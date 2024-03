Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:48 Uhr Quiz - die Auflösung Und hier noch die Auflösung unserer Quizfrage: Nein, Nagelsmann, Völler und Co sind weder in Paris noch in Thailand - sie treffen sich vielmehr im rheinhessischen Essenheim mit Schulkindern. Richtig war also Antwort 3. Auf einer Pressekonferenz will Nagelsmann Fragen der Kinder beantworten und mit einigen von ihnen eine kleine Trainingseinheit absolvieren. Außerdem will der DFB mit der Aktion eine Essenheimer Initiative unterstützen, mit der Kinder zum Fußballspielen im Verein ermuntert werden sollen. Mein Sport-Kollege Felix Mansel wird dabei sein - schaut heute Abend mal rein!

9:43 Uhr Diakonie testet Pflegeroboter Das Diakoniezentrum Pirmasens testet in dieser Woche einen neuartigen Pflegeroboter. Dieser soll Pflegerinnen und Pfleger bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen, so die Krankenkasse BKK Pfalz. Robody - so heißt der ferngesteuerte Roboter - ist dem Körper eines Menschen nachgebildet, sieht ein bisschen aus wie ein Astronaut im weißen Anzug und mit einem großen Helm, in dessen Visier ein Gesicht zu erkennen ist. Es hat große Kulleraugen, bewegt die Lippen, kann Augenbrauen hochziehen. All das, was ein Mensch auch tut in der Interaktion mit Anderen. Der Roboter kann von überall ferngesteuert werden. Aktuell ist Robody noch in der Entwicklungsphase, soll aber langfristig beispielsweise Senioren beim Waschen oder Anziehen helfen. Sendung am Mo. , 18.3.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4

9:30 Uhr Paketbox für alle? Ich bin ja nicht so die Bestellerin, gehe lieber live in Läden. Aber Paketservice hat unbestritten seine Vorteile. Schon gar, wenn es demnächst eine Packbox für alle gibt. Das Logistikunternehmen DHL bringt eine neue Packstation auf den Markt, die auch Pakete von Konkurrenzunternehmen lagert und annimmt. Wie der Konzern heute mittteilte, hat er dafür eine neue Tochterfirma namens "OneStopBox" gegründet. Dieses Jahr sollen demnach 100 Automaten aufgestellt werden, in den nächsten Jahren jeweils mehrere tausend. In den neuen Packstationen sollen auch Einzelhändler ihre Waren deponieren können, bis Kunden sie abholen. Sendung am Mo. , 18.3.2024 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:18 Uhr History: Der 18. März im Jahr... 2009 - Die EU-Kommission beschließt das endgültige Aus für die klassische Glühbirne. Die Glühlampen mit hohem Stromverbrauch sollen bis September 2012 schrittweise aus dem Handel genommen werden. 1994 - Vertreter von Moslems und Kroaten unterzeichnen in Washington die «Verfassung der Föderation von Bosnien und Herzegowina». Sie sieht einen Staat vor, der nach schweizerischem Vorbild aus Kantonen besteht. 1229 - Der deutsch-römische Kaiser Friedrich II. krönt sich in der Grabeskirche zum König von Jerusalem.

9:09 Uhr 31 Marathons in 31 Tagen Ok, so ein Marathon ist ungefähr 42 Kilometer lang. Profisportler laufen das ein paar Mal im Jahr, höchstens. Simon Fischer, Familienvater aus St. Goarshausen, will das gut einen Monat lang jeden Tag machen. In 31 Tagen will er vom Bodensee bis nach Berlin laufen - im Durchschnitt jeden Tag eine Strecke, die einem Marathon entspricht. Ein bisschen verrückt klingt das ja schon. Aber das Vorhaben hat einen ernsten Hintergrund. Simon Fischer will auf ein weltweites Problem aufmerksam machen - für die Zukunft seiner Kinder. Hier die ganze Geschichte:

