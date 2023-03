Lange wurde diskutiert und spekuliert, nun ist es raus: In gut zwei Wochen wird in Neustadt-Gimmeldingen die Mandelblüte gefeiert.

Die beiden Festwochenenden finden nach Angaben der Stadt Neustadt vom 24. März bis zum 26. März statt, sowie vom 31. März bis zum 02. April. Die kalten Temperaturen und die unbeständige Wetterlage haben die Terminfindung in diesem Jahr demnach etwas schwierig gestaltet. Die beiden Wochenenden sind zugleich Startschuss für die Pfälzer Weinfestsaison.

Dieses Mal wird auch unter der Woche gefeiert

In diesem Jahr geht die Mandelblüte mit einem neuen Konzept an den Start. Um zu verhindern, dass zuviele Besucher auf einmal nach Gimmeldingen strömen, wird erstmals über zwei Wochenenden gefeiert. Und: Je nach Wetterlage werden einige Weingüter auch unter der Woche als Straußwirtschaften geöffnet haben. Die Festmeile geht über die Neubergstraße, beginnend am König-Ludwig-Pavillon über die Peter-Koch-Straße und das Dorfzentrum in die Kurpfalzstraße. Bei der Anreise wird auf die öffentlichen Verkehrsmittel gesetzt. Beim letzten Mandelblütenfest 2019 kamen insgesamt 29.000 Leute nach Neustadt-Gimmeldingen.