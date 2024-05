Im Kellergeschoss einer Landauer Grundschule wurde vergangene Woche Schimmel entdeckt. Seitdem ist die Schulmensa geschlossen und die Nachmittagsbetreuung fällt aus. Das Gesundheitsamt gab nun aber Entwarnung.

Nach Angaben des Gesundheitsamts sitzt der gesundheitsgefährdende Schimmel nur oberflächlich auf den Wänden und Fugen im Keller. Das bedeute, man könne erstmal ausschließen, dass noch weitere Räume in den oberen Stockwerken des alten Schulhauses betroffen sind. Und das bedeute auch, eine Sanierung sei grundsätzlich möglich.

Verschimmelter Keller der Grundschule muss saniert werden

Wie das Gesundheitsamt mitteilte, soll der Schimmel nun von einer Fachfirma entfernt werden - und alles was damit in Berührung gekommen sein könnte. Das sind unter anderem Schulbücher, Bastelsachen und rund 150 Ukulele-Gitarren, die in den Kellerräumen der Pestalozzischule aufbewahrt wurden. Danach soll die Sanierung beginnen.

Der Mensa-Betreib wird in die Turnhalle verlegt. Die Ganztagesbetreuung, die auch im Keller untergebracht ist und täglich 160 Kinder besuchen, läuft erstmal nur in Notbetrieb.

Schimmel an Schule in Landau: Eltern machen sich Sorgen

Die Schulleiterin der Pestalozzischule, Nadja Jakobs, sagte im SWR, Lehrer, Eltern, Kinder - sprich alle an der Schule - würden mithelfen, um diese Probleme gerade kurzfristig gemeinsam zu meistern. Trotzdem sorgen sich auch viele Eltern um ihre Kinder, sagt Jakobs. Die Grundschüler seien ja noch klein - viele Eltern fragen sich, ob die Schimmelbelastung langfristig für ihre Kinder Konsequenzen hat und ob sie womöglich erkranken könnten, so die Schulleiterin.

Trotzdem bestehen viele Ängste. Wir reden hier von Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren. Die Eltern haben Angst um ihre Kinder.

Die Eltern machen sich auch Sorgen wegen der Lärmbelästigung durch die anstehenden Sanierungsarbeiten und fragen sich, ob Unterricht da überhaupt möglich ist, sagt Jakobs.

Die Pestalozzischule in Landau SWR

Pestalozzischule in Landau fehlen ab Sommer Räume

Am Wochenende hatte es unter den Eltern der knapp 300 Kinder kurz Aufregung gegeben, weil ein Schulkind erkrankt war und eine allergische Überreaktion zeigte. Ob diese auf den Schimmel in den Schulräumen zurückzuführen ist, ist laut Gesundheitsamt und Schulleiterin aber unklar. So oder so müsse der Schimmel nun aber so schnell wie möglich beseitigt werden.

Allerdings verschärft sich nach Angaben der Schulleiterin die Platznot an der Schule ab Sommer, wenn mehr Erstklässler kommen als Viertklässler die Schule verlassen. Sie schlägt vor, Räume in einem benachbarten Verwaltungsgebäude zu Schulräumen umzugestalten.

Die Grundschule befindet sich in einem Altbau aus dem Jahr 1895, nur wenige Meter vom Landauer Rathaus entfernt.