9:02 Uhr Randalierer am Trierer Hauptbahnhof Kurzer Blick zurück auf gestern. Da hat am Trierer Hauptbahnhof ein 42-Jähriger randaliert. Der laut Polizei "hochaggressive" Mann demolierte mit einem Metallmülleimer einen Streifenwagen. Dann riss er Rückspiegel und Scheibenwischer des Wagens ab und griff zwei Beamte der Bundespolizei an. Warum der Mann derart ausrastete, muss noch ermittelt werden. Auf ihn wartet jedenfalls ein Strafverfahren. Trier Polizisten angegriffen Mann rastet am Hauptbahnhof Trier aus Schreckminuten am Trierer Hauptbahnhof: Ein 42-Jähriger attackiert Polizisten mit einem Metallgegenstand. Zuvor hatte er einen Streifenwagen der Bundespolizei erheblich beschädigt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:23 Uhr Sohn soll Vater aus dem Fenster gestürzt haben - Prozess in Trier Der Fall sorgte im vergangenen Sommer für Aufsehen in Trier. Mitten in der Innenstadt stürzte ein Mann aus dem zweiten Obergeschoss auf die Straße. Sein Sohn habe ihn nach einem gewaltsamen Streit aus dem Fenster gestoßen, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Seit Februar muss sich der 27-jährige Sohn nun vor Gericht verantworten. Heute sollen erste Zeugen gehört werden. Trier Sohn auf der Anklagebank Trierer Fenstersturz: Erste Zeugen im Prozess um Tötung eines Vaters haben ausgesagt Im Prozess um einen Fenstersturz in der Trierer Innenstadt, bei dem ein 67-Jähriger starb, wurden heute erste Zeugen gehört. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:11 Uhr "Moni" rückt Bäume im Oberolmer Wald Jetzt wird es mal kurz tierisch. Ganz ehrlich, hättet ihr gewusst, was "Rückepferde" sind? Also - ich nicht. Meine Social Media-Kollegen haben sich das angeschaut und hier kurz und knapp zusammengefasst. Finden könnt ihr "Moni" übrigens im Oberolmer Wald.

7:47 Uhr Mit der Venus auf den Bus warten Ist das Kunst oder kann das weg? Oder auch: Göttliche Begleitung beim Warten auf den Bus. Wie auch immer man das Projekt nennt - ungewöhnlich ist es auf jeden Fall. Die Bushaltestelle "Stadtpark" an der Mainzer Rheinallee wird ab heute umgebaut. Das gläserne Wartehäuschen mit Werbung und ein paar beschmierten Sitzen muss weichen - an seine Stelle kommt ein überdimensionaler antiker Frauenkopf der römischen Göttin Venus. Meine Kollegen aus dem Studio Mainz haben die ganze göttliche Geschichte. Mainz Bauarbeiten für Venus beginnen Göttliche Bushaltestelle in Mainz In Mainz können Fahrgäste demnächst in einer Göttin auf den Bus warten. Ein Bushaltestelle wird durch eine Venus-Skulptur ersetzt. Jetzt beginnen die Arbeiten für das Projekt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:27 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Das Organspende-Register geht heute online. Dabei handelt es sich um ein zentrales elektronisches Verzeichnis, in dem jeder seine Entscheidung für oder gegen eine Organspende hinterlegen kann. Der Eintrag ist rechtlich verbindlich, freiwillig, kostenlos und kann jederzeit geändert oder gelöscht werden. In Brüssel befassen sich die EU-Außenminister mit der Präsidentschaftswahl in Russland. Zum von den russischen Staatsmedien bereits verkündeten Sieg von Wladimir Putin ist eine gemeinsame Erklärung geplant. Die EU und die Nato hatten die Rechtmäßigkeit der Abstimmung in Frage gestellt und auf die Unterdrückung von Opposition und Medien verwiesen. Bei dem Treffen geht es auch um den Nahost-Konflikt. Nach den USA will auch die EU Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler verhängen. Zudem sind verschärfte Sanktionen gegen die radikalislamische Hamas geplant. Das britische Unterhaus debattiert über Änderungsanträge des Oberhauses zum Asylpakt mit Ruanda. Die konservative Regierung will illegale Einwanderer künftig nach Ruanda bringen lassen. Das ostafrikanische Land soll deshalb per Gesetz zum sicheren Drittstaat erklärt werden. Dagegen gab es Widerstand im Oberhaus, das der Regierung mehrere Abstimmungsniederlagen zu Änderungsanträgen zufügte. Das Unterhaus dürfte diese Änderungen nun mit der Regierungsmehrheit überstimmen.

