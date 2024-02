Misthaufen vor Rathaus in Jockgrim abgeladen: Protest gegen Flüchtlingsunterkunft

In Jockgrim (Kreis Germersheim) hat am Wochenende ein Mann einen Misthaufen vor dem Rathaus abgeladen. In dem Mist steckten vier Schilder, die das "Warum" erklärten.

Der Misthaufen wurde am frühen Sonntagmorgen vor dem Eingang des Rathauses der Ortsgemeinde entdeckt. In ihm steckten vier Plakate, darauf die Botschaft: "Keine Asylcontainer im Wohngebiet von Jockgrim” und auf einem zweiten "Grüße aus der Nachbarschaft! So geht man nicht mit Nachbarn um!" Außerdem kündigte der Verursacher auf einem Plakat an, dass er sich selbst anzeigen werde und hinterließ auch gleich seinen Namen mit Anschrift.

Der Mithaufen vor dem Eingang des Jockgrimer Rathauses. SWR

Verursacher hinterlässt seine Adresse

Es handelt sich um Thomas Schmitt. Er hatte die Aktion gestartet und sagte dem SWR auch, warum. Er habe auf dem Grundstück direkt neben das Rathaus ein neues Haus mit 15 Wohnungen gebaut und dafür vier Millionen Euro investiert. Dann habe die Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde vorgeschlagen, in Nachbarschaft zum Rathaus und seinem Neubau neue Wohncontainer für Flüchtlinge aufstellen zu lassen. Die Pläne sind auch bereits von der Verbandsgemeinde Jockgrim beschlossen.

In direkter Nachbarschaft zum Rathaus in Jockgrim befindet sich der Neubau von Protestführer Thomas Schmitt, mit 15 Mietwohnungen. SWR

"So geht man einfach nicht mit Nachbarn um"

Was Schmitt vor allem ärgert ist, dass ihn die Verantwortlichen nicht gefragt oder auch nur mit ihm über die Pläne im Vorfeld gesprochen hatten. "Das ist für mich ein stiller Protest - und zwar in einer ganz demokratischen Art. So geht man einfach nicht mit Nachbarn um", sagt der Jockgrimer.

Er befürchtet, dass ihm Mieteinnahmen fehlen werden, wenn in direkter Nachbarschaft Wohncontainer für Geflüchtete stehen: "Die Vermietung meiner Wohnungen wird schwieriger durch die Container-Siedlung für Asylanten, die nur 20 Meter daneben steht."

Der Misthaufen vor dem Rathaus in Jockgrim lag den ganzen Sonntag über, erst am Montagmorgen wurde er weggeräumt. SWR

Polizei Wörth ermittelt

Und er erklärt auch, woher der Mist kommt: "Den Mist habe ich aus einem Nachbarort. Das ist ein richtig guter Pferdemist und der ist genau angemessen."

Das ist richtig guter Pferdemist und der ist genau angemessen.

Vertreter der Ortsgemeinde hatten den aufgebrachten Hausbesitzer am Sonntag angezeigt. Gegen ihn werde nun wegen Sachbeschädigung und wegen Verstoßes gegen das Umweltgesetz ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ortsgemeinde war am Montag zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.