Erneute Pokalsensation, Bahnstreik beendet, Busstreik dauert an, AfD-Recherche schlägt Wellen

9:00 Uhr Schwerveletzter bei Unfall auf A63 Bei einem Unfall auf der A63 im Donnersbergkreis ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer war aus bisher ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, teilte die Polizei in der Nacht mit. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in der Böschung auf dem Dach. Das vorausfahrende Auto konnte abbremsen. Der Fahrer dieses Wagens erlitt leichte Verletzungen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

8:52 Uhr Schlägt die Mainzer U19 nach Barca und ManCity heute auch den FC Porto? Wir haben den Ticker heute morgen mit einer Riesen-Pokalsensation in Saarbrücken begonnen. Eine kleinere vollzieht sich gerade in Mainz: Heute Abend (18 Uhr) spielen die A-Junioren des FSV Mainz 05 gegen den FC Porto. Ja, zugegebenermaßen interessieren die Nachwuchsteams von Fußball-Bundesligisten normalerweise nur richtige Cracks. Bei der U19 der 05er ist das aber ein bisschen anders. Zuletzt verfolgten mehrere Tausend Menschen im alten Bruchwegstadion (sonst sind es meistens nur ein paar Hundert) die internationalen Auftritte der Nachwuchskicker. Der Grund: Die Jungs von Meister-Coach Benjamin Hoffmann räumten in der sogenannten Youth League, einer Art Jugend-Champions-League, jüngst den FC Barcelona und Manchester City aus dem Weg. Damit entfachte das Team eine Rieseneuphorie bei 05-Fans. Denen tut das angesichts der gegenwärtigen Misere der Profis mal so richtig gut. Heute Abend (18 Uhr) also das Duell gegen den FC Porto: Viertelfinale, erneut ausverkauftes Haus am Bruchweg. Mainz träumt vom Europapokal, wenn auch nur vom kleinen.

8:41 Uhr Kampagne gegen Volkskrankheiten Ab heute sind Info-Busse unterwegs durch Rheinland-Pfalz. Mit Infos zu was? Volkskrankheiten wie Typ-2-Diabetes oder chronische Nierenkrankheiten. Eine Kampagne zur Aufklärung beginnt an diesem Mittwoch mit einer Veranstaltung von Expertinnen und Experten in der Mainzer Mewa Arena. Im April ist außerdem ein so genannter Screening Day an der Mainzer Unimedizin geplant. Dort wird man ohne Anmeldung überprüfen lassen können, ob die eigenen Nieren gesund sind. SWR- Reporterin Damaris Diener hat die Einzelheiten:

8:32 Uhr Warum haben wir keinen Affenschwanz? Hmm, schwierig, von diesem ernsten Thema überzuleiten zum nächsten - eines aus der Kategorie "unnützes Wissen". Aber, ein bisschen Wissenschaft am frühen Morgen schadet sicher nicht! Diesen Artikel hier möchte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten - es geht um den Affenschwanz und darum, warum der Mensch und Menschenaffen keinen solchen haben. Dafür verantwortlich ist ein kleines DNA-Stück, das das Ablesen eines Gens stört. Und das ist eine Erkenntnis, die Wissenschaftler jetzt im Fachmagazin Nature veröffentlicht haben. Und was das mit dem "AluY-Element" zu tun hat, erklären meine Kolleginnen und Kollegen von SWR-Wissen: Menschliche Evolution Warum der Mensch seinen Affenschwanz verlor Der Mensch und Menschenaffen haben keinen Affenschwanz wie andere Primaten. Dafür verantwortlich ist ein kleines DNA-Stück, das das Ablesen eines Gens stört.

8:20 Uhr Traumatherapie: Kinder verarbeiten schlimme Erlebnisse im Sandkasten Meine Kollegin Christiane Spohn hat in einem Artikel ein beeindruckendes und, wie ich finde, sehr bewegendes Projekt in Mainz vorgestellt: "Work in Sand" - eine Traumatherapie für Kinder. Zerstörte Häuser, Soldaten, Raketen, ein Sarg und ein Engel - ein Kind hat hier beispielsweise seine Kriegserlebnisse mithilfe von Figuren, Gegenständen und Sand verarbeitet. SWR Christiane Spohn Erst würden die Kinder mit den Plastikfiguren eine Idylle aufbauen, erklärt Psychologin Ingrid Pirker vom Kinderschutzbund Mainz, wie das Projekt funktioniert. Irgendwann holen die Kinder ihre schlimmen Erlebnisse aus dem Unterbewusstsein und stellen sie im Sandkasten dar: Gewalt, Missbrauch, Mobbing oder eben Krieg.