7:15 Uhr Und hier das Quiz des Tages! Was treiben denn eigentlich wenige Wochen vor der EM in Deutschland die wichtigsten Führungsfiguren des deutschen Fußballs? Darum geht es in unserem heutigen Quiz. Kleiner Tipp - das Thema kam hier heute morgen schon mal vor. Also: Wo halten sich Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler heute Vormittag auf? Im Pariser Nobelrestaurant "L'Envie du Jour" Dort besprechen die beiden mit Uli Hoeneß und Pep Guardiola die Zukunft der Finanzstrukturen im internationalen Fußball. Am Strand von Phuket in Thailand Die beiden seit zwölf Jahren befreundeten Männer legen dort vor den letzten EM-Vorbereitungen mit ihren Familien einen Kurzurlaub ein. In der Domherrnhalle im rheinhessischen Essenheim Sie nehmen dort an einem Sportfest der Grundschule teil, wo sie unter anderem mit den Schülern Fotos machen und eine Kinder-Pressekonferenz geben.

irrelevant: Am Strand von Phuket in Thailand Die beiden seit zwölf Jahren befreundeten Männer legen dort vor den letzten EM-Vorbereitungen mit ihren Familien einen Kurzurlaub ein. Am Strand von Phuket in Thailand

richtige Antwort: In der Domherrnhalle im rheinhessischen Essenheim Sie nehmen dort an einem Sportfest der Grundschule teil, wo sie unter anderem mit den Schülern Fotos machen und eine Kinder-Pressekonferenz geben. In der Domherrnhalle im rheinhessischen Essenheim Die gegebene Antwort ist

6:11 Uhr Besucherandrang beim Mandelblütenfest in Gimmeldingen Der kleine Ort Gimmeldingen in der Pfalz hat definitiv mehr Mandelbäume als Einwohner. Und wenn im Frühjahr das Mandelblütenfest gefeiert wird, ist der Andrang groß. Rund 37.000 Besucherinnen und Besucher kamen in diesem Jahr zum Frühlingsfest unter den rosa Blüten. "Es ist ganz großartig gelaufen", sagt Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU) und zieht eine rundum positive Bilanz. Video herunterladen (66 MB | MP4) Sendung am So. , 17.3.2024 19:45 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:03 Uhr So wird das Wetter heute Wer auf Sonne zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz gehofft hat, wird erstmal enttäuscht: Denn am Vormittag herrschen Wolken vor. Außerdem kann es immer wieder tröpfeln. Am Nachmittag zeigt sich dann jedoch die Sonne. Und mit Temperaturen von 12 bis 16 Grad wird es sehr mild. Sven Plöger hat die Einzelheiten: Video herunterladen (23,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Am Landgericht Trier geht der Prozess gegen einen 27-Jährigen weiter, der seinen Vater in dessen Wohnung in der Trierer Karl-Marx-Straße aus dem Küchenfenster gestoßen haben soll. Das Opfer kam bei dem Vorfall ums Leben. Der Tat soll ein Streit vorausgegangen sein. Angeklagt ist der 27-Jährige wegen Totschlags. Im rheinhessischen Essenheim treffen Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig heute Schulkinder. Auf einer Pressekonferenz will Nagelsmann Fragen der Kinder beantworten und mit einigen von ihnen eine kleine Trainingseinheit absolvieren. Außerdem will der DFB mit der Aktion eine Essenheimer Initiative unterstützen, mit der Kinder zum Fußballspielen im Verein ermuntert werden sollen. Angestellte der Krankenkasse Barmer Rheinland-Pfalz-Saarland wollen in einen ganztägigen Warnstreik treten. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Eine bundesweite Kundgebung findet an der Barmer-Hauptverwaltung in Wuppertal (NRW) statt und wird auch von Beschäftigten aus Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland besucht.