Gimmeldingen: Am 8. März startet das Mandelblütenfest

Der Termin für das Mandelblütenfest in Neustadt-Gimmeldingen steht jetzt fest. Die ersten Besucher sind aber offenbar schon unterwegs.

Die Festwochenenden finden nach Angaben der Stadt Neustadt vom 08. März bis zum 10. März statt, sowie vom 15. März bis zum 17. März. Die beiden Wochenenden sind zugleich Startschuss für die Pfälzer Weinfestsaison. Laut Stadtverwaltung waren aber bereits am vergangenen Wochenende viele Leute in Gimmeldingen unterwegs, um die blühenden Mandelbäume zu bestaunen.

Die rosafarbene Mandelblüte ist ein beliebtes Motiv für Gäste, die am Mandelpfad oder am Mandelblüten-Paroramaweg die Aussicht genießen. SWR

Auch unter der Woche wird gefeiert

Im vergangenen Jahr ist das Mandelblütenfest mit einem neuen Konzept an den Start gegangen. Daran soll auch in diesem Jahr festgehalten werden: Um zu verhindern, dass zu viele Besucher auf einmal nach Gimmeldingen strömen, wird wieder an zwei Wochenenden gefeiert. Außerdem werden die Stände auf eine größere Fläche verteilt. Und: Je nach Wetterlage werden einige Weingüter auch unter der Woche als Straußwirtschaften geöffnet haben.

Zum Mandelblütenfest werden jedes Jahr tausende Besucher in Gimmeldingen erwartet. Bei der Anreise wird deshalb stets auf die öffentlichen Verkehrsmittel verwiesen.