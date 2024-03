Mandelblütenfest in Neustadt-Gimmeldingen hat begonnen

In Gimmeldingen hat das traditionelle Mandelblütenfest begonnen. Alleen mit rosafarben blühenden Mandelbäumen werden an den zwei Weinfest-Wochenenden wieder Tausende Besucher anlocken.

Mandelblütenkönigin Erva Satun strahlt mit den rosafarbenen Blüten um die Wette. Für sie sei es eine "Ehre", ihr Dorf und den heimischen Wein repräsentieren zu dürfen, erzählt sie. Die ihr zur Seite gestellte Mandelblütenprinzessin Maja Nett freut sich schon jetzt auf die vielen strahlenden Gesichter, die ihr an den kommenden zwei Wochenenden entgegen lachen werden. "Alle freuen sich ja immer jedes Jahr auf das Fest. Und es ist einfach schön in all diese glücklichen Gesichter zu blicken", erzählt die Mandelblütenprinzessin. Auch in diesem Jahr werden in dem Neustadter Stadtdorf Gimmeldingen wieder Tausende Besucher erwartet.

Mandelblütenhoheiten Erva Satun (li.) und Maja Nett SWR

Urgroßvater hatte Mandelblütenfest vor 90 Jahren gestartet

Matthias Frey, Leiter des Gimmeldinger Verkehrbüros, nimmt den Ansturm auf das Fest gelassen: "Ich freue mich jedes Jahr, wenn die Mandelbäume blühen und der Frühling in die Pfalz einzieht", sagt er. Außerdem sei es auch "schön, wenn viele Menschen kommen. Dass das sehr viele sind, das kann man schon mal ertragen", sagt Frey ganz entspannt. Seine Verbundenheit zum frühlingshaften Weinfest ist ja auch eine ganz besondere. Denn sein Urgroßvater hatte das Fest 1934 mit ins Leben gerufen. "Damals hatten die Winzer Absatzprobleme. Das Fest sollte Besucher anlocken und natürlich das Geschäft der Winzer beleben", erzählt Frey.

Falschparker werden abgeschleppt

Dass das eine 90-jährige Mega-Erfolgsgeschichte werden würde - das konnten die Ur-Väter des Mandelblütenfests nicht ahnen. Seit Jahren treibt dieser Erfolg den Ordnungshütern den Schweiß ins Gesicht. Im vergangenen Jahr wurden Falschparker abgeschleppt, die verbotenerweise direkt am Mandelpfad parkten. Die Stadtverwaltung greift durch. Und das wird dieses Jahr auch nicht anders sein. Denn die Besucher sollen ja ein Meer von Blüten sehen und keine Blechkarawanen.

Die Bäume in Gimmeldingen sind voll erblüht SWR

Besucher können Bus-Shuttle zum Fest nehmen

Wie kommen die Besucher zum Fest? Laut Neustadter Tourismusbüro gibt es rund um Neustadt fünf Bahnhaltepunkte, beispielsweise in Mußbach oder in Neustadt-Böbig. Von dort aus fährt ein Shuttle-Bus zum Mandelblütenfest nach Gimmeldingen. Wer unbedingt mit dem Pkw kommen möchte, sollte die Park&Ride-Parkplätze ansteuern, die es etwa in Gimmeldingen Nord und Süd (gebührenpflichtig) und in Neustadt-Süd am Weinstraßenzentrum gibt.

Blütenpracht soweit das Auge reicht SWR

Fast 20 Ausschankstellen in Gimmeldingen

In Ruhe angekommen, hat der Besucher die Qual der Wahl zwischen 17 verschiedenen Ausschankstellen, dazu locken zahlreiche gastronomische Angebote und Kunsthandwerk. Von Pfälzer Spezialitäten über Flammkuchen bis zur französischen Patisserie fehlen wirklich keine lukullischen Leckereien. Dazu gibt es alles, was die Region an Weinen im Ausschank hat, im Glas.

Und zum Schluss noch einen Geheimtipp für alle, die die Blüten lieber in Ruhe betrachten möchten: Unter der Woche haben - bis zum 17. März - auch einige Straußwirtschaften geöffnet. Da kann man dann Fotos der Mandelblüte knipsen ganz ohne Menschenmassen im Hintergrund. Und Leckeres aus der Pfalz gibts da dann auch.

Das Mandelblütenfest in Gimmeldingen findet an zwei Wochenenden statt: Vom 8. bis 10. März und vom 15. bis 17. März.