Infos zum Ober-Olmer Wald

Der Ober-Olmer Wald ist das größte zusammenhängende Wald- und Naherholungsgebiet im nördlichen Rheinhessen. Es ist etwa 350 Hektar groß. Anfang der 1990er Jahre befanden sich auf dem Gelände noch allerlei Kriegsgerät, Bunkeranlagen und Zäune. Die US-Armee hatte dort nach dem Zweiten Weltkrieg Militäranlagen.

Heute erinnert fast nichts mehr an die militärische Nutzung. Die Künstlerin Dörthe Bäumer ließ einen Aussichtshügel errichten. In die Stufen, die zu diesem "Hügel der Freundschaft" führen, sind als Erinnerung an den Kalten Krieg Friedensbotschaften in englischer, französischer, russischer und deutscher Sprache eingelassen.

(Quelle: Stadt Mainz)