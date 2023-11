Im vergangenen Jahr wurde die Weihnachtsmarktfreude durch die Energiekrise getrübt, im Jahr davor war es Corona. Und auch in diesem Jahr wird nicht alles so, wie wir es kennen.

Anfang November - Zeit, in Weihnachtsstimmung zu kommen! In der Pfalz startet der erste Weihnachtsmarkt im Land und lockt mit Spekulatius und Glühwein, in kleinen Buden werden Weihnachtsgeschenke feil geboten. Auf eines müssen die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr aber voraussichtlich verzichten: Wegen höherer GEMA-Gebühren auf Volksfesten könnte das Musikprogramm kleiner oder sogar komplett ausfallen.

Auch, wenn das Rahmenprogramm zum Teil noch unklar ist: Landauf, landab locken auch in diesem Jahr wieder unzählige Weihnachtsmärkte.

Der folgende Überblick über Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz ist eine Auswahl, er hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Öffnungszeiten können sich ändern. Wir freuen uns über Tipps und Hinweise in den Kommentaren!

Zwischen den fast 800 Jahre alten Stadtmauern von Ahrweiler öffnet am 1. Dezember nach zwei Jahren Zwangspause der romantische Weihnachtsmarkt wieder seine Tore - und das im wahrsten Sinne des Wortes! Denn die weihnachtlich dekorierten Stände sind zwischen den vier historischen Stadttoren Ahrweilers untergebracht. Eine Besonderheit ist der regionale Glühwein, der aus einem heißen Holzfass ausgeschenkt wird. Am dritten Adventssamstag ist Mitternachtsweihnachtsmarkt, die Verkaufsstände haben bis 23 Uhr geöffnet. Der Ahrweiler Weihnachtsmarkt läuft bis 17. Dezember.

Öffnungszeiten: Freitag 14 - 21 Uhr, Samstag und Sonntag 11 - 21 Uhr, am 17. Dezember von 11 - 23 Uhr

Für die Menschen in Bad Münster am Stein steht fest: Ihr Weihnachtsmarkt ist der romantischste im ganzen Nahetal - vor allem, wenn die Dunkelheit hereinbricht. Dann leuchten im Kurpark Tausende Lichter, über Allem thront die angestrahlte Burgruine Rheingrafenstein. An den Ständen gibt's Holzkunst, Handgenähtes und Weihnachtsmarktklassiker wie frisch gebrannte Mandeln und Glühwein von den Nahe-Winzern. In der Konzertmuschel ist eine lebensgroße Krippe ausgestellt. Der Weihnachtsmarkt in Bad Münster am Stein öffnet am 25. November und endet am 17. Dezember. Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind frei, ab 15 Jahren kostet der Eintritt 3 Euro.

Öffnungszeiten: Samstag 14 - 21 Uhr, Sonntag 12 - 20 Uhr

Seit dem vergangenen Jahr verlangen die Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Bad Münster am Stein Eintritt. Rheinland-Pfalz Tourimus GmbH / Dominik Ketz

Vom 24. November bis 23. Dezember öffnen die festlich dekorierten Marktbuden auf dem Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues. Neben der beschaulichen Atmosphäre in der mittelalterlichen Altstadt wird aber auch viel Action geboten: So steigt am 1. Dezember das Fackelschwimmen in der Mosel. Die rund 100 Teilnehmenden werden vom Nikolaus begleitet. Weitere Höhepunkte sind eine Nikolauswanderung, ein Feuerwerk sowie Schiffsrundfahrten mit Glühwein und Gebäck.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 - 19 Uhr, Freitag und Samstag 11 - 21 Uhr; am 26. November (Totensonntag) ist der Weihnachtsmarkt geschlossen

Die Weinstadt Deidesheim in der Pfalz lockt ihre Weihnachtsmarktbesucher in diesem Jahr mit einer Neuerung: Erstmals gibt es einen Rundgang quer durch den Schlosspark, am Turmschreiberturm und vielen Engeln vorbei, durch den weihnachtlich dekorierten Innenhof des Schlosses bis hin zu einem Künstleratelier. An rund 80 Hütten werden Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten angeboten, beispielsweise Punsch und Glühwein, basierend auf Rotweinen aus der Verbandsgemeinde. Der Weihnachtsmarkt in Deidesheim öffnet am 1. Dezember und schließt am 23. Dezember.

Öffnungszeiten: Freitag 17 - 21 Uhr, Samstag 14 - 21 Uhr, Sonntag 11 - 21 Uhr

Ab dem 1. Dezember steigt inmitten der alten Wehrmauern an der Burgkirche der traditionelle Ingelheimer Weihnachtsmarkt. An den rustikal geschmückten Ständen wird unter anderem Kunsthandwerk aus der Region angeboten und Glühwein, ausschließlich aus Ingelheimer Rotweinen. Die sogenannten Verweilkrippen, die aussehen wir überdimensionale Futterkrippen, laden zu einem Plausch und zu Genuss unter einem schützenden Holzdach ein. Der Ingelheimer Weihnachtsmarkt endet am 17. Dezember.

Öffnungszeiten: Freitag 17 - 22 Uhr, Samstag 15 - 22 Uhr, Sonntag 15 - 21 Uhr

Auf dem Ingelheimer Weihnachtsmarkt wird viel Wert auf Handwerkskunst gelegt. SWR

Kaiserslautern setzt im Lautrer Advent wieder auf die Kombination von Weihnachts-, Kultur- und Silvestermarkt. Zunächst öffnet am 20. November der Weihnachtsmarkt rund um die historische Stiftskirche. Hier können die Besucher nicht nur entspannt bummeln, sondern auch Plätzchen backen oder Märchen hören. Der Weihnachtsmarkt geht dann vom 27. bis 30. Dezember in den beliebten Silvestermarkt über. In der Fruchthalle läuft vom 1. bis 23. Dezember der Kulturmarkt: Kunsthandwerker und karitative Einrichtungen präsentieren ihre Werke aus Keramik, Glas, Holz oder Metall.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 10 - 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag 10 - 22 Uhr, Sonntag 13 - 21 Uhr

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt verteilt sich vom 24. November bis 7. Januar auf mehrere Plätze in der Altstadt: Neben 100 Markthäuschen können sich die Besucher unter anderem auf historische Postkutschenfahrten freuen. Und es gibt noch eine Besonderheit: Hinter Dachgauben des barocken Rathauses versteckt sich ein riesiger Adventskalender, bei dem täglich ein Türchen geöffnet wird. Die Festung Ehrenbreitstein lockt mit dem "Christmas Garden". Die aufwändige Lichtinstallation kostet Eintritt.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 10 - 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag 10 - 22 Uhr, Sonntag 11 - 20 Uhr; am 26. November (Totensonntag) ist der Weihnachtsmarkt geschlossen

Trotz Energiekrise: Schon im vergangenen Jahr gastierte die Lichtinstallation "Christmas Garden" auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. SWR

In Landau heißt der Weihnachtsmarkt Thomas-Nast-Nikolausmarkt, denn Nast ist quasi der "Erfinder" des modernen Weihnachtsmannes. Der Karikaturist wanderte 1846 von Landau in die USA aus und zeichnete dort den Weihnachtsmann so, wie wir ihn heute noch kennen: als dicken, bärtigen Mann und nicht mehr als Heiligen mit Bischofsmütze. In seiner Heimatstadt wird auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt vom 24. November bis 21. Dezember vor allem Kunsthandwerk angeboten: Malerei, Taschen und Schmuck, Spielzeug und natürlich Weihnachtsdeko.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr; am 26. November (Totensonntag) ist der Weihnachtsmarkt geschlossen

Diese Karikatur mit Weihnachtsmann hat der gebürtige Landauer Thomas Nast 1880 in den USA gezeichnet. dpa Bildfunk picture alliance / Heritage Art/Heritage Images | Thomas Nast

Auch in diesem Jahr prescht Ludwigshafen nach vorn und öffnet den ersten Weihnachtsmarkt im Land: Am 8. November geht's schon los. 60 Holzhäuschen mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien warten auf die Besucher. Dazwischen steht ein festlich beleuchtetes Riesenrad, auf mehreren Bühnen sind Theaterstücke und Lesungen geplant. Als Highlight werden am 2. und 16. Dezember Feuerwerke gezündet. Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt endet am 23. Dezember.