8:09 Uhr Gute Nachrichten für Studis: Mit dem Semesterticket bis nach Fensburg Gute Nachrichten gibt es für Studis in RLP bzw. zumindest für einige von euch: Ein Deutschland-Semesterticket kommt an den meisten Unis und Hochschulen oder ist - wie an der Uni Trier - bereits eingeführt. Heißt: Waben- und Verkehrsbund-Hopping mit Zusatzkosten ist endgültig passé. Der Irrsinn hat ein Ende. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen: Bachelor-Studienort Landau, Heimatort Bingen. Ging‘s am Wochenende mit der Bahn heim, war das Semesterticket nur bis Alsenz (bei Alzey) gültig. Zuzahlung damals: 4 Euro pro Fahrt. Vier Wochenenden pro Monat daheim kosteten mich so 32 Euro on top. Für den Preis käme ich heute mit den meisten Deutschland-Semestertickets bis nach Flensburg oder Passau. Da bin ich glatt ein bisschen neidisch. Aber: Nicht alle Hochschulen in RLP machen mit - den Überblick gibt euch mein Kollege Christian Papadopulus: RLP Statt 49 Euro pro Monat nur 30 Euro Diese Unis in RLP bieten das günstigere Deutschlandticket für Studierende Im November hatten sich Bund und Länder auf ein günstigeres Deutschlandticket für Studierende geeinigt. Doch welche Unis in RLP bieten das tatsächlich an?

7:51 Uhr 22-Jährige findet geklautes Rad auf "Kleinanzeigen" wieder Und wenn wir schon beim Thema Fahrrad sind: Egal ob elektrisch oder nicht - wenn euer Drahtesel geklaut wird, ist das immer richtig ärgerlich. Mir wurde mein allererstes Rennrad - so ein richtig heißes knallrosa Fahrgestell - geklaut. Ja, gerne eine Runde Mitleid an dieser Stelle. Danke. ☺️ Bis heute ist es nicht wieder aufgetaucht, wie leider in den meisten Fällen. Aber hier kommt ein Tipp: Vielleicht einfach mal "Kleinanzeigen" online checken. Dass das helfen kann, zeigt die Geschichte aus Karlsruhe meiner Social-Media-Kolleginnen und -Kollegen:

7:42 Uhr Mobilitätswende auf zwei Rädern: E-Bikes dominieren erstmals den Markt Deutschland fährt elektrisch - zumindest auf zwei Rädern ist die Mobilitätswende schon mal geschafft: Die Fahrradhersteller haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal mehr E-Bikes als herkömmliche Fahrräder verkauft. Das hat der Zweirad-Industrie-Verband ZIV bekannt gegeben. Der Marktanteil der Räder mit E-Motor hat demnach noch einmal zugenommen.

7:33 Uhr Zwei Meter hohes Hakenkreuz im Westerwald Diese Meldung von gestern lesen viele unserer Leserinnen und Leser gerade besonders oft: In Scheuerfeld - ein 2.200-Seelen-Dorf im Westerwald - wurde über Nacht an einem Feldweg ein zwei Meter hohes Hakenkreuz aufgestellt und beleuchtet. Erst im vergangenen Jahr hatten Unbekannte wiederholt an mehreren Stellen Hakenkreuze gesprayt. Ortsbürgermeister Harald Dohm ist geschockt und kämpft gegen ein „braunes“ Image der Gemeinde. Wer der oder die Täter sind, ist bislang nicht bekannt. Scheuerfeld Gemeinde befürchtet Imageschaden Schock in Scheuerfeld: Unbekannte stellen Hakenkreuz auf Unbekannte haben in Scheuerfeld im Kreis Altenkirchen ein rund zwei Meter hohes Hakenkreuz aufgestellt. Es war dort nicht der erste Vorfall dieser Art. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4

7:23 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich zum ersten Mal in diesem Jahr im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Die Union hat bereits angekündigt, ihn zu seiner ablehnenden Haltung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine befragen zu wollen. Scholz befürchtet, dass Deutschland durch die Lieferung der Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern in den Krieg hineingezogen werden könnte. Die Union, aber auch Abgeordnete der Regierungsfraktionen Grüne und FDP kritisieren seine Position. Das Europaparlament in Straßburg will grünes Licht für ein KI-Gesetz geben. Künftig sollen KI-Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Je höher die potenziellen Gefahren einer Anwendung von Künstlicher Intelligenz sind, desto höher sollen die Anforderungen sein. Die Hoffnung ist, dass die Regeln weltweit Nachahmer finden. Nach den wochenlangen Protesten von Landwirten treffen sich die Agrarminister von Bund und Ländern zu ihrer Frühjahrstagung in Erfurt. Bis Freitag gehe es vor allem um den Abbau überbordender Auflagen und Vorschriften in der Landwirtschaft, sagte die Vorsitzende der Konferenz, Thüringens Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke). Sie verwies auf eine Reihe von Vorschlägen aus den Bundesländern zum Bürokratieabbau. Parallel zur Konferenz werden weitere Bauernproteste erwartet.

