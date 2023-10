Mann nach Fenstersturz in Trier gestorben

Nach einem Streit in Trier Ende August ist ein Mann aus einem Fenster gestürzt. Nun ist er an seinen Verletzungen gestorben.

Die Polizei Trier hat einen Bericht des Trierischen Volksfreunds bestätigt, wonach der 67-Jährige verstorben ist. Er hatte sich bei dem Sturz aus einem Fenster im zweiten Stock schwere Verletzungen zugezogen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Trier starb der Mann am Dienstag im Krankenhaus. Es sei eine Obduktion angeordnet worden, um festzustellen, ob die Verletzungen durch den Sturz Ursache für den Tod waren.

Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Der Sohn des Verstorbenen befinde sich nach wie vor in Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Kripo sucht Zeugen

Im Zuge der Ermittlungen um den Sturz hat die Kripo einen Mann gesucht, der ihnen wichtige Hinweise zur Vorgeschichte der Tat geben könnte.

Der Zeuge soll am Nachmittag des 30. August auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Römerbrücke gegangen sein. Und zwar unmittelbar bevor der Mann aus dem Fenster fiel. Die Polizei geht davon aus, dass es vor dem Fenstersturz einen Familienstreit gab. Der Sohn des Opfers ist in Untersuchungshaft. Nach dem damaligen Stand der Ermittlungen am Tatort in der Karl-Marx-Straße hätte sich der dringende Tatverdacht gegen den Sohn ergeben. Eine Untersuchungsrichterin am Amtsgericht Trier habe Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Der 67-jährige Vater des Verdächtigen war am 30. August gegen 16:30 Uhr aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit schweren Verletzungen auf dem Gehweg gefunden worden. Zuvor habe es offenbar eine familiäre Auseinandersetzung gegeben.

Sohn flüchtet zunächst aus Wohnung

Wie es genau zu dem Sturz gekommen ist, könne noch nicht gesagt werden. Der 27-jährige Sohn sei nach dem Vorfall aus der Wohnung seines Vaters geflüchtet. Zwei Zeugen hätten ihn aber verfolgt und gestellt. Danach nahm ihn die Polizei zunächst vorläufig fest. Die Karl-Marx-Straße war danach stundenlang für den Verkehr gesperrt. Darüber hinaus sollten noch Zeugen gehört werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls hat die Kriminalpolizei in Trier übernommen. Bei dem besonders gesuchten Zeugen handelt es sich um einen Mann, der kurz vor dem Sturz unterwegs war in der Karl-Marx-Straße. Er war bekleidet mit einer hellblauen Jeansjacke, einem rot-weißen Pullover, einer blauen Jeanshose sowie einer dunklen Schirmmütze und hatte einen hellen Regenschirm dabei.

Auch weitere Zeugen würden gesucht, die zu den Geschehnissen in der Karl-Marx-Straße Auskünfte geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.