Öffnungszeiten: täglich von 12 - 21 Uhr; am 19. November (Volkstrauertag) und 26. November (Totensonntag) ist der Weihnachtsmarkt geschlossen

Vor der romantischen Kulisse des 1.000 Jahre alten Mainzer Doms können Besucher an mehr als 100 Ständen vorbei bummeln. Sie können die neun Meter hohe, drehende Spieluhr mit handgeschnitzten Engelfiguren bestaunen. Oder die elf Meter hohe Weihnachtspyramide mit Mainzer Persönlichkeiten (Mainzelmännchen und Gutenberg inklusive). Dazu spannt sich über dem Domplatz ein Himmel aus Lichterketten. Der Mainzer Weihnachtsmarkt läuft vom 30. November bis 23. Dezember.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 - 20:30 Uhr, Freitag und Samstag 11 - 21 Uhr

Lichterketten über dem Domplatz sorgen für ein heimeliges Gefühl auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Die historischen Altstadtgassen in Neustadt an der Weinstraße sind vom 27. November bis 20. Dezember Schauplatz für den Weihnachtsmarkt der Kunigunde: Auf dem Marktplatz werden Kerzen entzündet, ein historisches Pferdekarussell dreht seine Runden und das Rathaus verwandelt sich in einen XXL-Adventskalender. In den rustikalen Höfen locken an den Adventswochenenden besondere kulinarische Spezialitäten. Der Name für den Markt geht auf Kunigunde Kirchner zurück: Aus Liebe zu ihr soll ein französischer Kriegskommissar Neustadt im Pfälzischen Erbfolgekrieg vor der Zerstörung bewahrt haben.

Öffnungszeiten: täglich 11 - 21 Uhr

Einen Weihnachtsmarkt mit Häuschen in Keks-Optik gibt's auf dem Knuspermarkt in Neuwied. Hier werden weihnachtliche Dekoartikel, ausgefallener Schmuck und wärmende Wollsachen angeboten, unter anderem von Vereinen, Kindergärten und soziale Institutionen. Im Kinderknusperland können die Kleinen auf ihre Helden treffen: In mehreren Hütten sind Szenen von der Eiskönigin bis zu Harry Potter nachgebaut. Der Knuspermarkt in Neuwied findet vom 24. November bis 23. Dezember statt.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 - 19 Uhr, Sonntag 11 - 19 Uhr; am 26. November (Totensonntag) ist der Weihnachtsmarkt geschlossen

Auch das gibt's auf dem Knuspermarkt in Neuwied: eine Adventskalenderkirche. Pressestelle Stadt Neuwied

Am 8. Dezember beginnt der traditionelle Saarburger Christkindlmarkt. An zwei Adventswochenenden verwandeln sich die engen Gässchen rund um den Wasserfall in ein kleines Weihnachtswunderland. Ein leuchtender Weihnachtsbaum, ein antikes Kinderkarussell und die Weihnachtsmarkthäuschen sorgen für eine stimmungsvolle Kulisse. Nur am 16. und 17. Dezember gibt's einen viktorianischen Weihnachtsmarkt in der ehemaligen Glockengießerei. Zum Klang von Christmas Carols (Weihnachtsliedern) werden britische Köstlichkeiten gereicht. Die Mitwirkenden tragen zudem Kostüme, um das 19. Jahrhundert lebendig werden zu lassen.

Öffnungszeiten: Freitag 16 - 21 Uhr, Samstag und Sonntag 14 - 21 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Trier erstreckt sich ab 24. November zwischen dem imposanten Dom und dem mittelalterlichen Hauptmarkt. Gleich zum Auftakt wird die einzige Glühweinkönigin Deutschlands gekürt. Passend dazu gibt's an vielen der insgesamt 95 Stände "Glühviez", eine Spezialität aus Apfelwein. Besucher können zudem Kunsthandwerkern über die Schulter schauen oder einen Plausch mit dem Weihnachtsmann halten - er schaut täglich vorbei. Der Trierer Weihnachtsmarkt endet am 22. Dezember.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10:30 - 20.00 Uhr, Freitag und Samstag 10:30 - 21 Uhr, Sonntag 11 - 20 Uhr; am 26. November (Totensonntag) ist der Weihnachtsmarkt geschlossen

Der Besuch des Mosel-Wein-Nachts-Markts ist ein besonderes Erlebnis, denn dafür begeben sich die Besucher in die Unterwelt von Traben-Trarbach. Genauer gesagt: In einige der vielen Keller der Stadt, die teils aus dem 16. Jahrhundert stammen. Unter dem Motto "Wein, Genuss & Kultur" bieten die Aussteller unter Tage nicht nur weihnachtliche Dekoartikel und kulinarische Spezialitäten an, sondern auch Antikes. Der Mosel-Wein-Nachts-Markt läuft vom 24. November bis zum 1. Januar. Die Öffnungszeiten variieren!

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 11 - 21 Uhr, ab 20. Dezember täglich 11 - 21 Uhr (außer 31. Dezember und 1. Januar); am 26. November (Totensonntag) sowie am 18., 19., 24. und 25. Dezember ist der Weihnachtsmarkt geschlossen