Das Leben als Kinderdorfmutter im SOS-Kinderdorf Pfalz

Sie entscheiden sich für ein anderes Leben - SOS-Kinderdorfmütter und -väter. In Eisenberg gibt es immer weniger davon. Das bedauern diejenigen, die da sind. Wir haben zwei Kinderdorfmütter besucht.

Als Saskia Gruber die Tür öffnet, wird sie freudig von Janosch und Juno begrüßt. Die beiden Hunde sind Teil einer ganz besonderen Familie - einer SOS-Kinderdorffamilie in Eisenberg. Es ist Vormittag, die Kinder sind in Kita und Schule. Deswegen ist es ruhig im Haus der 43-jährigen Kinderdorfmutter. Doch wirkliche Ruhe hat Saskia Gruber nicht. Putzen, Berichte schreiben, dann ist da auch noch der Garten...

Seit mehr als sechs Jahren lebt Gruber im SOS-Kinderdorf Pfalz in Eisenberg. Zuvor arbeitete sie lange Jahre in einer anderen Jugendhilfeeinrichtung. Dort war sie glücklich. "Wir hatten aber eine ganz hohe Fluktuation an Kindern. Da ist jedes Mal ein Stück Herz mitgegangen", sagt die 43-Jährige. Das auch, als sie drei Geschwisterkinder zusammen unterbringen sollte. "Das ist in Deutschland gar nicht so einfach", erzählt sie.

Kinderdorfmütter sind rund um die Uhr in Eisenberg da

Schließlich landete Saskia Gruber mit den Geschwisterkindern im Kinderdorf in Eisenberg. Und war begeistert. "Ich habe beschlossen zu bleiben, weil ich von dem Konzept einfach total überzeugt bin", sagt sie. Mit sechs Kindern und den zwei Hunden lebt sie als Kinderdorfmutter in einem Haus. Unterstützt wird sie von Kollegen und Auszubildenden. Als Kinderdorfmutter ist aber nur sie als erwachsene Person rund um die Uhr da. "Das war schon eine sehr einschneidende Entscheidung", sagt sie.

Es gab schwere Zeiten. Es gab sehr gute Zeiten. Aber bereut habe ich es nie.

Menschen wie Saksia Gruber gibt es aber immer weniger. Waren es mal 14 Kinderdorffamilien in der 65-jährigen Geschichte des SOS-Kinderdorfes in Eisenberg, sind es heute noch fünf. Es fehlt an Kinderdorfmüttern oder Kinderdorfvätern, die dort als pädagogische Fachkräfte leben und arbeiten wollen. Saskia Gruber bedauert das. So fehle auch der Austausch untereinander.

Und sollte es irgendwann mal gar keine Kinderdorffamilien mehr geben, wäre das ein großer Verlust für alle Kinder, "die Jugendhilfe brauchen und eventuell die Möglichkeit hätten zu uns zu kommen und nochmal Beziehung und Familie leben zu können".

54-Jährige fängt mit Adoptivtochter in Eisenberg neu an

Birgit Strauß hatte sich vor etwas mehr als zwei Jahren dazu entschieden, nochmal neu anzufangen und zusammen mit ihrer Adoptivtochter ins SOS-Kinderdorf Pfalz zu ziehen. "Für Alleinerziehende ist das eine gute Möglichkeit, Vollzeit zu arbeiten und Kinder zu betreuen", sagt sie.

Das SOS-Kinderdorf Pfalz in Eisenberg Seit 65 Jahren gibt es in Eisenberg im Donnersbergkreis ein SOS-Kinderdorf. Dort wird Hermann Gmeiners Idee umgesetzt: Kindern ohne Zuhause eine neue Familie zu geben, statt sie in Heimen aufwachsen zu lassen. Gmeiner ist der Gründer der SOS-Kinderdörfer. Mehr als 40 Kinder und Jugendliche leben derzeit im SOS-Kinderdorf in Eisenberg - in fünf Kinderdorffamilien oder auch in Wohngruppen. Erst kürzlich wurde eine neue, so genannte familiale Wohngruppe eröffnet. Darin haben bis zu sechs Kinder Platz. Der Schwerpunkt liegt nach Angaben des Kinderdorfes auf Traumapädagogik. Auch eine Kinderstagesstätte und ein Beratungs- und Familienzentrum gehören zum SOS-Kinderdorf Pfalz. Dort finden Kinder, Jugendliche und Erwachsene Rat und Unterstützung, wenn es zuhause schwierig wird.

