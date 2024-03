Zwei Mädchen von Gruppe Jugendlicher brutal in Jockgrim angegriffen

Am Samstagabend wurden zwei Mädchen an der Straßenbahnhaltestelle in Jockgrim von Jugendlichen getreten und geschlagen. Zudem wurde einem der Mädchen eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Die Täter fielen nicht zum ersten Mal auf.

Laut Polizei gab es an der Straßenbahnhaltestelle in Jockgrim im Kreis Germersheim am Samstagabend gegen 17:45 Uhr einen Streit zwischen einer Gruppe von fünf Jugendlichen und zwei Mädchen. Dabei sei einem 14-jährigen Mädchen eine volle PET-Flasche auf den Kopf geschlagen worden. Als die Jugendliche auf dem Boden lag, sei sie getreten und von einem weiteren Jugendlichen ins Gesicht geschlagen worden.

Das zweite, 16-jährige Mädchen wurde zudem von der Gruppe festgehalten und ebenfalls getreten, geschlagen und angespuckt, so die Polizei. Die Mädchen hatten Schmerzen und Schürfwunden. Wie die Polizei mitteilt, sagten die Täter, dass sie von den beiden Mädchen beleidigt wurden.

Gruppe fiel schon Anfang März in Jockgrim auf

Nach Angaben der Beamten ist es nicht das erste Mal, dass die Tätergruppe auffiel. Bereits am 1. März habe es ebenfalls an der Straßenbahnhaltestelle in Jockgrim einen ähnlichen Vorfall gegeben. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail an piworth@polizei.rlp.de zu melden.