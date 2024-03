Es ist das erste Marktfrühstück in diesem Jahr. Am Samstag ab 9 Uhr schenkt der Verein "Mainzer Winzer" wieder am Dom aus. Den Auftakt macht die Winzerin Eva Vollmer aus Mainz-Ebersheim.

Das Marktfrühstück ist in Rheinhessen schon lange kein Geheimtipp mehr. Ganz im Gegenteil: Die Open-Air-Veranstaltung feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Am Samstag gibt es Weine vom Eva Vollmer aus Mainz-Ebersheim. Sie kann sich noch an eine frühe Ausgabe des Marktfrühstücks erinnern: "Mein Mann und ich hatten uns da gerade kennengelernt. Damals hatten wir noch kein eigenes Weingut. Ich habe ihn einfach beim Marktfrühstück mit hinter die Theke genommen. Es gab damals keinen Strom am Stand. Die Flaschen lagen in Kühlboxen."

Schorle- und ein Zukunftswein aus Ebersheim

Biem ersten Marktfrühstück des Jahres schenkt das Weingut Eva Vollmer Riesling, Blanc de Noir oder Burgunder aus. "Es wird aber auch einen Rotwein geben", sagt sie. Einen sogenannten Zukunftswein. Darunter versteht man unter anderem widerstandsfähige Rebsorten, die dem Klimawandel trotzen können.

Beim Marktfrühstück kommen Menschen zusammen

Wer in Mainz lebt oder Mainz besucht hat, der weiß in der Regel auch, was das Marktfrühstück ist. Man holt sich auf dem Wochenmarkt ein Stück warme Fleischwurst, ein paar Käsewürfel oder Oliven und trinkt mit Freunden ein Glas Wein oder eine Schorle. Traubensaft und Wasser gibt es auch.

Auf dem Leichhof gibt es auch Wein

Und wer das ohne Gedränge genießen möchte, der muss früh aufstehen. Denn ab 13 Uhr wird es voll auf dem Liebfrauenplatz und das nicht nur bei schönem Wetter. Der Ausschank dort endet um 15 Uhr. Auf der anderen Seite des Doms, auf dem Leichhof, schließt der Stand samstags um 16 Uhr. Die Winzerinnen und Winzer aus Mainz wechseln sich jeden Samstag ab. Wer wann dran ist, findet ihr hier.

Das Marktfrühstück der Mainzer Winzer zählt zu den beliebtesten Wein-Events in der Stadt. SWR C. Kopp / Archiv

Ohne Security geht samstags nichts mehr

Nicht selten stehen hunderte Menschen beim Marktfrühstück. das führte in der Vergangenheit dazu, dass die Zufahrten zum Wochenmarkt wegen des Gedränges versperrt wurden. Die Beschicker vom Wochenmarkt kamen weder rein noch raus und das sorgte schließlich für Ärger. Deshalb sorgen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma für freie Zufahrtswege. Auch in dieser Saison werden wieder zwischen fünf und sieben Mitarbeiter im Einsatz sein, sagte Ralf Peterhanwahr, Sprecher der Stadt. Das Ordnungsamt sei auch regelmäßig vor Ort.

Diese Regeln gelten beim Marktfrühstück: Müll gehört in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Pipi muss raus? Auch das kommt in hierfür vorgesehene Behältnisse: Benutzt die ausgeschilderten Toiletten! Verzehrt eure selbst mitgebrachten Getränke bitte an anderen Plätzen - nicht auf dem Marktfrühstück. Hier gilt: Support your locals auf dem Wochenmarkt. Respektvoller und friedlicher Umgang im Miteinander ist Pflicht! Musik und Sprechchöre sind hier fehl am Platz! Beachtet die Anweisungen unseres Sicherheitspersonals, denn es sichert zum Beispiel die Abfuhr der Marktwagen und sind für eure Sicherheit da. Eigene Tische und Stühle bleiben zu Hause - es ist nicht erlaubt diese auf dem Platz aufzustellen. Platziert euch nicht vor den Schaufenstern der Einzelhändler sondern besucht die Läden und lasst euch von dem unterschiedlichen Angebot am Fischtorkiez Mainz begeistern. Das Blumenbeet gefällt euch auch so gut wie es uns gefällt? Dann betretet es nicht und lasst eure Kinder dort nicht spielen - die Beetumrandung ist nicht nur Deko sondern dient der Absperrung. Großer Hunger nach dem Marktfrühstück oder zwischendurch mal Bock auf ein kaltes Bier? Auch hier findet ihr in direkter Nachbarschaft verschiedene Kneipen und Restaurants, die sich auf euren Besuch freuen. (Quelle: Mainzer Winzer)

Marktfrühstück muss im Sommer umziehen



Da das Gutenberg-Museum voraussichtlich ab dem Sommer umgebaut wird, wird das Marktfrühstück verlegt. Nach Angaben der Stadt Mainz stehe man im Austausch mit den Mainzer Winzern. Als Alternative stünde der Jockel Fuchs-Platz zur Debatte. Hier fehle aber noch die finale Zusage der Mainzer Winzer. Einige hatten diesen Übergangsstandort kritisiert, weil es dort unter anderem keinen Schatten gibt.

Seit 20 Jahren Mainzer Winzer e.V.

Der Verein hat im Februar dieses Jahres Jubiläum gefeiert. Sie haben nicht nur das Marktfrühstück und das Weindorf ins Leben gerufen - sie bieten auch Weinwanderungen an. Ein Sprecher sagte, damals wie heute wollte man mit diesen Veranstaltungen die Bekanntheit des Mainzer Weins steigern. Der Verein "Mainzer Winzer" besteht aus 25 Weinbetrieben aus den Stadtteilen Hechtsheim, Bretzenheim, Laubenheim und Ebersheim.