Mit ihrer Adoptivtochter hatte das Birgit Strauß vorab besprochen. "Sie hat sich gefreut - bis ihr bewusst geworden ist, dass wir dafür auch umziehen müssen", sagt sie mit einem Schmunzeln. Doch das Zusammenleben mit fünf neuen Geschwistern im Alter von fünf bis zur 15-jährigen Adoptivtochter selbst funktioniere gut. Auch wenn es anfangs eine Herausforderung war.

Auch für die Kinder eine besondere Situation im SOS-Kinderdorf

Denn schließlich kamen nicht nur Birgit Strauß und ihre Tochter neu nach Eisenberg, sondern auch nach und nach die Kinder. "Auch für die Kinder war das etwas Endgültiges. Das ist nicht wie im Kindergarten, wo man wieder nach Hause kann. Ich hatte vorher ganz schön Bauchschmerzen", erzählt die 54-Jährige.

Heute ist sie froh über den Schritt. Auch wenn sie einige Kinder Mama nennen - dass sie nicht ihre echte Mutter ist, hat sie allen klar gemacht. "Ich sage immer: 'Du kannst sagen, wie es sich gerade anfühlt.' Oft sage ich auch: 'Ihr seid eigentlich in einer super Situation. Ihr habt nämlich zwei Mamas.'" Den leiblichen Eltern wolle sie keinesfalls den Rang ablaufen. Viele kommen auch regelmäßig zu Besuch.

Kinder im SOS-Kinderdorf Pfalz brauchen feste Struktur

Von der Gemeinschaft in Eisenberg schwärmt Birgit Strauß. Sie ist auch Sprecherin der Kinderdorfmütter. Und auch sie wünscht sich, dass mehr Menschen den Schritt wie sie wagen. Was würde sie jemandem sagen, der sich dafür interessiert, Kinderdorfmutter oder Kinderdorfvater zu werden? "Dass es ein großer Schritt ist, den man sich wirklich gut überlegen soll."

Wenn die Kinder pfeifend durchs Haus laufen und man merkt, die sind jetzt hier angekommen - das ist eigentlich schon Lohn genug.

Die Kinder bräuchten ihre feste Struktur, seien herausfordernd. "Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt", gesteht Strauß - fügt dann aber auch hinzu: "Es ist eine schöne Aufgabe. Wenn die Kinder pfeifend durchs Haus laufen und man merkt, die sind jetzt hier angekommen - das ist eigentlich schon Lohn genug."

Kein Kinderdorfvater in Eisenberg

Saskia Gruber sieht das genauso. Besondere Kinder brauchen besondere Menschen, heißt es in Eisenberg. Das bedeutet aber auch, dass bei der Kinderdorfmutter mal der Kopf raucht, es - wie bei jeder Familie - mal Ärger oder Probleme im Haus gibt. Gruber versucht das möglichst direkt noch an dem Tag zu klären. Ihr Motto: "Jeder neue Tag fängt auch neu an."

Um an freien Tagen oder während des Urlaubs runter- und rauszukommen, schaltet Saskia Gruber in ihrer Wohnung ab, die sie weiterhin hat - oder fährt weg. Gut sei, dass man sich innerhalb einer großen Gemeinschaft auch untereinander austauschen kann - beispielsweise mal bei der Kinderdorfmutter nebenan klingeln und mit ihr über Probleme sprechen kann.

Einen Kinderdorfvater gibt es in Eisenberg derzeit übrigens nicht. Die beiden Mütter bedauern dies. Zumal es auch die Möglichkeit gebe, mit einem Partner oder einer Partnerin in Eisenberg einzuziehen. Saskia Gruber und Birgit Strauß hoffen jedenfalls, dass sie in Zukunft weitere, neue Kinderdorfmütter oder eben auch -väter als Nachbarn in Eisenberg bekommen.