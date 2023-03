Nach drei Jahren Corona-Pause startet am Freitag das traditionelle Mandelblütenfest in Gimmeldingen - eigentlich ein Besuchermagnet. Aber jetzt haben die Veranstalter das Konzept geändert.

Die rosafarbene Mandelblüte ist ein beliebtes Motiv für Gäste, die am Mandelpfad oder am Mandelblüten-Paroramaweg die Aussicht genießen. SWR

Freuen dürfen sich die Besucher des Gimmeldinger Mandelblütenfests vor allem auf mehr als 1.500 Mandelbäume, von denen fast alle noch in voller rosafarbener Blüte stehen. Sie säumen Wege, wie den Mandelpfad, der vor dem Ortseingang von Gimmeldingen beginnt und extra für die Gäste ausgeschildert wurde.

Der Mandelpfad eigent sich, um die blühenden Mandelbäume und das Fest zu Fuß zu erleben. SWR

Fabian Fuchs, Projektleiter des Fests beim Stadtmarketing gibt einen Tipp: Die Mandelblüten und das Fest lassen sich vom Mandelblütenpfad aus gut zu Fuß erkunden. Denn rund um die Weinberge gibt es 17 Ausschankstellen der Gimmeldinger Winzer und Vereine. Dort haben Festbesucher bei einem Glas Wein, einem Schoppe oder einer Saftschorle den tollen Ausblick auf die Mandelbäume, die Rheinebene und die Pfälzer Weindörfer genießen.

Mandelblütenfest: 1.500 Mandelbäume blühen

An zwei Wochenenden sind in dem 2.300.Einwohner-Dorf mehr als 30 Stände aufgebaut, die regionale Spezialitäten, Handwerkskunst oder auch Unterhaltung für die kleinen Gäste bieten, beispielsweise ein Kinderkarussell. Außerdem haben die Weingüter in Gimmeldingen ihre Höfe und Straußwirtschaften geöffnet.

Dass die Mandelbäume so prächtig dastehen, hat Gimmeldingen seinem Verkehrs- und Verschönerungsverein zu verdanken. Das 76-jährige Vorstandsmitglied Walter Hauck kümmert sich seit seiner Jugend um die Bäume, pflanzt, düngt und schneidet sie. Der Verein hat am König-Ludwig-Pavillon am Mandelblüten-Panoramaweg auch einen Ausschank mit einem weiten Blick auf die Rheinebene. Er freue sich schon auf die Gäste, sagte Walter Hauck dem SWR. Skeptisch ist der Pfälzer allerdings noch etwas, ob die Neuerungen des Mendelblütenfests auch bei den Gästen gut ankommen.

Walter Hauck (rechts im Bild) freut sich am Ausschank beim König Ludwig Pavillon auf die Gäste. SWR

Mandelblütenfest 2023: Was ist neu in Gimmeldingen?

Nachdem 2019 fast 30.000 Besucher zum Mandelblütenfest nach Gimmeldingen kamen und das Fest aus dem Ruder lief, haben die Veranstalter ab diesem Jahr das Konzept geändert.

Die größte Neuerung ist, dass Neustadt an der Weinstraße sein Mandelblütenfest nun an zwei Wochenenden feiert: Vom 24. bis zum 26. März und vom 31. bis 2. April. Damit will die Stadt nach eigenen Angaben verhindern, dass der kleine Ortsteil Gimmeldingen mit seinen engen Straßen wie in Vor-Corona-Zeiten an nur einem Festwochenende von Besuchern förmlich überrannt wird. Deshalb ist die Festmeile jetzt erstmals auf das sogenannte Keschdeplätzel am Mandelblüten-Panoramaweg erweitert worden. Dort gibt es mehrere Ausschankstellen.

Veranstalter wollen Wildparken eindämmen: Neue Parkgebühr

Um das Wildparken einzudämmen und den Verkehr besser zu lenken, hat die Stadt erstmals Parkgebühren für Festbesucher eingeführt. So gibt es nun ein umfangreiches Park und Ride Konzept. Wer am Ort parken will muss 5 Euro bezahlen. Alle Parkplätze sind ausgeschildert und farbig markiert. Kostenlos können Besucher im Stadtzentrum von Neustadt parken und außerhalb am "Weinstraßenzentrum" ihr Auto abstellen.

Die Mandelblütenalleen in Gimmeldlädt laden zum Spazieren ein. SWR

Stadt rät: Am besten per Bahn zum Mandelblütenfest

Von mehreren Parkplätzen fahren im Zehn-Minuten-Takt Shuttle-Busse zum Fest. Am entspanntesten ist es aber einfach mit der Bahn zu fahren, rät Projektleiter Fuchs. Denn an den vier Haltestellen gibt es auch Shuttle-Busse. "Und dann schmeckt die Schorle noch besser."

Die Ordnungsbehörden haben Kontrollen an den Festwochenenden angekündigt und Wildparker in den Weinbergen müssen mit dicken Knöllchen rechnen. Laut Stadtmarketing ist sogar eine Drohne der Polizei ist im Einsatz, um die Verkehrsströme von der Luft aus zu überwachen und zu lenken.

Viele schöne Ausblicke bietet das Gimmeldinger Mandelblütenfest. Hier auf den Haardtrand bei Königsbach. SWR

Gimmeldingen hofft auf gutes Wetter

Aber spielt auch das Wetter mit? Die Aussichten für das erste Festwochenende sind jedenfalls nicht so rosig wie die Mandelblüte oder wie es Walter Hauck ausdrückt: "Wir haben mit dem Wettergott in diesem Jahr keinen besonderen Vertrag abgeschlossen."

Aber andere sehen das auch gelassen, wie Winzerin Sabine Klohr. Sie hat den Innenhof des Weinguts und eine Ausschankstelle in den Weinbergen zum Mandelblütenfest geöffnet. Es sei schon immer eine Zitterpartie mit dem Wetter gewesen, sagt sie. "Es wird schon irgendwie werden. Wir freuen uns sehr auf die Gäste und sind guter Dinge."