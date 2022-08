Denise Thomas ist seit Juli 2021 Online- und Social Media-Redakteurin bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Geboren und aufgewachsen im Hunsrück sammelte sie erste journalistische Erfahrungen bei der Rhein-Hunsrück-Zeitung sowie bei der Süddeutschen Zeitung in Starnberg. Zum Geschichtsstudium zog es sie in die schönste Stadt am Rhein - Mainz, wo sie nebenbei als Werkstudentin in der heute.de-Redaktion im ZDF arbeitete. Während ihres Masters am Journalistischen Seminar in Mainz, wechselte sie als studentische Redaktionshilfe zum SWR und arbeitete unter anderem für SWR Heimat. Zum Volo ging es dann nochmal kurz in die zweitschönste Stadt am Rhein - Köln. Im Juli 2021 dann die Rückkehr zum SWR.