7:12 Uhr Windrad fällt: Spektakuläre Bilder der Sprengung bei Gau-Bickelheim Bei Schornstein-Sprengungen an alten Fabrikgebäuden war ich früher als kleines Kind ein paar Male dabei. Das waren echte Spektakel mit massenhaft Schaulustigen. Dass Windräder gesprengt werden, habe ich persönlich aber noch nicht gesehen. Gestern fiel ein solcher 1500 Tonnen schwerer Koloss auf einem Feld nahe dem rheinhessischen Gau-Bickelheim. Oder wie Kollegen von mir es genannt haben: "Es hat Boom gemacht." Echt spektakulär.

7:05 Uhr Was alles an einem 13. März geschah 2020: Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus werden die meisten Schulen und Kitas in Deutschland geschlossen. 2017: Das britische Unterhaus verabschiedet das Brexit-Gesetz. Damit ist der Weg für Premierministerin Theresa May frei, den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union zu erklären. 2013: Der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio wird zum 266. Papst der katholischen Kirche gewählt. In Anlehnung an den Bettelmönch Franz von Assisi gibt sich der 76-Jährige den Namen Franziskus. Er folgt auf den zurückgetretenen Papst Benedikt XVI. In seiner Zeit als Bischof von Buenos Aires fuhr der Papst (z.v.l.) häufig U-Bahn. dpa Bildfunk picture alliance / AP Photo | Pablo Leguizamon

6:58 Uhr Unfall mit Kindern bei Sinzig: Ausweichmanöver mit schweren Folgen Auf der B266 bei Bad Bodendorf kam es gestern Abend zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Wie die Polizei mitteilt, wich ein Autofahrer auf der Strecke von Bad Neuenahr Richtung Sinzig offenbar einem Tier aus, das über die Fahrbahn lief. Dabei kam er demnach auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen - das auf ein weiteres, dahinter fahrendes Auto geschoben wurde. Drei Erwachsene und drei Kinder wurden bei dem Unfall teils schwer, teils leicht verletzt. Die B266 war an der Stelle für circa fünf Stunden voll gesperrt.

6:49 Uhr Bewegende Völler-Rede bei Brehme-Beisetzung "Andi ist nicht auf den Elfmeter zu reduzieren. Mit seinem unnachahmlichen Lachen konnte er selbst die übelst gelaunte Runde auflockern." Das sagte Rudi Völler laut Bild-Zeitung bei der Beisetzung des Ex-Lautrers und deutschen Nationalspielers Andreas Brehme am Dienstagabend. Brehmes Strafstoß-Tor im WM-Finale ebnete 1990 den Weg zum Titel. DFB-Sportdirektor Völler, der damals mit Brehme in Italien Weltmeister wurde, sowie zahlreiche weitere Freunde und Mitspieler erwiesen dem am 20. Februar plötzlich Verstorbenen bei der Gedenkfeier in München die letzte Ehre. Völler schloss seine emotionale Rede mit dem Satz: "Du fehlst mir." München Fußball | 2. Bundesliga Trauerfeier für FCK-Legende Brehme mit bewegender Völler-Rede Der verstorbene Weltmeister Andreas Brehme ist laut eines Medienberichts am Dienstag in München beigesetzt worden. Zu der Trauerfeier kamen mehrere Weggefährten der FCK-Legende

6:41 Uhr Arbeitsrechtler zu Bahn-Tarifstreit: "Vielleicht mal die Nacht an der Hotelbar durchsaufen" Wir hatten es ja eben schon von den Streiks - ein leidiges Dauerthema für Pendlerinnen und Pendler zurzeit. Was helfen könnte, um die gefühlte Endlos-Streikspirale bei der Bahn zu durchbrechen? Arbeitsrechtler Arnd Diringer von der Hochschule Ludwigsburg macht im SWR-Interview da einen ganz profanen Vorschlag: Diejenigen, die verhandeln, sollten sich einfach mal ein Wochenende im Hotel treffen, abends gemütlich essen, die Nacht an der Hotelbar durchsaufen und dann am nächsten Tag ausschlafen. GdL-Chef Claus Weselsky und DB-Manager Martin Seiler als Trinkkumpanen für eine Nacht und schon gibt es keine Bahnstreiks mehr? Ein witziger Gedanke angesichts des öffentlich teils sehr hitzig geführten Tarifsstreits zwischen den Verhandlungsführern der Lokführer-Gewerkschaft und der Bahn. Bei der Thekenrunde wäre ich nur zu gerne dabei. Das restliche - und auch ernsthaftere - Interview mit dem Arbeitsrechtler, der die Verhältnismäßigkeit der Wellenstreiks infrage stellt, lest ihr übrigens hier: Arbeitsrechtsexperte zum Bahnstreik "Momentan spricht viel dafür, dass diese Streiks nicht mehr verhältnismäßig sind" Der Arbeitsrechtsexperte Arnd Diringer stellt im SWR-Interview die Verhältnismäßigkeit des Bahnstreiks infrage. Der Schaden bliebe nicht am Arbeitgeber, sondern am Kunden hängen. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:33 Uhr Unverschuldete Kreditzinsen Apropos Geld und klamme Kommunen: Die Landkreise haben im vergangenen Jahr Kreditzinsen von insgesamt rund einer Million Euro zahlen müssen, und zwar unverschuldet. Der Grund: Das Land hatte sie später als üblich mit Geld versorgt. Entsprechende Informationen des SWR hat der Landkreistag bestätigt. Einzelheiten dazu könnt ihr gerne hier nachlesen: RLP Land hat Geld zu spät überwiesen Für Landkreise in RLP fallen unverschuldet Kreditzinsen an Für Landkreise in RLP fallen unverschuldet Kreditzinsen an 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz

6:27 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Heute wird in Koblenz der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe fortgesetzt, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Den vier Männern und einer Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem einen großflächigen Stromausfall und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben. Der zum Teil neue Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier wird heute ebenfalls fortgesetzt. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil des Landgerichts Trier vom August 2022 wegen Rechtsfehlern überwiegend aufgehoben. Bei der Amokfahrt 2020 waren fünf Menschen getötet worden. Zudem gab es Dutzende Verletzte und Traumatisierte. Der Täter war wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes vor dem Landgericht Trier zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Im Landtag geht es heute um die Finanzausstattung der rheinland-pfälzischen Kommunen. Die CDU-Fraktion hat dazu einen Gesetzentwurf eingebracht, über den abgestimmt wird. Aus Sicht der CDU sind die Städte, Gemeinden und Landkreise im Land "massiv unterfinanziert".

6:21 Uhr Jetzt fix: Biden und Trump treten zur US-Wahl an Ein schneller Blick in die USA. Was eigentlich nur noch Formsache war, ist nun klar: Bei den US-Vorwahlen stehen seit der vergangenen Nacht die Sieger der beiden großen Parteien fest. Ex-Präsident Donald Trump hat sich bei den Republikanern durchgesetzt und Amtsinhaber Joe Biden bei den Demokraten. Beide haben laut Prognosen von US-Medien jeweils die nötigen Delegiertenstimmen zusammen und können damit von ihren Parteien als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November nominiert werden.

6:10 Uhr So wird das Wetter heute: grau in grau mit ein bisschen blau Heute erwartet euch ein Mix aus Grautönen mit möglichem Blau dazwischen. Dazu regnet es ab und zu - soweit die nüchterne Nachricht. Aber: Morgen schon könnte für manche von euch ein T-Shirt-Tag werden! Bis 19 Grad, so sagen die Wetterexperten! Und es soll trocken bleiben. Am Freitag sollen es dann immerhin noch 18 Grad werden. Leider verdichten sich die Wolken zum Wochenende hin wieder und bringen örtlich Schauer.

6:01 Uhr Saarbrücker Sensation, Klappe die dritte Was war das schon wieder für ein Wahnsinns-DFB-Pokalabend gestern? Spielstand 1:1, Nachspielzeit, Saarbrückens Kai Brünker haut den Ball rein und versetzt unser Nachbar-Bundesland erneut in kollektive Ekstase. Der DFB-Pokal schreibt ja schon immer besondere Geschichten, aber diese ist besonders verrückt: Das 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale war nach Siegen gegen Bayern München und Eintracht Frankfurt schon die dritte Sensation des Drittligisten im laufenden Wettbewerb hintereinander. Im Halbfinale bekommt es nun am 2. April Zweitligist 1. Kaiserslautern im Saarland mit dem Pokalschreck zu tun. Na, FCK-Fans, zittert ihr schon?