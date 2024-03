Internationale Wochen gegen Rassismus: Viele Aktionen in Neuwied

Die Stadt Neuwied veranstaltet dieses Jahr zwei Internationale Wochen gegen Rassismus. Sie stehen unter dem Motto "Menschenrechte für alle".

Seit 2017 beteiligt sich die Stadt Neuwied an den Internationalen Wochen gegen Rassismus (IWgR). Sie will nach eigenen Angaben ein Zeichen dagegen setzen, dass immer noch viele Menschen wegen ihrer Kultur, Herkunft, Religion, Behinderung oder sexuellen Orientierung abgewertet und ausgegrenzt werden.

Argumentationshilfe gegen rechte Stammtischparolen

Auch in diesem Jahr hat die Stadt viele Aktionen und Veranstaltungen geplant. Unter anderem gibt es Gesprächskreise, eine Ausstellung und einen Filmabend, es wird zusammen ukrainisch gekocht und das Fastenbrechen im Ramadan gefeiert. An diesem Donnerstag stellen außerdem verschiedene soziale Organisationen ihre Arbeit an Ständen in der Innenstadt vor. Am Samstag gibt es dann ein Argumentationstraining gegen rechte Stammtischparolen.

Internationale Wochen gegen Rassismus Seit 2016 werden die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert. Diese Aufgabe hat der Interkulturelle Rat e.V. übernommen, der 1995 die Aktivitäten rund um den 21. März, den Internationalen Tag gegen Rassismus in Deutschland initiierte. Die Wochen gegen Rassismus finden an vielen weiteren Orten bundesweit statt.

Die Aktionswochen enden am 20. März mit einer Menschenkette unter dem Motto "Hand in Hand für Demokratie und Toleranz". Treffpunkt ist die Freitreppe am Pegelturm bei den Goethe-Anlagen in Neuwied.