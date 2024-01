per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das Rathaus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain durchsuchen lassen. Ein Mitarbeiter soll jahrelang bezahlt worden sein, ohne zu arbeiten.

Die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain hat am Dienstag in einer Mitteilung über die Durchsuchung des Rathauses in Betzdorf informiert. Dort ist der Sitz der Verbandsgemeinde.

Anlass für die Durchsuchung war ein Ermittlungsergebnis der Kommunalaufsicht des Kreises Altenkirchen. Demnach wurde ein Mitarbeiter der Verbandsgemeinde fünf Jahre lang bezahlt, ohne dafür gearbeitet zu haben. Dadurch sei der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ein finanzieller Schaden von rund 600.000 Euro entstanden. Der Fall hatte international für Schlagzeilen gesorgt.

VG-Bürgermeister Brato findet Ermittlungen richtig

Die Ermittlungen richten sich gegen Bernd Brato (SPD), den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Brato schreibt in der Mitteilung der Verbandsgemeinde, es sei richtig, dass die Staatsanwaltschaft ermittle - er habe deshalb die Beamten bei ihrer Maßnahme unterstützt. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: "Schließlich besteht ja auch die Verpflichtung für die Staatsanwaltschaft, Entlastungsmomente zu ermitteln."

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht auf Untreue

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen Bernd Brato wegen des Verdachts der Untreue. Wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilt, waren bei der Durchsuchung Beamte des Landeskriminalamtes und eine Staatsanwältin beteiligt. Es seien Beweismittel sichergestellt worden, darunter Akten und Festplatten. Diese würden nun ausgewertet.

Neuwahl des VG-Bürgermeisters am 9. Juni

Brato hatte nachdem die Vorwürfe bekannt geworden waren angekündigt, dass er sein Amt vorzeitig aufgeben werde. Am Donnerstag tagt der Verbandsgemeinderat. Dann wird man den Angaben zufolge ausführlich über den Fall und seine Folgen sprechen - auch über mögliche Schadensersatzforderungen an Brato.

Die Neuwahl des VG-Bürgermeisters findet am 9. Juni statt. Bis dahin hat der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Joachim Brenner (CDU), kommissarisch die Amtsgeschäfte übernommen.

Bürgermeister trotz Rücktritt weiter haftbar für finanziellen Schaden

Auch wenn Bernd Brato nun zurücktritt, er bleibt weiterhin für den finanziellen Schaden von rund 600.000 Euro haftbar. Das hat die Kommunalaufsicht des Kreises Altenkirchen auf Nachfrage bestätigt.

Brato hatte in Zweifel gestellt, ob man ihn überhaupt komplett zur Verantwortung ziehen könne. Weil er während der vergangenen fünf Jahre schwer erkrankt und lange Zeit gar nicht im Dienst gewesen sei. Die Kommunalaufsicht sagt aber, dass ihn seine Krankheit in dem Fall nicht entlastet.