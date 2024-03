Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:56 Uhr Quiz-Auflösung: Passiver Wortschatz ist dreimal größer Der aktive Wortschatz umfasst bei deutschen Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern im Schnitt rund 12.000 bis 16.000 Wörter - das sagt zumindest der Duden. Darunter sind demnach rund 3.500 Fremdwörter. Der passive Wortschatz ist aber weitaus größer und umfasst mindestens 50.000 Wörter.

9:51 Uhr 🍷Mainzer Marktfrühstück startet wieder Und? Alle schon heiß auf das Mainzer Mega-Event am Samstag? Das Mainzer Marktfrühstück startet wieder! Tausende Leute, Riesling satt, Fleischworscht. Das Leben kann so einfach sein. Wie ist es mit euch, die ihr aus der Region seid? Seid ihr Team "Schoppe in de Kopp"? Geht euch die Massenparty inzwischen auf den Keks, oder erinnert ihr euch selig an die Zeiten, als noch ein paar Dutzend Besuchern von einem Experten das Rezept für Grüne Soße erläutert wurde? Schreibt es mir! Bis dahin hat unser Mainzer Studio alles wissenswerte rund ums Marktfrühstück hier zusammengefasst: Mainz Umzug im Sommer Marktfrühstück in Mainz geht wieder los Es ist das erste Marktfrühstück in diesem Jahr - und schon längst kein Geheimtipp mehr. Die Open-Air-Veranstaltung feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:43 Uhr 🍲Gratis-Essen für Azubis - aber nur, wenn es gesund ist! Was haltet ihr denn von dieser Idee? Im Bildungscampus der Handwerkskammer Koblenz gibt es Gesundes jetzt umsonst. Für Currywurst und Pommes müssen die Lehrlinge dagegen zahlen. Wie das bei den jungen Leuten ankommt? Unser Social-Team hat es anschaulich dargestellt:

9:18 Uhr Bahnübergänge: Tödliche Gefahr? Ihr erinnert euch an die krasse Geschichte vom vergangenen Wochenende? Da war eine Frau im Kreis Bad Kreuznach an einem Bahnübergang zwischen die Schranken geraten. Mit im Auto saßen ihre beiden Kinder. Dank Technik ist nichts passiert. Sehr oft enden solche Unfälle aber tödlich. Warum und wie oft passiert so etwas eigentlich, und gibt es Abhilfe? Unser Mainz-Studio hat das aufgearbeitet: Kreis Bad Kreuznach Nach Unfall bei Bad Kreuznach Bahnübergänge: Tödliche Gefahr? Am Wochenende ist eine Frau im Kreis Bad Kreuznach an einem Bahnübergang zwischen die Schranken geraten. Sehr oft enden solche Unfälle tödlich. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:06 Uhr 👩‍🦳👨‍ So geht Älterwerden Achtung, kleiner Veranstaltungstipp für zwischendurch: Ums Älterwerden kommt ja keiner rum. Und so gibt es in der Europahalle in Trier heute einen Infotag dazu. Veranstalter sind die Seniorenbeiräte der Stadt Trier, des Kreises Trier-Saarburg und das Seniorenbüro in Trier. Etwa 60 Aussteller informieren über Themen wie Gesundheit, Pflege, Freizeit und Sport sowie Wohnen im Alter. Der Infotag findet von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Also, für wen die The Who-Zeile "Hope I die before I get old" schon immer eher befremdlich war, ab in die Europahalle!

8:53 Uhr Harry Potter in der Kirche Wo sind die Harry Potter-Fans? Ihr hättet euch in der protestantischen Melanchthonkirche in Ludwigshafen wohlgefühlt. Denn dort wurde ein Harry-Potter-Gottesdienst gefeiert. Ja, richtig gelesen. Wie das ausgesehen hat, erfahrt ihr bei meinen Social Media-Kollegen:

8:33 Uhr 📆Blick zurück: Der 15. März 1907: Weltweit zum ersten Mal dürfen in Finnland Frauen wählen und auch selbst gewählt werden. 19 weibliche Abgeordnete ziehen ins Parlament ein. In Deutschland wird das Frauenwahlrecht elf Jahre später eingeführt und erstmals zur Wahl der Deutschen Nationalversammlung im Jahr 1919 angewendet. 1978: Die schwarz-gelbe Tigerente hat ihren ersten Auftritt in deutschen Kinderzimmern. Sie feiert ihre Premiere im Kinderbuch "Oh, wie schön ist Panama" von Autor und Illustrator Janosch. 1991: Der "Zwei-plus-Vier-Vertrag" zwischen Deutschland und den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges tritt in Kraft. Er war im September 1990 unterzeichnet worden und hatte den Weg zur deutschen Einheit frei gemacht. 2019: Die Bewegung "Fridays for Future" organisiert den ersten globalen Klima-Streik. In über 110 Ländern und rund 1.700 Städten demonstrieren Menschen für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Weltweit bleiben mindestens 1,7 Millionen Schüler dem Unterricht fern.

