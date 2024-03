Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:10 Uhr Busfahrer-Demo vor Finanzministerium Schon seit Montag streiken in Rheinland-Pfalz die Fahrerinnen und Fahrer privater Busunternehmen - mal wieder, muss man ja sagen. Heute wollen sie ab 12 Uhr vor dem rheinland-pfälzischen Finanzministerium im Mainzer Regierungsviertel demonstrieren. Erwartet werden mehrere rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hintergrund: Eigentlich hätte der sogenannte "Rheinland-Pfalz-Index", der unter anderem Zuschüsse vom Land für den ÖPNV versprach, schon vor drei Jahren eingeführt werden sollen. Bislang hat sich aber noch nichts getan. Die Demonstrierenden wollen von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) nun wissen, woran es hakt. Sendung am Do. , 14.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:02 Uhr Deutschland-Tour führt Radprofis nach RLP Radsport-Fans, anyone? Es ist zwar nicht ganz die Tour de France, aber immerhin rollt in diesem Jahr die Deutschland-Tour durch unser schönes Bundesland. Auf der letzten Etappe können die Radler auf der Fahrt von Annweiler am Trifels bis zum Zielort Saarbrücken die traumhafte Kulisse des Pfälzerwaldes genießen. Gut, dafür werden sie vielleicht keine Augen haben, aber auch so hat das Etappenprofil mit ständigen Aufs und Abs einiges zu bieten. Insgesamt durchfahren die Radprofis auf der Deutschland-Tour 2024 vier Bundesländer. Sendung am Do. , 14.3.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:49 Uhr Fast jeder Zweite will den Job wechseln Gilt der "Stell-eine-Frage-Tag" eigentlich auch umgekehrt? Falls ja, dann sagt doch mal: Seid ihr noch happy in eurem Job? Falls nicht, dann braucht ihr euch nicht grämen, denn dann geht es euch wie vielen Menschen in Deutschland. Einer aktuellen Studie zufolge will fast die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland in den nächsten zwölf Monaten den Job wechseln. Ein großer Teil der Arbeitnehmenden sei emotional nur gering gebunden und mache Dienst nach Vorschrift, heißt es in der Studie. Fast jede oder jeder Fünfte habe innerlich bereits gekündigt - "quiet quitting" nennt man dieses Phänomen. Ich kann euch versichern: Hier im Ticker bleibt es alles andere als "quiet". Aber hört doch mal rein in den Hörfunkbeitrag meiner Kollegen aus der Wirtschaft: Sendung am Do. , 14.3.2024 7:00 Uhr, SWR3 Die Morningshow

8:33 Uhr Happy End für tierische Freunde in Andernach Wieder ganz schön was los heute Morgen: Unfälle, Leichen, ... jetzt mal etwas fürs Herz: Hund Karli und Katze Lilli sind zwar schon ein paar Tage älter, aber absolut unzertrennlich. Das haben auch die Mitarbeitenden im Tierheim Andernach, wo die beiden Senioren im Dezember vergangenen Jahres landeten, schnell bemerkt. Am Anfang waren beide noch getrennt untergebracht, durften bald aber ein gemeinsames Zimmer im Tierheim beziehen. Ihr Schicksal berührte viele Menschen. Anfangs meldeten sich sogar einige Interessenten, die aber wieder absprangen. Jetzt gibt es doch noch das Happy End: Dem Tierheim gelang es nun, die beiden Freunde gemeinsam an ein neues Zuhause zu vermitteln! Mehr lest ihr hier: Andernach Tierheim Andernach hat lange gesucht Neues Zuhause: Lilli und Karli sind unzertrennlich und können zusammen bleiben Happy End für Hund Karli und Katze Lilli: Einige Monate hat das Tierheim Andernach nach neuen Besitzern für das unzertrennliche Seniorenpärchen gesucht - jetzt endlich mit Erfolg. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:22 Uhr Mehrere Tausend Euro für Führerschein - Bundestag debattiert Könnt ihr euch noch erinnern, was euer Führerschein gekostet hat? Ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist ja auch schon ein paar Tage her ... Natürlich variieren die Kosten je nach Anzahl der Fahrstunden und der Prüfung. Fakt aber ist im Jahr 2024: Die gestiegenen Fahrzeug-, Sprit- und Personalkosten haben auch die Preise in den Fahrschulen kräftig steigen lassen. Das Ergebnis: "Je frischer der Führerschein, desto teurer ist er", sagt der ADAC - und schreibt meine Kollegin Ingrid Reitenbach in ihrem Artikel. Heute wird das Thema im Bundestag behandelt. Rheinland-Pfalz Kosten für Theorie, Fahrstunden und Fahrsimulator Ist der Führerschein zu teuer? Energiekrise und Inflation haben die Kosten für den Führerschein bundesweit deutlich angehoben. Im Bundestag soll der bezahlbare Führerschein am Donnerstag debattiert werden.

