Jockgrim: Einwohnerversammlung zur umstrittenen Flüchtlingsunterkunft

Kein Thema wird in Jockgrim (Kreis Germersheim) so heftig diskutiert wie die geplante Flüchtlingsunterkunft. Anfang Februar wurde aus Protest sogar Mist vors Rathaus gekippt. Am Mittwochabend sollen die Bürger über die neuen Pläne informiert werden.

"Information über den aktuellen Sachstand über die Verpflichtung zur Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten". Das ist der einzige Punkt auf der Tagesordnung. Und zwei Wörter sind Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann (CDU) besonders wichtig: "Information" und "Verpflichtung".

"Wir müssen die Menschen unterbringen, so ist die Gesetzeslage", sagt sie: "Unsere Aufgabe als Verbands- und Ortsgemeinde ist es, das bestmöglich organisieren. Darüber wollen wir informieren." Es gehe an dem Abend nicht darum, dass Bürgerinnen und Bürger sich an den Entscheidungen beteiligen können. "Und es geht auch nicht um die Asylpolitik an sich", ergänzt Baumann.

Planänderung: keine Container neben dem Rathaus

Ursprünglich war geplant, die Menschen in Wohncontainern neben dem Rathaus unterzubringen. Die Pläne haben sich laut Baumann aber inzwischen geändert. Nun sollen die Container auf einem privaten Grundstück am Ortsrand aufgestellt werden. Mit den Anwohnern sei man bereits im Gespräch. "Die Nachbarn waren da sehr offen", sagt Baumann. Dennoch: Dass die nun geplante Lage, die weniger zentrumsnah angesiedelt ist, etwas an der Diskussion im Ort ändert, glaubt die Ortsbürgermeisterin nicht: Es seien nun einmal einige dabei, die grundsätzlich etwas dagegen haben, dass Flüchtlinge aufgenommen werden.

Hunderte Unterschriften unter Petitionen im Netz

Mehr als 800 Menschen haben im Netz eine Petition gegen die Errichtung einer Containersiedlung für Asylbewerber in Jockgrim unterschrieben. Eine andere Petition, die nur einen Tag später ins Leben gerufen wurde und fordert, dass die "Verbreitung rechter Propaganda in Jockgrim" aufhören soll, kommt am Dienstag auf 558 Unterschriften.

Ortsbürgermeisterin Baumann glaubt nicht, dass die Zahlen der Unterschriften das tatsächliche Meinungsverhältnis abbilden. Weder die eine noch die andere Petition seien unter Klarnamen angemeldet worden. Das allein habe einige schon abgeschreckt, sich zu beteiligen. Auch schließt sie nicht aus, dass Menschen mobilisert worden sein könnten zu unterschreiben, die gar nicht aus Jockgrim kommen.

Was sie heute von dem Abend erwartet? "Viele interessierte Bürger", sagt sie. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus.