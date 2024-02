Mainz ist bekannt für die vielen Weinevents, die es im Laufe des Jahres gibt. Wir haben einige wichtige Termine in diesem Jahr zusammengefasst.

Das erste Marktfrühstück beginnt in diesem Jahr am 16. März um 9 Uhr auf dem Liebfrauenplatz am Dom. Dann schenken wieder 23 Mainzer Winzerinnen und Winzer aus den Stadtteilen Bretzenheim, Ebersheim, Hechtsheim und Laubenheim Wein, Sekt und Traubensaft aus.

Die Winzer wechseln sich ab - jede Woche ist jemand anderes dran. Die Termine stehen bis zum 13. Juli 2024 fest. Danach fällt das Marktfrühstück wegen des Johannisfests aus. Wie es dann weitergeht, ist noch unklar.

Marktfrühstück muss im Sommer umziehen

Da das Gutenberg-Museum am Liebfrauenplatz nach dem Johannisfest umgebaut werden soll, müssen die Winzerinnen und Winzerinnen ihren Stand woanders aufbauen. Wo, steht noch nicht fest. Im Gespräch ist unter anderem der Jockel-Fuchs-Platz an der Rheingoldhalle. Der kommt aber für die Mainzer Winzer aus verschiedenen Gründen nicht infrage - zum Beispiel, weil es dort keinen Schatten gibt.

Dienstags geht´s in Mainz zum Weinsalon

Was vor Jahren mal als kleine After-Work-Party am Rheinufer angefangen hat, zählt inzwischen zu den größten Weinevents, die in der wärmeren Jahreszeit in Mainz unter der Woche angeboten werden. Der erste Weinsalon findet am 2. April ab 17 Uhr am Rhein in Höhe des Hotels Hilton statt.

Alle weiteren Termine finden immer am ersten Dienstag eines Monats statt - und zwar bis zum 3. September. Veranstaltet wird das Ganze von 15 jungen Winzerinnen und Winzerinnen aus Rheinhessen.

"After-Work Schoppe" im Landesmuseum

Der Weinsalon findet auch im Innenhof des Landesmuseums in Mainz statt - und zwar immer am dritten Dienstag im Monat. Dort kann man ab dem 16. April um 17 Uhr Weine draußen genießen. Letzter Termin ist der 20. August.

Die jungen Winzerinnen und Winzer schenken auch in Darmstadt aus. Der erste Weinsalon findet dort am Donnerstag, 11. April statt - Beginn ist dort ebenfalls um 17 Uhr. In Darmstadt steigt das Wein-Event immer am zweiten Donnerstag im Monat.

Auch am Rhein gibt es Wein in Mainz

Die Mainzer Winzer betreiben auch einen Weinstand am Fischtor. Dort beginnt der Ausschank am Samstag, 23. März um 10 Uhr - um 18 Uhr ist Schluss. Dieses Angebot gibt es jeden Samstag. Die genaue Terminliste für 2024 wollen die Mainzer Winzer noch auf ihrer Homepage veröffentlichen.