8:14 Uhr Kalenderblatt: Das war am 14. März los 1883: Karl Marx stirbt im Alter von 64 Jahren. Der Philosoph aus Trier gilt als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. 1848 veröffentlichte er mit Friedrich Engels das Kommunistische Manifest und begründete damit das politische Konzept des Kommunismus. 2003: Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) kündigt in der bis heute umstrittenen "Agenda 2010" einen Umbau des Sozialstaats an. Die Reform bringt unter anderem Einschnitte beim Arbeitslosengeld und der Krankenversicherung sowie die Lockerung des Kündigungsschutzes mit sich. 2011: Schröders Nachfolgerin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), kündigt drei Tage nach dem Reaktorunfall im Atomkraftwerk von Fukushima eine Kehrtwende in der Energiepolitik an. Diese endet 2023 im flächendeckenden Atomausstieg in Deutschland.

7:55 Uhr Alarm, Alarm: Warntag in NRW, Bayern - und Koblenz Solltet ihr heute in Nordrhein-Westfalen, Bayern oder auch nur an den Landesgrenzen zu diesen Bundesländern unterwegs sein, dann eine Info für euch: Dort gibt es heute Vormittag um 11 Uhr einen landesweiten Probealarm - das heißt, dass die Sirenen getestet werden und sich auch die Warnapps auf den Handys melden. Also nicht erschrecken, wenn das Smartphone von alleine losgeht. Auch in Koblenz wird gewarnt, allerdings nur über das Sirenensystem und nicht über Handys. Sendung am Do. , 14.3.2024 7:30 Uhr, SWR3 Die Morningshow

7:55 Uhr Sensationsfund von Koblenzer Forschern Woran denkt ihr, wenn ihr Seerosen seht? Bei mir ist es ganz klar der französische Maler Claude Monet. Er hat insgesamt rund 250 (!) Ölgemälde gemalt, auf denen Seerosen zu sehen sind (gut, das habe ich mir "ergoogelt"). Die kleinste Seerose der Welt, "Nymphaea thermarum", hat Monet aber wohl nie zu Gesicht bekommen. Sie wurde erst 1987 von einem Koblenzer Forscher in Ruanda entdeckt, galt ab 2008 aber schon als ausgestorben. Jetzt die Wende: Es gibt sie doch noch! Und erneut waren Mitarbeitende der Uni Koblenz an der Entdeckung beteiligt. Mehr dazu lest ihr hier: Ruanda Überraschende Entdeckung in Ruanda Uni Koblenz: Kleinste Seerose der Welt doch nicht ausgestorben Es ist eine wissenschaftliche Sensation: Forscher der Uni Koblenz haben in Ruanda wieder Exemplare der kleinsten Seerose der Welt entdeckt. Jetzt wollen sie helfen, sie zu schützen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:35 Uhr A3: Autotransporter verliert drei Autos Den Überblick über unseren Stauservice habe ich euch ja bereits gegeben - unter anderem ist auf der A3 bei Krunkel (Westerwald) in Richtung Köln momentan nur ein Fahrstreifen befahrbar. Der Grund dafür ist ein Unfall am frühen Morgen: Ein Autotransporter war laut Polizei ins Schleudern geraten, weil ein Lkw ihn beim Überholen streifte, überschlug sich und verlor dabei drei geladene Autos. Der Transporter-Fahrer wurde leicht verletzt, der Unfallverursacher flüchtete. Aktuell kommt es zu dort 5 Kilometern Stau. Sendung am Do. , 14.3.2024 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:27 Uhr Apfelwein Viez wird Kulturerbe Denke ich hier in Mainz an Apfelwein, dann standortbedingt zu allererst an die Bembel-Kultur im nahen Frankfurt. Aber auch in Rheinland-Pfalz gibt es traditionelle Tropfen, etwa den Viez in Moselfranken. Das, so habe ich von den Kollegen im Studio gelernt, "Trierer Nationalgetränk" ist seit gestern sogar immaterielles Kulturerbe der UNESCO! Zu der Sammlung zählen deutschlandweit inzwischen 150 Kulturgüter. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Instagram-Post:

7:19 Uhr Notfall-Übung auf der Airbase Spangdahlem Weiter unten habe ich es schon einmal angedeutet: Auf der Airbase Spangdahlem in der Eifel findet heute eine Notfall-Übung statt. Simuliert wird dabei laut der US-Luftwaffe ein Treibstoff-Unfall beim Betanken eines Tanklasters. An dem Szenario beteiligen sich auch mehrere Rettungsdienste. Es soll bei Übung unter anderem darum gehen, mögliche Umweltschäden im Falle eines Kraftstoff-Unfalls zu verringern. Sendung am Do. , 14.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:04 Uhr Internationaler "Stell-eine-Frage-Tag" - eure Chance! Heute ist übrigens internationaler "Stell-eine-Frage-Tag". Diese Steilvorlage lassen wir uns natürlich nicht nehmen: Schießt los, löchert uns gerne per Mail an rlp-newsticker@swr.de mit euren Fragen rund um den Ticker, die News des Tages, unsere Arbeit beim SWR oder was auch immer euch auf der Seele brennt. Wir werden versuchen, euch hier im Ticker noch im Laufe des Morgens zu antworten.

6:55 Uhr Leiche im Altrhein entdeckt Das muss ein Riesen-Schock gewesen sein! Stellt euch mal vor, ihr geht gemütlich am Rhein spazieren und dann treibt da eine Leiche im Wasser. So ist es einem Spaziergänger bereits am vergangenen Freitag bei Neuburg in der Südpfalz (Kreis Germersheim) passiert. Die Leiche trieb nach Polizeiangaben im Uferbereich des Altrheinarms und sei stark verwest gewesen. Die Kriminalpolizei Landau ermittelt nun. Es werde aber schwer, die Identität festzustellen, weil keine Papiere oder persönlichen Gegenstände beim Toten gefunden wurden, heißt es. Eine Obduktion soll in diesen Tagen mehr Klarheit bringen. Neuburg am Rhein Obduktionsergebnis für Donnerstag erwartet Spaziergänger entdeckt männliche Leiche am Altrhein in der Südpfalz Ein Leichenfund bei Neuburg am Rhein im Kreis Germersheim gibt der Kriminalpolizei Rätsel auf. Dort hatte ein Spaziergänger den Toten bereits am vergangenen Freitag entdeckt. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Do. , 14.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:44 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin tagt heute der Bundestag mit einer Abstimmung über einen CDU/CSU-Antrag erneut zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Dies lehnt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiterhin ab. Flugreisende müssen heute an mehreren deutschen Flughäfen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu Streiks der Luftsicherheitskräfte an den Flughäfen Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln und Berlin aufgerufen. Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV sind etwa 90.000 Reisende betroffen. In Berlin beginnt der Prozess gegen einen Ex-Stasi-Mitarbeiter wegen Mordes vor 50 Jahren. Der heute 80-Jährige aus Leipzig soll 1974 einen polnischen Staatsbürger an einem damaligen Grenzübergang heimtückisch erschossen haben. Das Opfer habe zuvor mit einer Bombenattrappe die polnische Botschaft in Ost-Berlin betreten, um seine Ausreise in den Westen zu erzwingen. Die Stasi sei laut Ermittlungen zum Schein darauf eingegangen, habe aber den Angeklagten mit der "Unschädlichmachung" beauftragt.

6:35 Uhr So macht ihr euer Rad fit Ihr habt es vielleicht schon gesehen - die Temperaturen steigen, heute bis auf 19 Grad! Für viele heißt das gerade in Zeiten, in denen Bus und Bahn immer wieder streiken: Ab aufs Rad! Damit die Radtour nicht zur Tortur wird, aber bitte unbedingt vorher den Drahtesel durchchecken. Wie das am besten geht, verrät euch hier der Profi: Video herunterladen (11,7 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Auf der Airbase in Spangdahlem in der Eifel gibt es heute Vormittag eine Übung. Das 52. Jagdgeschwader trainiert, wie Unfälle mit Kraftstoff vermieden werden können und wie man auf sie reagieren kann. In Koblenz wird der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe fortgesetzt. Sie sollen einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Vier Männern wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem geplant haben, zunächst einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. In Mainz wollen Busfahrer demonstrieren. Die Gewerkschaft ver.di hat für heute zu einer Kundgebung vor dem Finanzministerium aufgerufen. Dazu würden rund 1.000 Teilnehmer erwartet.

6:05 Uhr Verkehr in RLP: Was ist auf den Straßen los? Die Züge fahren wieder, viele Busse in RLP weiterhin nicht. Und ihr, seid ihr heute motorisiert unterwegs? Dann verrät euch unser Verkehrsservice, wo es am Morgen etwas länger dauern kann: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:02 Uhr Wetter: Heute wird's mild Heute wird es deutlich sonniger und wärmer. Örtlich kann das Thermometer bis auf 19 (!) Grad steigen. Besonders warm wird es in der Vorder- und Südpfalz oder auch im Ahrtal, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke zu berichten weiß. Video herunterladen (29,9 MB | MP4)