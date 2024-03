Typisch für Rheinland-Pfalz - die Weinberge als Landschaft. An der Freiherr-vom-Stein- Realschule plus in Bernkastel-Kues an der Mosel können Jugendliche sogar Weinbau als Wahlpflichtfach nehmen. 2020 wurde für den Unterricht ein eigener Weinberg angelegt. Jetzt wurde der erste Jahrgang abgefüllt.