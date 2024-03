Vater getötet: Prozess um Trierer Fenstersturz hat begonnen

Ein 27-Jähriger soll seinen Vater im Sommer letzten Jahres in Trier aus dem Küchenfenster gestoßen haben. Der 67-Jährige starb Wochen später. Am Landgericht Trier hat der Prozess begonnen.

Der Fall sorgte damals für Aufsehen in Trier. Mitten in der Innenstadt - in der Karl-Marx Straße - stürzte ein Mann aus dem zweiten Obergeschoss auf die Straße. Sein Sohn habe ihn nach einem gewaltsamen Streit aus dem Fenster gestoßen, so die Staatsanwaltschaft.

Nach der Tat flüchtete der Sohn. Die Polizei stellte ihn aber und nahm in fest. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Winkler TV

Sohn stand unter Drogeneinfluss

Laut Anklage stand der Sohn bei der Tat unter Drogeneinfluss. Daher geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er vermindert schuldfähig ist. Sie wirft ihm Totschlag vor. Der 27-Jährige sei bereits mehrfach wegen Körperverletzung verurteilt worden.

Sturz nach Familienstreit

Nach den Ermittlungen hatten sich Vater und Sohn an dem Tag im August 2023 gestritten. Während des Gesprächs habe der Sohn dann eine Schere aus seiner Bauchtasche gezogen und auf seinen Vater eingestochen, so die Anklage. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er den Vater töten wollte. Nach dem Angriff mit der Schere habe er ihn aus dem Fenster gestoßen.

Vater stirbt auf Intensivstation

Bei dem Sturz aus sieben Metern Höhe zog sich der Vater schwere Verletzungen zu. Wochen später starb er auf der Intensivstation an den Folgen der Verletzungen.