Kreis Alzey-Worms) bearbeitet werden, gehen sowohl in die Region als auch hinaus in die ganze Welt. Das DHL-Paketzentrum liegt verkehrsgünstig an der A63. In der Vorweihnachtszeit laufen die Transportbänder wieder auf Hochtouren.



Wir sind optimal auf Weihnachten vorbereitet, den Menschen ihre Geschenke und ihre Weihnachtspost zuverlässig und pünktlich bis Heiligabend zu bringen.

Die DHL Group erwartet auch in diesem Jahr hohe Paketmengen im Vorweihnachtsgeschäft. Direkt vor Weihnachten werden in Saulheim voraussichtlich bis zu 500.000 Sendungen über die Bänder laufen. Zum Vergleich: An durchschnittlichen Werktagen sind es zwischen 300.000 und 400.000 Sendungen.

Aushilfen packen in Saulheim vor Weihnachten mit an

Um die deutlich höheren Paketmengen in der Vorweihnachtszeit zu bearbeiten, wird das Saulheimer Stammpersonal, das 400 Mitarbeitende umfasst, von 100 Aushilfen unterstützt. Zusätzlich wird vom Zwei- auf einen Dreischichtbetrieb umgestellt. Das heißt, dass eine Frühschicht hinzugekommen ist.