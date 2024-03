per Mail teilen

In Winningen hat in der Nacht zum Montag ein Wohnhaus gebrannt. Das Feuer hat auf die miteinander verbundenen Nachbarhäuser übergegriffen, sodass insgesamt fünf Häuser betroffen waren.

Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr gegen 1 Uhr nachts in einer Scheune aus, die als Garage genutzt wurde. Dort hatte ein untergestelltes Auto vermutlich Feuer gefangen. Warum, ist noch nicht klar. Danach breitete sich das Feuer schnell auf den Dachstuhl des Fachwerkhauses aus. Die Flammen schlugen dabei auch auf benachbarte Wohnhäuser über.

Fünf Häuser durch Brand schwer beschädigt

Insgesamt fünf Wohnhäuser, die nach Angaben von Verbandsgemeindebürgermeisterin Kathrin Laymann (FWG) alle unter Denkmalschutz stehen, wurden massiv beschädigt. Drei davon seien unbewohnbar. Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Michael Gohmann, am Montag mitteilte, sind bei dem Brand zwei Menschen leicht verletzt worden. In einer ersten Mitteilung der Polizei hatte es geheißen, dass niemand verletzt worden sei, auch war zunächst von nur vier beschädigten Häusern die Rede.

Mehrere Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Nach Auskunft von VG-Bürgermeisterin Laymann sind insgesamt acht Personen betroffen. Sie seien größtenteils bei Verwandten untergekommen. Für Einzelne suche die Verbandsgemeinde nach Hotels.

Feuerwehr hat mit Moselwasser den Brand gelöscht

Auch wenn das Feuer noch in der Nacht gelöscht werden konnte, blieb die Feuerwehr am Montag länger vor Ort, um Brandwache zu halten. Weil für die Löscharbeiten Wasser aus der Mosel genommen wurde, musste die B416 zwischen Güls und Kobern zwischenzeitlich in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung der Bundesstraße konnte gegen 9 Uhr wieder aufgehoben werden.

120 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz und THW waren bis in die Morgenstunden im Einsatz. Beteiligt waren von der Feuerwehr Rhein-Mosel die Einheiten Winningen, Oberfell, Spay, Kobern-Gondorf, Dreckenach, Brey, Wolken, Hatzenport, Dieblich, teilte VG-Bürgermeisterin Laymann mit.