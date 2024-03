Unbekannte haben in Scheuerfeld im Kreis Altenkirchen ein rund zwei Meter hohes Hakenkreuz aufgestellt. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art. Die Menschen sind schockiert.

Harald Dohm (CDU) kann es auch am Dienstagmorgen noch nicht fassen. Er ist Ortsbürgermeister von Scheuerfeld im Kreis Altenkirchen und sagt: "Das ist kein Dumme-Jungen-Streich mehr." Etwa 2.200 Menschen leben in dem Westerwaldort. Viele seien schockiert, könnten sich nicht erklären, was in ihrem Dorf passiert ist. Auch Dohm sagt: "Ich komme damit nicht klar, das macht mir Angst."

Ortsbürgermeister von Scheuerfeld ist von Hakenkreuz schockiert

Den Angaben der Polizei zufolge haben der oder die unbekannten Täter das Hakenkreuz aus einem Wasserrohr, Fußleisten und Klebeband zusammengebaut. Diese Konstruktion sei zusätzlich noch mit einer batteriebetriebenen Lichterkette versehen worden, die im Dunkeln leuchtet, so die Polizei weiter.

Das hat mich mehr als geschockt. Ich habe gedacht, der Spuk sei vorbei.

Diese Konstruktion habe am Montagmorgen gut sichtbar an einem Feldweg hinter einem Wohnhaus gestanden. Vermutlich wurde sie in der Nacht aufgebaut. "Das hat mich mehr als geschockt", sagt Ortsbürgermeister Dohm. "Ich habe gedacht, der Spuk sei vorbei." Dohm sagte dem SWR, im vergangenen Jahr hätten Unbekannte an mehreren Wochenenden Hakenkreuze auf Straßen, Garagentore, Zäune und Buswartehäuschen gesprüht. Auch damals habe die Polizei nach den Tätern gesucht, allerdings ohne Erfolg.

Immer wieder hört man: Ach, du kommst aus dem braunen Dorf.

Seitdem beschäftige das Thema die Menschen in Scheuerfeld, sagt Ortsbürgermeister Dohm. "Ich bin hier geboren, ich kenne alle Menschen hier. Die können das nicht verstehen." Zudem belasteten diese Vorfälle das Image des Ortes in der Region. Immer wieder höre man den Satz "ach, du kommst aus dem braunen Dorf", wenn man sage, dass man aus Scheuerfeld kommt. Die Gemeinde wolle jetzt in den kommenden Wochen mit einer Aktion dagegenhalten - wie etwa einem Schweigemarsch.

Allerdings weiß Dohm auch nicht, was die Kommunalpolitik sonst noch tun könnte. "Wie geht man jetzt damit um?", fragt er sich. Soll man eine Belohnung für Hinweise aussetzen? "Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll", sagt Dohm.

Polizei Betzdorf bittet um Hinweise

Die Polizei hat das Hakenkreuz nach eigenen Angaben sofort abgebaut und sichergestellt, um daran möglicherweise Spuren der Täter sichern zu können. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Bis zum Dienstag seien aber noch keine Hinweise bei der Polizei eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei in Betzdorf.

Geprüft werde auch, ob es einen Zusammenhang mit der Serie von Hakenkreuz-Schmierereien im Herbst 2023 in Scheuerfeld gibt. Den Tätern drohe eine Geldstrafe wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, heißt es.