8:15 Uhr 📷Regenbogen über Schweinschied Ihr habt es vielleicht schon weiter unten gelesen: Richtung Wochenende wird es eher regnerisch. Offenbar geht es schon los, denn unsere Userin Andrea Brand hat mir eben ein Zeugnis für die schönen Seiten eines Schauers geschickt - ein Regenbogen-Foto, aus Schweinschied im Kreis Bad Kreuznach. Danke dafür! Andrea Brand

8:03 Uhr Erstmals Stolpersteine in Wörrstadt In Wörrstadt werden zum ersten Mal Stolpersteine verlegt. Schülerinnen und Schüler eines Geschichts-Leistungskurses der Georg-Forster-Gesamtschule hatten sich für die Stolpersteine eingesetzt. Unsere Reporterin Tjada Huchtkötter weiß mehr:

❓Quiz: Wie groß ist der durchschnittliche deutsche Wortschatz? Deutsche Sprache, schöne Sprache! Das waren jetzt drei (unterschiedliche) Wörter - der Duden hat für die deutsche Sprache insgesamt 148.000 Stichworte notiert. Damit gehört das Deutsche zu den umfangreichsten Sprachen der Welt (neben Englisch und Arabisch). Längst nicht alle Wörter im Duden werden aber auch benutzt. Was glaubt ihr, wie viele Wörter benutzt ein Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin im Durchschnitt?

richtige Antwort: 12.000 bis 16.000

irrelevant: 21.000 bis 25.000 Die gegebene Antwort ist

6:47 Uhr 🏃‍♀️🏃‍♂️Jetzt noch zum Weinstraßen-Marathon anmelden Fleißig gejoggt in den vergangenen Monaten? Vielleicht wäre ja dann der 13. Marathon Deutsche Weinstraße was für euch. Am Sonntag, den 07. April 2024, starten wohl erneut rund 3.500 Läuferinnen und Läufer auf der Marathon-, Halbmarathon- oder der Duo-Marathon-Strecke. Beim Duo-Marathon können sich zwei Läufer die Strecke teilen. Läufer aus 27 Nationen gehen an den Start. Neben einem Preisgeld für die Sieger winkt allen Teilnehmerinnen ein Bockenheimer Riesling. Die besten Läufer werden mit einem Rotwein belohnt. Erstmals in diesem Jahr können sich Läufer noch bis zum 6. April anmelden. Sendung am Fr. , 15.3.2024 6:42 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:25 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Nach dem Streik ist vor dem Streik: Die Gewerkschaft ver.di ruft auch heute das Luftsicherheitspersonal zu weiteren Warnstreiks auf. Dann soll es nach Angaben der Gewerkschaft die Flughäfen Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden und Leipzig treffen. Das Bundesverfassungsgericht gibt eine Entscheidung zur Beschwerde von Frankfurts Ex-OB Peter Feldmann bekannt. Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister richtet sich mit seiner Verfassungsbeschwerde gegen ein Urteil des Landgerichts Frankfurt, das ihn wegen Vorteilsannahme zu einer Geldstrafe verurteilt hatte, und gegen die Verwerfung seiner Revision durch den Bundesgerichtshof. Und noch zum Fußball: Großer Tag in der Champions League, denn um 12 Uhr wird das Viertelfinale ausgelost. Acht Mannschaften sind im Lostopf: Borussia Dortmund, FC Bayern München, Atletico Madrid, FC Arsenal, FC Barcelona, Manchester City, Paris St. Germain und Real Madrid. Die Hinspiele werden dann am 9./10. April, die Rückspiele am 16./17. April ausgetragen.

6:05 Uhr Und so wird das Wetter Habt ihr das frühlingshafte Wetter gestern genießen können? Heute zieht leider eine Kaltfront mit dichteren Wolken heran, die auch das Wochenende bestimmt. Im Gepäck sind Schauer oder sogar kurze Gewitter. Entlang des Rheins bleibt es aber mit rund 17 Grad noch recht warm. Video herunterladen (27,5 MB | MP4)

6:03 Uhr ❗Das wird heute wichtig für RLP In Landau wird der Prozess zum Missbrauchsfall von Edenkoben fortgesetzt. Gestern kam raus, dass der Angeklagte keine Drogen zum Tatzeitpunkt im Blut hatte - das hatte er zuvor behauptet. An der Weinstraße startet das Mandelblütenfest in sein zweites Wochenende. An den ersten drei Tagen vergangene Woche waren rund 20.000 Besucher nach Neustadt-Gimmeldingen gepilgert. Die AfD hat sich im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause in Koblenz eingemietet. Aus diesem Grund findet in der Stadt eine Mahnwache unter dem Motto "Koblenz bleibt bunt" statt.